Diamond Harbour: ED-CBI-এর তত্পরতার সুযোগ নিয়ে চলছিল ফিল্মি কায়দায় প্রতারণা চক্র, মূল মাথা কলকাতার...

Diamond Harbour: তদন্তে উঠে এসেছে, সংস্থার মূল মাথা কলকাতার বাসিন্দা ফাল্গুনী চ্যাটার্জি। ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 26, 2025, 04:48 PM IST
নকিব উদ্দিন গাজি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রতারণা চালাচ্ছিল একটি চক্র। শেষমেশ পুলিসের জালে ধরা পড়ল সেই গ্যাংয়ের ৫ সদস্য। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা সংস্থার অফিস সিল করলো পুলিস।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা নিজেদের সিবিআই, ইডি এবং নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছিল। প্রতারণা চালানোর জন্য তারা ভুয়ো শংসাপত্র ও আইডি কার্ডও তৈরি করেছিল।

অতিরিক্ত পুলিস সুপার (ডায়মন্ড হারবার পুলিস জেলা) মিতুন কুমার দে জানিয়েছেন, “ফিল্মি কায়দায় স্পেশাল ২৬ সিনেমার মতো প্রতারণা চালানো হচ্ছিল। সোশ্যাল লিগাল ক্রাইম ইনফরমেশন বা এসআইসিআই ক্রাইম ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন নামের ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে প্রতারণা করা হচ্ছিল।”

তদন্তে উঠে এসেছে, সংস্থার মূল মাথা কলকাতার বাসিন্দা ফাল্গুনী চ্যাটার্জি। ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে যে চক্রটি সিবিআই, ইডি ও নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্টের ভুয়ো পরিচয় দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল এবং টাকা দাবি করছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একের পর এক অভিযানে প্রতারণা চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করেছে। 

