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Digha: দীঘার পর্যটকদের জন্য অবিশ্বাস্য সুখবর, ১ জুলাই থেকেই মকুব...! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'মাস্টারস্ট্রোক'

Digha Tourism News: দীঘাকে আরও আধুনিক এক পর্যটন কেন্দ্র এবং দীঘাকে বিশ্বমানের এক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পরিষদে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে স্বাস্থ্য, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুলিস প্রশাসন, সমুদ্র বন্দর নির্মাণ-- একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 15, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:06 PM IST
Digha: দীঘার পর্যটকদের জন্য অবিশ্বাস্য সুখবর, ১ জুলাই থেকেই মকুব...! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'মাস্টারস্ট্রোক'
Image Credit: আরও উন্নত রেল-ব্যবস্থা, চোখধাঁধানো আধুনিক মেরিন ড্রাইভ...দিঘায় পরের পর উন্নয়নপ্রকল্প!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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