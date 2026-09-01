/দীঘার হোটেলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! অভিযানে পর্দাফাঁস, বন্ধ করা হল সঙ্গে সঙ্গে

কিরণ মান্না: রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরদারি ও পরিষেবার মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় পুজোর আগে জেলার পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাবারের গুণগতমান যাচাইয়ে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দফতর। তারই অংশ হিসেবে পুজোর আগে দীঘার হোটেলে জেলা প্রশাসনের অভিযান। যাচাই করা হয় খাবারের গুণমান। বেনিয়ম দেখে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা হল দুটি রেস্তোরাঁ।
আজ মঙ্গলবার দীঘার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন, খাদ্য সুরক্ষা দফতর, ব্লক প্রশাসন ও পুলিস। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক অশোক প্রতীক ধোমাল-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে খাবারের গুণমান, রান্নায় ব্যবহৃত মশলা, পানীয় জল, সংরক্ষিত খাবার এবং বাসি খাবারের বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। অভিযানে কয়েকটি হোটেলে ফ্রিজের মধ্যে বাসি মাছ ও খাবার সংরক্ষণ এবং খাবারে কৃত্রিম রং ব্যবহারের অভিযোগও সামনে আসে।
সেইসব বাসি ও সংরক্ষিত খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানান,পর্যটকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশাসনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষার রিপোর্টে গুণগতমান খারাপ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আপাতত ইতিমধ্যেই অভিযানে দুটি রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।
পুজোর মরশুমে দীঘায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে। তার আগে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে খাবারের মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান আরও চলবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
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