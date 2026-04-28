Prasad Horror: ভোটের ঠিক আগের দিনেই ভয়ংকর কাণ্ড; দেবী সনাতনীর প্রসাদে বিষক্রিয়া, আক্রান্ত শতাধিক, মৃত্যু

Prasad Horror: ভোটের ঠিক আগের দিনেই ভয়ংকর কাণ্ড; দেবী সনাতনীর প্রসাদে বিষক্রিয়া, আক্রান্ত শতাধিক, মৃত্যু
Prasad Horror: স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা গ্রামে গিয়ে আক্রান্তদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে ওষুধ এবং ওআরএস দিয়ে গিয়েছিলেন। এক গ্রামবাসী জানান, শনিবার গ্রাম্যদেবী সনাতনীর পুজো ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খাওয়ার পরে শনিবার বিকাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে।
সন্দীপ ঘোষচৌধুরী: প্রসাদে বিষক্রিয়ায় (Prasad Horror) শতাধিক গ্রামবাসী ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত। আক্রান্তদের মধ্যে মৌসুমী হাজরা (১৬) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় তার পরিবার। কাটোয়ার (katwa) কেতুগ্রামের নিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটুন্দী ডাঙ্গা গ্রামের ঘটনা।
স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদল
জেলা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদল গ্রামে যাচ্ছে। দশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ছজন গ্রামবাসী কান্দরা ব্লক হাসপাতালে ও চার জনকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অনেক গ্রামবাসী বাড়িতেই চিকিৎসাধীন।
দেবী সনাতনীর পুজো
সোমবার ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা গ্রামে গিয়ে আক্রান্তদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে ওষুধ এবং ওআরএস দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসী বাবলু হাজরা জানান, শনিবার গ্রাম্যদেবী সনাতনীর পুজো ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খাওয়ার পরে শনিবার বিকাল থেকে পায়খানা ও বমি শুরু হয় আক্রান্তদের।
মৌসুমীর মৃত্যু
বাবলু হাজরার পরিবারের এক সদস্য বাদে সকলেই ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত। বাবলু হাজরার নাতনি মৌসুমী হাজরার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয়। রূপালি থান্দার নামে এক গ্রামবাসী জানান, আমাদের গ্রামে ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, আগামীকাল (বুধবার) ভোট আছে, প্রশাসন যেন গ্রামবাসীদের তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করে!
