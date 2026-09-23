/৯০ পেরিয়েও লড়াকু! আজও ঢাক-কাঁধে রাজপথে রাজকিশোর! কেন জানলে চমকে উঠবেন

প্রদ্যুৎ দাস: নব্বই পেরিয়েও জীবিকার লড়াইয়ে হার মানেননি জলপাইগুড়ির দুই নম্বর ঘুমটি এলাকার রাজকিশোর মাহাতো। বয়সের ভারে হাঁটাচলায় সমস্যা থাকলেও কাঁধে ঢাক নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এখনও বাজান তিনি। পুজোর মরশুমে বেশি ডাক পাওয়ার আশায় রয়েছেন বৃদ্ধ। ঢাক বাজিয়ে উপার্জিত সামান্য অর্থই তাঁর কাছে বাড়তি আয়ের ভরসা।
৯০ বছরের 'যুবক' রাজকিশোর
রুজির টানে শহরে পথে ৯০ বছর বয়সের 'যুবক' রাজকিশোর। তাঁর ঢাকে পড়ল কাঠি। তাঁর ঢাকের আওয়াজ জানান দিচ্ছে, মা আসছেন! তবে জলপাইগুড়ির এই ঢাকির এ এক অন্য কাহিনী। নব্বই পেরিয়েও ঢাক বাজিয়ে জীবিকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই পুজোর মরশুমে একটু বাড়তি রোজগারের আশায় পথেো বেরিয়েছেন বৃদ্ধ রাজকিশোর।
স্ব-উপার্জনেই দিনগুজরান
বয়স ৯০ পেরিয়েছে, তাই চলাফেরাতেও রয়েছে নানা অসুবিধা। তবুও জীবনের কাছে হার মানেননি জলপাইগুড়ির দুই নম্বর ঘুমটি এলাকার বাসিন্দা রাজকিশোর। আজও কাঁধে ঢাক নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঢাক বাজিয়ে রোজগারের চেষ্টা করে চলেছেন তিনি। পরিবারের সকলেই রয়েছেন, কিন্তু নিজের কর্মসংস্থান নিজেই তৈরি করতে চান রাজকিশোরবাবু। তাই প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ঢাক বাজান। সামান্য কয়েকটি বাড়িতে ঢাক বাজালেও সেখান থেকে যা উপার্জন হয়, সেটাই তাঁর কাছে বাড়তি আয়ের উৎস। রাজকিশোর মাহাতো জানান, বয়সের কারণে হাঁটাচলায় সমস্যা হয় ঠিকই, তবে ঢাক বাজানোর কাজ করতে তাঁর ভালো লাগে। বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন ঢাক বাজানোর ডাক আসে, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হন।
দুর্গোৎসব
সামনেই পুজোর মরশুম। আর তাই এই সময়ে আরও বেশি ডাক পাওয়ার আশায় রয়েছেন রাজকিশোর। পুজোর আগে এবং পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন বাড়ি ও অনুষ্ঠানে ঢাক বাজানোর সুযোগ পেলে কিছুটা বেশি রোজগার হবে তাঁর, এমনই আশা তাঁর।
জীবনসংগ্রাম
বর্তমানে যেখানে অনেক কমবয়সি মানুষও কর্মজীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে পরিবারের আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন, সেখানে ৯০ পেরিয়েও রাজকিশোর মাহাতোর এই লড়াই নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে দূর-দূরান্তে গিয়ে ঢাক বাজিয়ে আজও জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন তিনি। তাঁর এই জীবনসংগ্রাম দেখে অনেকেই যেমন প্রশংসা করছেন, তেমনই তাঁর প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশ করছেন।
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