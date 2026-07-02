/রথযাত্রার নিয়মে বিরাট বদল: পালটে গেল এত বছরের কর্মসূচি, ভক্তদের জন্য বড় ঘোষণা সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রাকে (Digha Rath Yatra) ঘিরে এ বছর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রথমবার এই মহোৎসবের আয়োজন করছে নতুন সরকার। আর এই আবহে এবারের রথযাত্রায় সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহাসিক যে পরিবর্তনটি ঘটতে চলেছে, তা হল-- সাধারণ মানুষের জন্য রথের দঁড়ি টানার সুযোগ। গত বছরের 'ভিআইপি সংস্কৃতি' ঝেড়ে ফেলে এবার উৎসবকে সম্পূর্ণ সর্বজনীন করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রশাসন।
২০২৫ সালে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রথমবার রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে গত বছরের রথযাত্রায় সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, তাঁরা রথের দঁড়ি স্পর্শ করার সুযোগই পাননি। তৃণমূল সরকারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিশেষ অতিথি ও ভিআইপি-দেরই কেবল রশি টানার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা হয়।
এবার রাজ্যে ক্ষমতা বদল ঘটেছে এবং বিজেপি সরকার দায়িত্বে আসায় এই নিয়ম পুরোপুরি বদলে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানান, 'আগে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ভক্তদের কাছে ভিড়তে দেওয়া হয়নি। আমরা চাইছি, সেই সংস্কৃতি ভেঙে সকলে যাতে রথের রশি স্পর্শ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে।'
গত সোমবার (২৯ জুন) প্রথামতো মন্দিরের ভেতরে একটি অস্থায়ী বেদি তৈরি করে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীর স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ আর ভক্তদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল গোটা চত্বর। তবে এবারের বড় স্বস্তি ছিল যে, গতবারের মতো প্রশাসনের কোনও অতিরিক্ত কড়াকড়ি বা ব্যারিকেডের খাঁচা ছিল না। আচার-অনুষ্ঠান চলাকালীন সাধারণ দর্শনার্থীরা অবাধে মন্দিরে প্রবেশ করে পুজো দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, যা দর্শনার্থীদের মনে ব্যাপক আনন্দ জোগায়।
তিনটি রথের নতুন রূপ
পুরীর মতো দীঘায় প্রতি বছর নতুন রথ নির্মাণ করা না হলেও, এ বছর তিনটি রথকেই সুন্দর করে নতুন রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আপাতত রথ তিনটি মূল মন্দিরের উত্তর দিকে রাখা আছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ২ জুলাই সেখান থেকেই তিনটি রথের মহড়া বা ট্রায়াল রান চালানো হবে। রথের পরিকাঠামোগত দিক এবং চাকার স্থায়িত্ব খতিয়ে দেখতে এই মহড়া চলাকালীন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নিরাপত্তার প্রস্তুতি
সাধারণ মানুষ রশি টানার সুযোগ পাওয়ায় দীঘা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রথের রশি টানবেন--এই ভাবনায় খুশি সাধারণ মানুষ।
তবে সাধারণ মানুষের এই ঢলের কারণে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা পুলিস প্রশাসন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বলয় বজায় রেখেই সাধারণ মানুষের জন্য ধাপে ধাপে রশি টানার রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে।
প্রশাসনিক আশ্বাস
পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার বলেন,'দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ করা যায়, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগত ভক্তদের যাতে রথযাত্রায় অংশগ্রহণে কোনও অসুবিধে না হয়, তার জন্য প্রশাসন পুরোপুরি প্রস্তুত।'
ভিআইপি কড়াকড়ি না থাকায় সাধারণ মানুষ এবার খুব কাছ থেকে শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেভিকে দর্শন করার সুযোগ পাবেন। দিঘার রথযাত্রা এ বছর শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই নয়, সাধারণ মানুষের সমান অধিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)