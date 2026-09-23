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৯০ পেরিয়েও লড়াকু! আজও ঢাক-কাঁধে রাজপথে রাজকিশোর! কেন জানলে চমকে উঠবেন

Dhaki in Road for Search of Job: রুজির টানে শহরের ৯০ বছর বয়সের রাজকিশোর পথে। তাঁর ঢাকে পড়ল কাঠি। ঢাকের আওয়াজ জানান দিচ্ছে, মা আসছেন! তবে জলপাইগুড়ির এই ঢাকির এ এক অন্য কাহিনি!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:32 PM IST
৯০ পেরিয়েও লড়াকু! আজও ঢাক-কাঁধে রাজপথে রাজকিশোর! কেন জানলে চমকে উঠবেন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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