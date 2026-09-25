/দীঘায় ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস! জলের তলায় সি-বিচ! দোকানে এসে ঢুকল সমুদ্র!

কিরণ মান্না: দীঘায় জলোচ্ছ্বাস, সি-বিচের রাস্তায় হাঁটু সমান জল! দোকানেও ঢুকল সমুদ্রের জল। নিম্নচাপের জেরে উত্তাল দীঘার সমুদ্র। জলোচ্ছ্বাসের জেরে সমুদ্রের জল উঠে এসেছে দীঘার সি-বিচ সংলগ্ন রাস্তায়। কোথাও কোথাও হাঁটু সমান জল জমে গিয়েছে। জল ঢুকে পড়েছে বিচ সংলগ্ন ছোট ছোট দোকানেও। সমুদ্রের জল ও বিচের রাস্তা কার্যত সমান্তরাল হয়ে যাওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।
দীঘার আকাশ মেঘলা
আজ শুক্রবার সকাল থেকেই দীঘার আকাশ মেঘলা। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনও মেঘ সরিয়ে রোদের দেখা মিলছে। এর মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র-সংলগ্ন হোটেল ও গার্ডওয়ালে।
হলুদ সতর্কতা
পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে বাড়তি নজরদারি রাখা হয়েছে। দীঘার সি-বিচে ঘন ঘন মাইকিং করে পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হচ্ছে। হলুদ সতর্কতা জারি থাকার কথাও পর্যটকদের জানানো হচ্ছে। মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও নুলিয়া।
পর্যটকদের প্রতি
আজ দীঘায় মাঝারি সংখ্যক পর্যটকের উপস্থিতি রয়েছে। তবে সমুদ্র উত্তাল থাকায় পর্যটকদের সমুদ্রের জল থেকে দূরে রাখতেই বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। একইভাবে মন্দারমণি, তাজপুর-সহ উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও প্রশাসনের তরফে বাড়তি সতর্কতা জারি রাখা হয়েছে।
উত্তরে সতর্কতা
উত্তরে বৃষ্টি। তিস্তায় লাল সতর্কতা। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। দফায়-দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। আজ সকাল ৬টায় কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ২৭৬৮ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ২৩৭৫ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। তিস্তার মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার ও অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা এবং সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি। পাশাপাশি তিস্তার দোমহনীতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয় বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়ি জেলাতেও রাতে অবিরাম বৃষ্টি।
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