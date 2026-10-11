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দুর্গাপুজোয় সমুদ্রসৈকতে 'মা আসছেন'! নোনা জলবাতাসের ভিতরেই বিচ্ছুরিত হবে সংস্কৃতির দ্যুতি; দিঘায় বিরাট আয়োজন

Digha Durga Puja 2026: জেলাশাসক জানিয়েছেন, ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। প্রথম দিন বিশেষ আকর্ষণ শানের গান। পরদিন মঞ্চ মাতাবেন অন্বেষা দত্ত। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও তুলে ধরা হবে। এদিকে, পুজোর সময় পর্যটকদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 11, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 03:28 PM IST
দুর্গাপুজোয় সমুদ্রসৈকতে 'মা আসছেন'! নোনা জলবাতাসের ভিতরেই বিচ্ছুরিত হবে সংস্কৃতির দ্যুতি; দিঘায় বিরাট আয়োজন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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