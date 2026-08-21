/ইথানলমিশ্রিত পেট্রলের কারণেই কি চিনি আগুন? ৭০ টাকা কেজি চিনি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ! পরিষ্কার বলে দিলেন...

অয়ন ঘোষাল: নানা বিষয়ে মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে সকালের কথালাপে উঠে এল বিভিন্ন জরুরি প্রসঙ্গ। যাদবপুরের প্রসঙ্গ এল। উঠল চিনির অগ্নিমূল্য হওয়ার বিষয়টি। উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার প্রসঙ্গ। উঠে এল দেবের প্রসঙ্গও। এসব বিষয়ে কী বললেন তিনি? অমিত শাহ নিয়ে দিলীপ জানান, আজ নয়, অমিতজি গত ১০-১২ বছর ধরে একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে, ঘাটালে দেবের বিরুদ্ধে কাটমানির পোস্টার পড়েছে। দিলীপ জানান, 'আমার জেলা, আমি গিয়ে খোঁজ নেব, কারা পোস্টার মারল, কেন মারল!
রাজ্যের সীমান্তে অমিত শাহ
সীমান্ত খতিয়ে দেখতে ফের রাজ্যে অমিত শাহ! এ বিষয়ে দিলীপ বলেন, 'আজ নয়, উনি গত ১০-১২ বছর ধরে একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগের সরকার বিএসএফ-কে জমি দেয়নি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর করেছে। ইতিমধ্যেই স্থলভাগে ফেনসিংয়ের কাজ শেষের পথে। জলাভূমিগুলি দ্রুত ফেনসিংয়ের আওতায় আসবে। ২৫২ কিলোমিটার ফেন্সিং হয়ে গিয়েছে। এখনও কিছুটা বাকি আছে।'
যাদবপুরে ধুন্ধুমার
দিলীপ ঘোষকে যাদবপুর নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না, এ তো বাবাই যায় না। যথারীতি তাঁর কাছে প্রশ্ন গেল। দিলীপ পরিষ্কার বলেন, 'আমার জানা নেই, ওখানে ঠিক কী হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে। ৬ মাস অপেক্ষা করুন। অনেক কিছু উল্টেপাল্টে যাবে। অনেক দাদাগিরি হয়েছে। অনেক দেশবিরোধী কার্যকলাপ হয়েছে। এটা চলতে দেওয়া যাবে না। ওখানে যতবার দেশবিরোধী স্লোগান উঠেছে, কেউ একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। তৃণমূল সরকার ওখানে দেশবিরোধী পুষে রেখেছিল। আমাদের লোকেরা ওই সময় ওখানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল। সেদিন ওখানে এসএফআই অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। আবার যদি ওখানে দেশবিরোধী স্লোগান ওঠে, আবার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবে।'
এবং আগুন চিনি
চিনির দাম ৪০ থেকে বেড়ে ৭০ টাকা হয়েছে! এটা কি ইথানল মিশ্রিত পেট্রলের কারণে? দিলীপ ঘোষ জানান, 'বাজারে টাস্ক ফোর্স ঘুরেছে। দেখা যাচ্ছে সবজির দাম বাড়েনি, কিন্তু পিয়াঁজের দাম বেড়েছে। এটা সিন্ডিকেট বা ফাটকাবাজির কারণে হতে পারে। অনেক সময় চক্রান্ত চলে। ইথানল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিহার-উত্তরপ্রদেশে আলাদা আখ চাষের প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় না, আখের কোনো ক্রাইসিস আছে। আখ আর পাট অতীতে কোনও দিন সহায়ক মূল্য পায়নি, এখন পাচ্ছে। তবে, পরিকল্পিত ভাবে কোনো ক্রাইসিস তৈরি করতে দেওয়া যাবে না।'
অভিষেক
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে চড়ছে রাজনীতির চর্চা। দিলীপ জানান, আদালত বিষয়টি দেখছে, তাই এটা নিয়ে আর কিছু না বলাই ভালো।
দেবের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ
ঘাটালে দেবের বিরুদ্ধে কাট মানি পোস্টার পড়েছে। কী বলছেন দিলীপ? তিনি জানান, 'আমার জেলা। আমি গিয়ে খোঁজ নেব। কারা পোস্টার মারল, কেন মারল, খোঁজ নিয়ে দেখব। সব ব্যাপারেই এত তাড়াতাড়ি চাঞ্চল্য প্রকাশ করার দরকার নেই। বিষয়টি পুলিসকে জানানো দরকার। পোস্টার মেরে কিছু হয় না। দু'দিন খবর হয়। সমাধান কিছু হয় না।'
পাক গুপ্তচর?
পাক গুপ্তচর সন্দেহে জাকির হোসেনের ভাই গ্রেফতার। এ প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'এ ধরনের দেশবিরোধী কার্যকলাপ এখনও চলছে। অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা প্রায় শেষের পথে। আমাদের রাজ্যে এদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে একটানা। আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিদেশি এজেন্টদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে চেষ্টার কসুর করছে না।'
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