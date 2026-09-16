/স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যাগ থেকে উধাও আইফোন, বাস থামিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করল পুলিস

প্রদ্যুত্ দাস: সরকারি বাসে স্বাস্থ্যকর্মীর শখের আইফোন হারিয়ে গেল। অভিযোগ অভিযোগ পাওয়ার পর বাস থামিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিরুনি তল্লাশি চালাল ধূপগুড়ি থানার পুলিস। যদিও তল্লাশি চালিয়েও উদ্ধার হয়নি খোয়া যাওয়া ওই মোবাইল।
জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে ধূপগুড়ির উদ্দেশে সরকারি বাসে মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী মৌমিতা রায়। ধূপগুড়ি হাসপাতালের সামনে বাস থেকে নামার পর ব্যাগ খুলতেই তাঁর নজরে আসে, ব্যাগে নেই তাঁর আইফোন। মোবাইল খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত একটি টোটো নিয়ে বাসটির পিছু নেন তিনি। কিছুটা দূরে গিয়ে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে ফের তাতে ওঠেন মৌমিতা।
এরপর বাসের অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যেও খোঁজখবর শুরু হয়। সেই সময় আরও এক যাত্রী জানান, তাঁর মোবাইল ফোনও একইভাবে খোয়া গিয়েছে। এরপর বাসটিকে ধূপগুড়ির দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধূপগুড়ি থানার পুলিস। বাসের সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে তাঁদের ব্যাগপত্র-সহ একে একে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে চিরুনি তল্লাশি। কিন্তু কোনও মোবাইলই উদ্ধার হয়নি বলে জানা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাসটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
আইফোন হারিয়ে হতাশ মৌমিতা রায় জানিয়েছেন, হাসপাতালের কাছে নামলাম। তারপর দেখি ব্যাগের চেন খোলা। অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা রয়েছে। আইফোনটা নেই।
মৌমিতা আরও জানান, ঘটনার বিষয়ে তিনি পুলিশের কাছে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানাবেন। এখন তদন্তে এই মোবাইল হারিয়ে ঘটনায় কোনও সূত্র মেলে কি না, সেদিকেই নজর।
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