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স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যাগ থেকে উধাও আইফোন, বাস থামিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করল পুলিস

Jalpaiguri iPhone Lost Case: বাসের সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে তাঁদের ব্যাগপত্র-সহ একে একে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে চিরুনি তল্লাশি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:49 AM IST
স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যাগ থেকে উধাও আইফোন, বাস থামিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করল পুলিস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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