'আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ'! কেন লিখেছিলেন উত্তম? কারণ জানতেই থ পুলিস

বিধান সরকার: ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল, ‘আমাদের তিনজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ, রিঙ্কু, মেয়ে, জামাই।’ কী ঘটেছিল ধনিয়াখালির সোমসপুর দুলেপাড়ায়? কেন একই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও ১৭ বছরের মেয়েকে একসঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল? পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ৮০ গ্রাম সোনার গয়না চুরি, ৮ লক্ষ টাকায় বিক্রি, সেই টাকা দিয়ে বাড়ি কেনার চেষ্টা এবং পরে বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপের অভিযোগ। শুক্রবার ভাড়া বাড়ি থেকে উত্তম চাঁই (৫২), তাঁর স্ত্রী রুপা চাঁই (৪৫) এবং মেয়ে অঙ্কিতা চাঁই (১৭)-এর দেহ উদ্ধার হয়। সেই সূত্র ধরেই প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মুর্মু-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মৃত্যুর প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনির বাসিন্দা উত্তম চাঁই, তাঁর স্ত্রী রুপা এবং মেয়ে অঙ্কিতা প্রায় চার মাস আগে ওই এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। স্থানীয়দের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের খুব একটা মেলামেশা ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে বাড়ির আশপাশের লোকজন পরিবারের কাউকে দেখতে না পেয়ে সন্দেহ করেন। বাড়ির মালিককে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়। অনেক ডাকাডাকি করেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় পুলিস দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে।
ঘরের ভিতরে একটি সিলিং ফ্যান থেকে একসঙ্গে তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে ঘটনার পর ঘরের দেওয়ালে লেখা কয়েকটি বার্তাই তদন্তে নতুন মোড় এনে দেয়। পুলিসের দাবি, দেওয়ালে একাধিক সুইসাইড নোট লেখা ছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ মুর্মু, রিঙ্কু, মেয়ে এবং জামাইয়ের নাম লেখা ছিল। কেন তাঁদের নাম লেখা হল, তাঁদের সঙ্গে মৃত পরিবারের কী সম্পর্ক ছিল এবং মৃত্যুর নেপথ্যে তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা তদন্ত শুরু করে পুলিস।
কে এই রবীন্দ্রনাথ?
মৃত পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মুর্মুর বাড়িতে প্রতিদিন জল আনতে যেতেন। ফলে উত্তমের পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে, উত্তম চাঁই যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেটি কেনার জন্য বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়কে ৪ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন বলে পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে। এর মধ্যেই ঘটে যায় সোনা চুরির ঘটনা।
১৬ অগাস্ট রবীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে সোনা চুরি?
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত১৬ অগাস্ট রবীন্দ্রনাথ মুর্মুর বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের প্রায় ৮০ গ্রাম সোনার গয়না চুরি যায়। পরদিন বিষয়টি নজরে আসে। কিন্তু ঘরের তালা ভাঙা ছিল না। ফলে কীভাবে গয়না চুরি হল, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। তদন্তের সময় সেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে উত্তম চাঁইয়ের উপর। কারণ, তিনি নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যেতেন। প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ২২ অগাস্ট এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ওই সোনা বিক্রি করেন উত্তম। সোনা বিক্রির সময় তিনি সেটিকে তাঁর ঠাকুমার গয়না বলে জানিয়েছিলেন বলে সূত্রের দাবি। ওই গয়না প্রায় ৮ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।
বাড়ি কেনার জন্য দিয়েছিলেন ৪ লক্ষ
পুলিসের তদন্ত অনুযায়ী, সোনা বিক্রি করে পাওয়া ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়কে বাড়ি কেনার অগ্রিম হিসেবে দিয়েছিলেন উত্তম চাঁই। অর্থাৎ, যে বাড়িতে পরিবারটি ভাড়া থাকত, সেটিই কেনার চেষ্টা করছিলেন উত্তম। কিন্তু এর পরেই সোনা চুরির বিষয়টি সামনে আসে।
সোনা চুরির পর বাড়িতে চাপ?
সোনা চুরির পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ মুর্মু, বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়, তাঁর স্বামী জয় সিংহ রায় এবং মধুমিতার মা টিঙ্কু ওরফে ইন্দ্রানী সিংহ রায় উত্তমের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে চাপ দিতে শুরু করেছিলেন বলে অভিযোগ। জিজ্ঞাসাবাদে উত্তম চাঁই সোনা চুরির কথা স্বীকার করেছিলেন বলে পুলিস সূত্রের দাবি। এরপর গয়না বিক্রি করে পাওয়া টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা নগদে এবং ২ লক্ষ টাকা অনলাইনে রবীন্দ্রনাথকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। কিন্তু এরপরও সমস্যা মেটেনি।
আরও ৪ লক্ষ টাকা দাবি?
রবীন্দ্রনাথের তরফে গয়নার বাজারদর অনুযায়ী আরও ৪ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে বলে উত্তমকে জানানো হয়। অন্যদিকে, বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায় উত্তমকে ওই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেছিলেন বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। অর্থাৎ, একদিকে সোনা চুরির অভিযোগ এবং বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার চাপ, অন্যদিকে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার চাপ—সব মিলিয়ে উত্তমের পরিবারের উপর প্রবল চাপ তৈরি হয়।
দেওয়ালে কেন লিখে গেলেন নাম?
এই পরিস্থিতির মধ্যেই তারা চরম সিদ্ধান্ত নেন বলে অনুমান। মৃত্যুর আগে ঘরের দেওয়ালে লেখা হয় একাধিক বার্তা। এই দেওয়াল লিখনই পুলিসের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে ওঠে। ওই নামগুলির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপর পুলিস প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মুর্মু, বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়, মধুমিতার মা টিঙ্কু ওরফে ইন্দ্রানী সিংহ রায় এবং মধুমিতার স্বামী জয় সিংহ রায়কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া চারজনকে শনিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মৃত্যুর প্ররোচনার অভিযোগ আনা হয়েছে।
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