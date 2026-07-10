/রথযাত্রার ঠিক আগে পর্যটকদের দিকে তাকিয়ে দীঘায় বিরাট পদক্ষেপ প্রশাসনের

কিরণ মান্না: রথযাত্রার আগে দীঘায় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের কড়া নজরদারি! পর্যটকদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। হোটেলে হোটেলে চলছে অভিযান। সামনেই রথযাত্রা। এই রথযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখেই প্রশাসনের এই পদক্ষেপ। রথযাত্রা-আবহে দীঘার পর্যটকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে নিউ দীঘায় এই বিশেষ অভিযান চালাল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার খাদ্য সুরক্ষা দফতর। বৃহস্পতিবার নিউ দীঘার একাধিক ছোট-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে আচমকা পরিদর্শনে গেলেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা।
পরিচ্ছন্নতা, তেলের মান, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধি
অভিযান চলাকালীন হোটেলগুলির রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, তাদের রান্নায় ব্যবহৃত তেলের মান, খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা এবং রান্নাঘরের সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনের সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিকাঠামোগত কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত সেই ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে নিয়ম না মানলে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
খাদ্য সুরক্ষা
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা জানান, উৎসবের মরশুমে দিঘায় পর্যটকের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই সময় খাবারের মান বজায় রাখা এবং খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত নজরদারি ও আকস্মিক অভিযান চালানো হচ্ছে। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।
পর্যটকের আস্থা
প্রশাসনের আশা, এই ধরনের নজরদারি ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপের ফলে পর্যটকরা আরও নিরাপদ পরিবেশে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন এবং দীঘার পর্যটন ব্যবস্থার উপরও মানুষের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে।
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