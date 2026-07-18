/অভিষেকের সেবাশ্রয়ে মারাত্মক অভিযোগ! তিন হাসপাতালে হানা, সিল করা হল একাধিক মেশিন

অয়ন শর্মা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় নিয়ে ফের ভয়ংকর অভিযোগ। গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ বিরোধী আইন (PC & PNDT Act) লঙ্ঘন করার অভিযোগ। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বেআইনিভাবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিস তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে তল্লাশি অভিযান চালায়। একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারী অফিসারদের একটি বিশেষ দল ওই হাসপাতালগুলিতে হানা দেয়।
তারা হাসপাতালগুলি থেকে নির্দিষ্ট মেশিনগুলি বাজেয়াপ্ত ও সিল করে দিয়েছে। পুলিস জানতে পেরেছে, নিয়ম না মেনে 'সেবাশ্রয়'এ এই মেশিনগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই খোকন বেহেরা নামের এক ব্যক্তিকে জেরা করছে পুলিস। পাশাপাশি এলাকার প্রাক্তন দুই কাউন্সিলরকেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় মূলত তিনটি হাসপাতালকে চিহ্নিত করে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমত, জগন্নাথ গুপ্তা মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে USG ও X-Ray মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তকারী দল সেই মেশিনগুলি সিল করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তদন্তের সূত্র ধরে পুলিস সরার হাট নার্সিং হোমে হানা দেয়। সেখান থেকেও মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তৃতীয়ত, ডায়মন্ড হারবারের কপাট হাটে অবস্থিত 'DMRI Hospital'-এও রেইড করা হয়। সেখান থেকেও একটি ইউএসজি (USG) মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস।
পুলিসের স্পষ্ট দাবি, ১৯৯৪ সালের PC & PNDT Act-এর কঠোর নিয়মকানুন এখানে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করা হয়েছে। কোনো রকম সরকারি নিয়ম বা অনুমতি না মেনেই এই কাজ চলছিল। ওই তিনটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং এক্স-রে মেশিনগুলি তুলে এনে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে চালানো হচ্ছিল। এই বেআইনি কাজের পেছনে কার কী ভূমিকা ছিল, তা জানতে খোকন বেহেরাকে জোরদার জেরা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্থানীয় পুরসভার প্রাক্তন দুই কাউন্সিলরকেও থানায় তলব করে জেরা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ঘটনার পেছনে অন্য কোনো বড় চক্র সক্রিয় ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিস।
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