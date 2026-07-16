/রক্তস্নাত রথের ভোর! দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, পিষে মৃত্যু একাধিকের

কিরণ মান্না: রথের দিন ভোররাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। দীঘা-নন্দকুমার ১১৬-বি জাতীয় সড়কের ওপর এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হেঁড়িয়া হাসপাতালের কাছে একটি খালি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। বাসটি আচমকা খারাপ হয়ে যায়। সেই সময় বাসের কর্মী ও মিস্ত্রিরা গাড়িটি সারাচ্ছিলেন। তাঁরা বাসের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন।
ঠিক তখনই দীঘাগামী একটি ট্রান্সপোর্ট লরি দ্রুত গতিতে আসছিল। লরিটি এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় বাসটি এগিয়ে যায়। বাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবার গায়ে বাসটি ধাক্কা মারে। গাড়িটির তলায় পিষে যান অনেকে। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়।
এই দুর্ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিস ও স্থানীয় মানুষ ছুটে এসে সকলকে উদ্ধার করেন। হতাহত সকলকে উদ্ধার করে দ্রুত হেঁড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
পুলিস মৃতদের নাম-পরিচয় জানতে পেরেছে। মৃতদের মধ্যে একজন হলেন তপন দাস (৪৪)। তিনি বাজকুলের বাসিন্দা এবং ওই বাসটির মালিক ছিলেন। মৃত শিবব্রত পট্টনায়েক (৫৯) ছিলেন বাসের চালক। তাঁর বাড়ি দীঘায়। বাকি দুজন বাসের হেলপার ছিলেন। তাঁদের নাম অশোক মাইতি ও শুভদীপ মণ্ডল। অশোক মাইতির বাড়ি ভূপতিনগরে। শুভদীপ মণ্ডলের বাড়ি বাজকুলে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে খেজুরি থানার পুলিস। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রথের সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পুলিস কর্মী বোঝাই ভ্যান। দুর্ঘটনায় আহত দুই পুলিস কর্মী চিকিৎসাধীন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে মেদিনীপুর পুলিস লাইন হেড কোয়ার্টার থেকে ২১জন পুলিস কর্মীকে নিয়ে রথের ডিউটিতে গোয়ালতোড় যাচ্ছিল একটি পুলিস ভ্যান।
শালবনী থানার ভাদুতলা রেলগেটের কাছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ড্যাম্পারকে সাইড কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মারে পুলিস ভ্যানটি।এই ঘটনায় পুলিসের ভ্যানের সামনে বসে থাকা দুই পুলিস কর্মী আহত হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। বাকি পুলিস কর্মীরা অবশ্য অক্ষত রয়েছে। ঘটনার পর ডাম্পার গাড়িটি এলাকা থেকে চম্পট দেয়। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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