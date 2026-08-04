দিঘায় স্পা সেন্টারের ভিতরই পর্যটকদের সঙ্গে... মারাত্মক 'নোংরা খেলায়' গ্রেফতার ৪ যুবতী-১ পুরুষ

কিরণ মান্না: দীঘায় স্পা সেন্টারে আড়ালে দেহ ব্যবসা। অবৈধ অসামাজিক কাজের রমরমা। পর্যটকদের সর্বস্ব লুটে নেওয়ার অভিযোগ। পুলিসের অভিযানে গ্রেফতার ৪ যুবতী-সহ মোট ৫।
দীঘার বিভিন্ন স্পা সেন্টারে অভিযান চালিয়ে চার যুবতী-সহ এক পুরুষকে গ্রেফতার করেছে দীঘা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে স্পা ব্যবসার আড়ালে বেআইনি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলার অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নিউ দীঘার একাধিক স্পা সেন্টারে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানের সময় পুলিশ বেশ কিছু আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করেছে বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চার যুবতী ও এক পুরুষকে প্রথমে আটক করে পুলিস। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের হানার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের আরও কয়েকটি স্পা সেন্টার বন্ধ করে কর্মীরা এলাকা ছেড়ে চলে যান বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি।
এই স্পা সেন্টারগুলোতে স্পা-এর প্রলোভন দেখিয়ে টুরিস্টদের সর্বস্ব লুটে নেওয়া হত বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেশ কিছু স্পা সেন্টারের আড়ালে বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল। তাঁদের দাবি, দীঘার পাশাপাশি কাঁথি, এগরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু মানুষও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।
জড়িত আছে কম বয়সী কলেজ পড়ুয়ারাও। এমনই দাবি তাঁদের। এই ঘটনায় তাঁরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার এবং স্থায়ীভাবে তা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)