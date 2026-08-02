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শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে নামা যাবে না সমুদ্রে! দীঘায় নির্দেশিকা জারির পথে রাজ্য

Digha Beach Rule:  স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ,  'নিরাপত্তা স্বার্থে সুইমসুট বা সমুদ্রস্নানের উপযোগী পোশাক ব্যবহার করুন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:59 PM IST
শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে নামা যাবে না সমুদ্রে! দীঘায় নির্দেশিকা জারির পথে রাজ্য
Image Credit: দীঘায় সমুদ্র স্নানে নয়া নিয়ম

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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