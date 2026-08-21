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ইথানলমিশ্রিত পেট্রলের কারণেই কি চিনি আগুন? ৭০ টাকা কেজি চিনি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ! পরিষ্কার বলে দিলেন...

Dilip Ghosh: অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে চড়ছে রাজনীতির চর্চা। দিলীপ ঘোষ জানান, আদালত বিষয়টি দেখছে, তাই এটা নিয়ে আর কিছু না বলাই ভালো। সীমান্ত খতিয়ে দেখতে ফের রাজ্যে অমিত শাহ! এ বিষয়ে দিলীপ বললেন, 'আজ নয়, উনি গত ১০-১২ বছর ধরে একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:56 AM IST
ইথানলমিশ্রিত পেট্রলের কারণেই কি চিনি আগুন? ৭০ টাকা কেজি চিনি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ! পরিষ্কার বলে দিলেন...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ইথানলমিশ্রিত পেট্রলের কারণেই চিনি আগুন? ৭০ টাকা কেজি চিনি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ! পর
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