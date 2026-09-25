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দীঘায় ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস! জলের তলায় সি-বিচ! দোকানে এসে ঢুকল সমুদ্র!

Digha Water Surge: শুক্রবার সকাল থেকেই দীঘার আকাশ মেঘলা। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনও মেঘ সরিয়ে রোদের দেখা মিলছে। এর মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র-সংলগ্ন হোটেল ও গার্ডওয়ালে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:31 PM IST
দীঘায় ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস! জলের তলায় সি-বিচ! দোকানে এসে ঢুকল সমুদ্র!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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