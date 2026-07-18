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অভিষেকের সেবাশ্রয়ে মারাত্মক অভিযোগ! তিন হাসপাতালে হানা, সিল করা হল একাধিক মেশিন

Abhishek Banerjee: সেবাশ্রয় ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া, আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন এবং ইউএসজি মেশিন তিনটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে হানা দিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিস বাজেয়াপ্ত করল।


 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:12 AM IST
অভিষেকের সেবাশ্রয়ে মারাত্মক অভিযোগ! তিন হাসপাতালে হানা, সিল করা হল একাধিক মেশিন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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