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দীঘার হোটেলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! অভিযানে পর্দাফাঁস, বন্ধ করা হল সঙ্গে সঙ্গে

Digha hotel and restaurant: পুজোর মরশুমে দীঘায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে। আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান আরও চলবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:15 PM IST
দীঘার হোটেলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! অভিযানে পর্দাফাঁস, বন্ধ করা হল সঙ্গে সঙ্গে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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দীঘার হোটেলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! অভিযানে পর্দাফাঁস, বন্ধ করা হল সঙ্গে সঙ্গে
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