/দিঘায় উঠল মরশুমের প্রথম ইলিশ, টন টন রুপোলি শস্য! কত ওজনের মাছের কত দাম?

কিরণ মান্না: ইলিশের বর্ষামঙ্গল। মৎস্যপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ইলিশপ্রেমীদের জন্য সুখবর। দিঘায় উঠল মরশুমের প্রথম ইলিশ। টন টন রুপোলি শস্য। দু’দিনে উঠল প্রায় ২৫ টন ইলিশ।
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর ইলিশের অনুকূল আবহাওয়া— দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই জোড়া পরিস্থিতির সুফল মিলল। মরশুমের প্রথম ইলিশের দেখা মিলল দিঘায়। গত দু’দিনে দিঘা মোহনায় প্রায় ২৫ টন ইলিশ উঠেছে বলে মৎস্যজীবীদের দাবি। ইলিশের আমদানি বাড়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরাও। তাঁরা বলছেন, যত ইলিশ উঠেছে, তাতে চাহিদার যোগান খুব ভালো মতোই দেওয়া যাবে।
এখন কত ওজনের ইলিশ কত দামে বিক্রি হচ্ছে?
মৎস্যজীবীরা বলছেন, যোগান বাড়তেই দামও সাধ্যের মধ্যেই। বর্তমানে দিঘা মোহনা সহ আশপাশের বাজারে ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা দরে। ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। অন্যদিকে, ১ কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশ, এমনকি দেড় কেজি ওজনের ইলিশও পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকাতেই। ফলে ইলিশের রসনা তৃপ্তি এবার সাধ্যের মধ্যে, বলছেন মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা।
মৎস্যজীবীদের মতে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনে ইলিশের জোগান আরও বাড়তে পারে। ফলে বাজারে ইলিশের দামও সেই অনুপাতে আরও কিছুটা কমার সম্ভাবনা থাকে। এখন দিঘার এই রুপোলি শস্য খুব শিগগিরই কলকাতার বাজারেও পৌঁছে যাবে। ফলে কলকাতার মানুষেরও ইলিশের রসনা তৃপ্তির সাধ মেটানোর দিন খুব দূরে নয়। এমনটাই বলছেন মৎস্যজীবী ও দীঘা ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা নবকুমার পয়ড়া।
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