ডিজিটাল পেমেন্ট: পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করছে
পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে, ডিজিটাল পেমেন্টকে গ্রহণ করা কেবল একটি আপগ্রেডের চেয়েও বেশি কিছু; এটি একটি নতুন নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকারিতার প্রতীক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শান্তিনিকেতনের তাঁতশিল্পী ও বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির কারিগরদের নির্মল শৈল্পিকতা থেকে শুরু করে কলকাতার কিংবদন্তি মিষ্টির দোকান ও হাওড়ার ব্যস্ত মাছের বাজারের প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্র পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বাণিজ্যে এক বিশাল রূপান্তর ঘটছে। চিরাচরিত ব্যবসার পরিচিত শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে, তাৎক্ষণিক ডিজিটাল পেমেন্ট কেবল লেনদেনকে সহজতর করছে না; সেটি মৌলিকভাবে ব্যবসার ধরনকে আরও দ্রুত, আরও কার্যকর ও সহজাতভাবে আরও অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে পুনর্গঠন করছে।
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, এই স্থানীয় উদ্যোগগুলি নগদ লেনদেন ও ম্যানুয়াল লেজারের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে, টাকা-পয়সা পরিচালনা, চেঞ্জ ফেরত দেওয়া এবং প্রতিটি কেনাবেচা সতর্কভাবে রেকর্ড করার দৈনন্দিন সমস্যাগুলি প্রায়শই বিক্রয়ের জিনিস তৈরি করা, বিক্রি করা বা গ্রাহকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মূল্যবান সময় নষ্ট করে। ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা এই বহু পুরনো সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে এসেছে।
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় হাঁটলে দেখতে পাবেন শতাব্দী প্রাচীন বহু বইয়ের দোকান অথবা হাওড়ার প্রাণবন্ত পাইকারি বাজারগুলি ঘুরে দেখুন, যেখানে তাজা পণ্য প্রতি মুহূর্তে হাতবদল হয়। ব্যবসায়ীরা ক্রমশ QR কোড ব্যবহার করছেন এবং লেনদেনের জন্য ছোট পেমেন্ট ডিভাইস ব্যবহার করছেন। এই পরিবর্তনটি গ্রাহকদের ক্রমশ ডিজিটাল পেমেন্টের দ্রুততা ও সুবিধা পছন্দ করার ফলে ঘটেছে, তা সে দ্রুত UPI স্ক্যান, ট্যাপ-অ্যান্ড-গো কার্ড বা নিরাপদে মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন, যাই হোক না কেন।
পেমেন্ট: স্থানীয় বাজারকে বড় করে তুলছে, প্রকৃত চাহিদা পূরণ করছে
শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা, যেটি চমৎকার তাঁতের শাড়ির জন্য বিখ্যাত, তাঁতিরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি, তাৎক্ষণিক লেনদেন করা সম্ভব, যা দূরে থাকা গ্রাহকদের জন্য ক্যাশ-অন-ডেলিভারি মডেলের উপর নির্ভরশীলতা কমায়। এটি তাদের বিক্রয় প্রক্রিয়াকে সরাসরি সহজ করে তোলে এবং তাৎক্ষণিক টাকা-পয়সা এনে দেয়। একইভাবে, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা কারিগররা এখন সঙ্গে সঙ্গেই পেমেন্ট পেতে পারেন, নগদ পরিচালনা বা ভৌগোলিক বাধা সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ ছাড়াই বিক্রয় নিশ্চিত করতে পারেন, ফলে তারা বিভিন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন এবং তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
কলকাতার কিংবদন্তি মিষ্টির দোকান এবং ব্যস্ত হাওড়ার মাছের বাজারগুলি এমন পরিবেশের সেরা উদাহরণ যেখানে গতি ও স্বাস্থ্যবিধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল পেমেন্ট দ্রুত লেনদেন সারতে সাহায্য করে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও নগদ অর্থ পরিচালনা করার সমস্যা কমায়, যা ব্যবসার জন্য বিশেষভাবে উপকারী।
