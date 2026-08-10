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দিঘায় উঠল মরশুমের প্রথম ইলিশ, টন টন রুপোলি শস্য! কত ওজনের মাছের কত দাম?

Hilsha in Digha: মৎস্যজীবীরা বলছেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনে ইলিশের জোগান আরও বাড়বে। ফলে বাজারে ইলিশের দামও সেই অনুপাতে আরও কমবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:00 PM IST
দিঘায় উঠল মরশুমের প্রথম ইলিশ, টন টন রুপোলি শস্য! কত ওজনের মাছের কত দাম?
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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