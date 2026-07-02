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রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের কর্মসূচি, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের

Digha Rath Yatra 2026: সাধারণ মানুষ রশি টানার সুযোগ পাওয়ায় দীঘা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রথের রশি টানবেন--এই ভাবনায় খুশি সাধারণ মানুষ।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 02, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:06 PM IST
রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের কর্মসূচি, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের নিয়ম, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের
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