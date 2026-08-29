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'আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ'! কেন লিখেছিলেন উত্তম? কারণ জানতেই থ পুলিস

Hooghly triple death: স্বামী, স্ত্রী ও নাবালিকা মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে। একই পরিবারের ৩ জনের রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:49 PM IST
'আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ'! কেন লিখেছিলেন উত্তম? কারণ জানতেই থ পুলিস
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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