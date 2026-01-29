English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Digha Shocking Incident: দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা! বেড়াতে এসে পর্যটক মহিলার রহস্যমৃত্যু...

Digha Tourist Death: হোটেলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে হোটেল কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 29, 2026, 04:45 PM IST
প্রতীকী ছবি

আকিরণ মান্না: দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা! বেড়াতে এসে রহস্যমৃত্যু এক পর্যটক মহিলার। মৃতার নাম ঝরনা পৈলান (২৭)। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে দীঘা থানা পুলিস। ধৃতদের এদিন কাঁথি আদালতে তোলা হয়।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল সোল্লা বিবি, রহিমউদ্দিন গাজি এবং এমডি খইরুল। জানা যায়, ঝরনা পৈলান দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী পরিত্যক্তা ছিলেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতেই থাকতেন। কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে আয়ার কাজ করতেন। কয়েকদিন আগে অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর তারা তাঁকে দীঘায় বেড়াতে নিয়ে আসেন। 

গতকাল হোটেলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে হোটেল কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধৃতদের দাবি, একসঙ্গে বসে মদ্যপান করার সময় অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে মৃতার পরিবারের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত খুন। মৃতার দাদা সৌমেন কুইল্লা বলেন, “আমার বোনকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। আমরা পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।” পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

DighaTourist death
