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দিঘায় স্পা সেন্টারের ভিতরই পর্যটকদের সঙ্গে... মারাত্মক 'নোংরা খেলায়' গ্রেফতার ৪ যুবতী-১ পুরুষ

Digha: চক্রে জড়িত আছে কম বয়সী কলেজ পড়ুয়ারাও। নিউ দীঘার একাধিক স্পা সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। পুলিস হানা দিতেই পর্দাফাঁস।আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:57 PM IST
দিঘায় স্পা সেন্টারের ভিতরই পর্যটকদের সঙ্গে... মারাত্মক 'নোংরা খেলায়' গ্রেফতার ৪ যুবতী-১ পুরুষ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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