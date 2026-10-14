Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /সিংহবাহিনী নয়, দেবী এখানে ব্যাঘ্রবাহিনী! গহিন বনে আজও চলছে বৈকুন্ঠপুর রাজাদের বনদুর্গার আরাধনা

সিংহবাহিনী নয়, দেবী এখানে ব্যাঘ্রবাহিনী! গহিন বনে আজও চলছে বৈকুন্ঠপুর রাজাদের বনদুর্গার আরাধনা

Durga Puja: শুধু দুর্গা নন, একই সঙ্গে এখানে পূজিত হন শিব, নারায়ণ, গঙ্গা, যমুনা, বিশ্বকর্মা এবং পির বাবা। ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মস্থান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 14, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 11:52 AM IST
সিংহবাহিনী নয়, দেবী এখানে ব্যাঘ্রবাহিনী! গহিন বনে আজও চলছে বৈকুন্ঠপুর রাজাদের বনদুর্গার আরাধনা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাঝ গঙ্গায় উল্টে গেল নৌকো, মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ জনের
2
3
4
5