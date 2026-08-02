/শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে নামা যাবে না সমুদ্রে! দীঘায় নির্দেশিকা জারির পথে রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে আর নামা যাবে না সমুদ্রে! বিচে নিষিদ্ধ তামাজজাত দ্রব্য ও মদ্য়পানও। দীঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তা এবার নয়া নির্দেশিকা জারির পথে রাজ্য। জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
উইকএন্ডে বাঙালি অন্যতম প্রিয় ডেস্টিনেশন দীঘা। আর দীঘা মানেই সমুদ্র। সৈকত শহরে গিয়ে সমুদ্রস্নানে নেমে পড়েন পর্যটক। অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনাও ঘটে হামেশাই। গতকাল শনিবার, দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারির কথা জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সপ্তাহান্তে দিঘায় এসে সমুদ্রে নামেন বিপুল সংখ্যক পর্যটক। অনেকে শাড়ি বা সালোয়ার পরে স্নান করেন। ফলে দুর্ঘটনা ঝুঁকি বাড়ে'। তাঁর পরামর্শ, 'নিরাপত্তা স্বার্থে সুইমসুট বা সমুদ্রস্নানের উপযোগী পোশাক ব্যবহার করুন'। তবে শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ যে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতীয় কালচার অনুযায়ী সুইমশ্যুট পাওয়া যায়। তাতেও যদি কারও অসুবিধা হয়, তাহলে শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরতে পারেন। তবে এমন রংয়ে পড়তে হবে, যাতে সহজেই চিহ্নিত করা যায়'। জানান, 'বিট ও লাগোয়া এলাকায় মদ্যপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। রেস্টুরেস্ট ও খাবারের দোকানগুলিতে বার্ন কেয়ার ইউনিট খোলা হবে। বিচে ১০০ মিটার অন্তর প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ মোতায়েন ও আরও উন্নত লাইফগার্ডিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে'।
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