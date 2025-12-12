English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
What is magic Ozempic Injection: ওজন কমানোর ম্যাজিক ইঞ্জেকশন ওজেম্পিক ভারতে! কত দাম, ডোজ় কী? আপনার নেওয়া উচিত?

Ozempic Injection: চিকিৎসকেদের মতে এই ইঞ্জেকশনটি দেহের ব্রাড সুগার লেভেল নিয়ত্রন করে, ফলে ওজনের সঙ্গে ডায়বেটিসের ক্ষেত্রেও অনেক কার্যকরি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 12, 2025, 05:25 PM IST
What is magic Ozempic Injection: ওজন কমানোর ম্যাজিক ইঞ্জেকশন ওজেম্পিক ভারতে! কত দাম, ডোজ় কী? আপনার নেওয়া উচিত?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডেনমার্কের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নভো নরডিস্ক (Novo Nordisk) অবশেষে ভারতে তাদের জনপ্রিয় ডায়াবেটিস ও ওজন নিয়ন্ত্রণের ওষুধ 'ওজেম্পিক' (Ozempic) চালু করেছে। এটি একটি ইঞ্জেকশন। মূলত টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত হলেও, ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতার জন্য বিশ্বজুড়ে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 

ভারতে ডায়াবেটিস (Diabetes Patient in India) রোগীর সংখ্যা চিনের পরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, এবং স্থূলতার হারও দ্রুত বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে, ওজেম্পিকের আগমন ভারতীয় রোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

Novo Nordisk India-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রান্ত শ্রোতিয়া জানালেন, 'ডায়াবেটিসের জটিলতা সামলাতে যে বিপুল খরচ হয়, তার তুলনায় এই ওষুধের দাম অনেক কম। রোগীরা দীর্ঘমেয়াদে উপকৃত হবেন।' তাঁর মতে, হৃদ্‌রোগ, কিডনির সমস্যা, স্নায়ুর ক্ষতি; ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে যে সব বিপজ্জনক জটিলতা তৈরি হয়, সেগুলি এড়াতেই উন্নত প্রযুক্তির ইনজেকশন প্রয়োজন।

ওজেম্পিক কী এবং কী ভাবে কাজ করে? 

উপাদান: ওজেম্পিকের মূল উপাদান হল সেমাগ্লুটাইড (Semaglutide)। এটি একটি GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট।

ব্যবহার: সপ্তাহে একবার (once-weekly) এই ইঞ্জেকশন নেওয়া যায়। 

সাবকিউটেনিয়াস (subcutaneous) ইনজেকশন হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এটি একটি ব্যবহার-সহজ, প্রি-ফিল্ড পেন ডিভাইস-এ (pre-filled pen) পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা: এটি রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং HbA1c (গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের একটি পরিমাপ) উন্নত করে। এটি মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষুধা ও খাদ্যের পরিমাণ কমায়, ফলে ওজন কমাতে সাহায্য করে। 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ৮ কেজি পর্যন্ত ওজন কমাতে পারে বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

ডায়াবেটিসের পাশাপাশি এটি হৃৎপিণ্ড এবং কিডনি সংক্রান্ত জটিলতার ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। 

ভারতে ওজেম্পিকের দাম ও ডোজ (প্রতি মাসে)

ওজেম্পিক তিনটি ডোজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি পেন-এ চার সপ্তাহের ডোজ থাকে:

ডোজের পরিমাণ 

(৪টি সাপ্তাহিক ডোজ) ০.২৫ মিগ্রা (Initial Dose) ৮,৮০০০.৫ মিগ্রা  ১০,১০০১ মিগ্রা (Highest Dose) ১১,১৭৫

প্রতি সপ্তাহের হিসেবে সর্বনিম্ন ডোজের দাম প্রায় ২,২০০। 

ওষুধের মূল্য এবং লভ্যতা বাজার ও স্থানভেদে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। 

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ওজেম্পিক একটি শক্তিশালী ওষুধ এবং এটি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে এবং নিবিড় তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এটি কেবল মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, যাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি, তাদের খাদ্য এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। 

অফ-লেবেল ব্যবহার (Off-label Use): যদিও এটি ওজন কমানোর জন্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়, তবুও ভারতে এর প্রাথমিক অনুমোদন হলো টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য।আপনার যদি এই ওষুধ বা এর ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকে, তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন।

ঠিক ওজেম্পিকের মতোই, মার্কিন কোম্পানি এলি লিলির তৈরি 'মুঞ্জারো' এমন এক ওষুধ যা কিনা দ্রুত ওজন কমাতে কার্যকরী। বর্তমান সময়ের ভারতে সবচে বেশি ওষুধ গুলি বিক্রির তালিকার মধ্য  'মুঞ্জারো' ওষুধটির নাম অন্যতম। শুধু তাই নয়, ভারতের এই ওষুধটি আসার ৬ মাসের মধ্যে ভারতের ওষুধ বিক্রির তালিকায় দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছিল 'মুঞ্জারো'।

সুত্রের খবর অনুযায়ী, শুধু ভারতে সেপ্টেম্বর মাসে ৮০ কোটি টাকার বিক্রি, অক্টোবর মাসে তা বেড়ে আরও ৪৩% বিক্রি এবং বিশ্বে তা ৫.২০ বিলিয়ান ডলারের বিক্রি,যা ভারতীয় মুদ্রায় দাঁড়ায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'মুঞ্জারো' (Munjaro) ওষুধটি ২০ শতাংশ দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে। তবে, এই ওষুধে রয়েছে একাধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, যেমন বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, বুকজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য-সহ একাধিক সমস্যা। এতে বাড়তে পারে নতুন রোগ হওয়ার ঝুঁকি। 

এই ওজন কমানোর ওষুধ পূর্বে পরিচিত ছিল ডায়বেটিস রোগ নির্মূল করার ওষুধ হিসাবে, কিন্তু তা পরবর্তী কালে ওষুধের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনায় ডায়বেটিস এবং ওজন কমাতে কার্জকরী। তবে এই উষুধ প্রিফিল্ড পেন অর্থাৎ ইনজেকশনে বিক্রি হয় এবং এর ব্যাবহার সপ্তাহে এক দিন করে একটি ডোজ।