"এই দক্ষতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে রয়েছে।” শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প বাজারে প্রভাতী হ্যান্ডিক্রাফ্টস পরিচালনাকারী টুকাই ঘোষ বলেন যে কীভাবে ডিজিটাল সুবিধা তার 15 বছরের পুরনো ব্যবসাকে রূপান্তরিত করেছে। তিনি জানান, "আগে নগদ টাকা-পয়সা সামলানো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল"। "বড় নোট দিয়ে পেমেন্ট করা গ্রাহকরা প্রায়শই চলে যেতেন যখন আমরা সঠিক চেঞ্জ দিতে পারতাম না, যার ফলে বিক্রি কমে যেত। ব্যস্ত সময়ে, কেউ কেউ পেমেন্ট না করেই চলে যেতেন, যার ফলে লোকসান হত। স্মার্টস্পিকার এই সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, লেনদেনকে নির্বিঘ্ন ও সম্পূর্ণ ডিজিটাল করে তুলেছে।"
সরাসরি বিক্রয়ের বাইরে, কৃষি ও ব্যবসায়িক খাতে নাগালের বাইরে ছড়িয়ে পড়া ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দার্জিলিংয়ের চা চাষীরা দূরে থাকা ক্রেতাদের কাছে বিক্রির জন্য অথবা মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে দ্রুত পেমেন্ট পাওয়ার জন্য ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা নিতে পারেন, যার ফলে তাদের লেনদেনের পরিমাণ ও বিক্রি উন্নত হয়।
কারুকৃত আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট এম্পোরিয়ামের আশীর্বাদ ঘোষ জানান, "আমাদের অর্ডারের জন্য বড় লেনদেন পরিচালনা করতে আগে একাধিকবার ব্যাঙ্কে যেতে হত, যা বেশ ঝামেলার ছিল"। "কয়েক বছর আগে আমরা আমাদের ডিজিটাল লেনদেনের জন্য PhonePe ব্যবহার শুরু করেছিলাম। তারপর থেকে, আমাদের সমস্ত অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্মার্টস্পিকার থেকে পেমেন্টের তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশনগুলি বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের লেনদেনগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে এবং আমাদের ব্যবসা আরও সুচারুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে।"
PhonePe: প্রতিটি ব্যবসায়ীর জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সহজ করে তুলছে
পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীদের অনন্য বাস্তবতা পূরণের জন্য PhonePe বিভিন্ন সুবিধা তৈরি করেছে। PhonePe স্ক্যান ‘এন’ পে QR কোডের মতো টুলগুলি ডিজিটাল যাত্রা শুরু করতে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনা খরচে তাৎক্ষণিক সেটআপের সুবিধা দেয়। বেশি ট্রাফিক বা কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে থাকা ব্যক্তিদের জন্য, PhonePe স্মার্টস্পিকার স্পষ্ট, তাৎক্ষণিক অডিও কনফার্মেশন দেয়, যা বাংলা সহ 21টি ভাষায় উপলভ্য। এটি ব্যস্ত ব্যবসায়ীদের তাদের ফোনের উপর ক্রমাগত নজর রাখা থেকে মুক্তি দেয়।
যেসব ব্যবসার আরও বেশি সুবিধার প্রয়োজন, তাদের জন্য PhonePe-এর EDC (POS) মেশিনগুলি সবকটি পেমেন্ট সমর্থন করে - UPI, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড ও কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট এবং এতে তাৎক্ষণিক চার্জ স্লিপ প্রিন্টিং ও সহজ ব্যাচ সেটেলমেন্টের মতো সুবিধাগুলি আছে, যা দৈনন্দিন কাজকর্ম সহজ করে তোলে। এই ডিভাইসগুলি নিশ্চিত করে যাতে যে কোনও আকারের ব্যবসাগুলি নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরভাবে পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারে।
দার্জিলিং-এর কোনও ছোট বুটিক হোক, দীঘার কোনও ব্যস্ত খাবারের দোকান হোক বা কোনও ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের দোকান, সহজলভ্য ও স্বজ্ঞাত সমাধানের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা উন্নত করে এটি অনুভব করছেন ও তাদের আর্থিক অবস্থার উপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছেন এবং শেষ পর্যন্ত, দ্রুত বিকশিত, ডিজিটাল উপায়ে চালিত অর্থনীতিতে তাদের ব্যবসা বড় করে তুলছেন।
