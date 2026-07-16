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রক্তস্নাত রথের ভোর! দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, পিষে মৃত্যু একাধিকের

Digha Highway Accident: দীঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়া হাসপাতালের কাছে খালি বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসটি সারানোর কাজ করছিলেন মিস্ত্রি ও বাসের হেলপার চালকরা। দীঘা গামী একটি ট্রান্সপোর্ট লরি এসে বাসের পেছনে ধাক্কা মেরে দেয়। বাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সকলকে ধাক্কা মারে বাস।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:21 AM IST
রক্তস্নাত রথের ভোর! দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, পিষে মৃত্যু একাধিকের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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