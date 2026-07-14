/রাজ্যে নতুন ৪০০০ পঞ্চায়েত, বাড়ছে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডও: বাংলার ভোট-মানচিত্রে বড় বদল? বিরাট ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

অয়ন ঘোষাল: লোকসভা থেকে বিধানসভা, বাড়ছে সব। বাড়ছে ব্লক, পঞ্চায়েত, পুরসভার সংখ্যাও। বড় কথা বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ। ওয়ার্ড বাড়ছে কলকাতা পুরসভারও। ঘোষণা পঞ্চায়েতমন্ত্রীর। সেইসঙ্গে সেবাশ্রয়ে দুর্নীতি নিয়েও বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিঁধলেন ফিরহাদ হাকিমকেও।
সেবাশ্রয়ে এফআইআর; আরও কোণঠাসা অভিষেক!
কেউ কাউকে কোণঠাসা করছে না। যারা আজকে ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে মানুষের ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। এদের তো শাস্তি পাওয়া উচিত। কেউ প্রতারিত হয়েছেন, আর তিনি যদি অভিযোগ করেন। সরকারের দায়িত্ব আছে খোঁজখবর করা সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরা ক্ষমতাকে যাচ্ছেতাই ভাবে ব্যবহার করেছে, ডাক্তার ছাড়া প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে! স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো বলেছেন এই প্রেসক্রিপশন দেখে মনে হচ্ছে না ডাক্তারের লেখা! কে লিখল! তার পরিণাম হয়েছে, একটা মানুষের পা চলে গেছে! এর তদন্ত হওয়া উচিত। যে দোষী তার শাস্তি হওয়া উচিত।
একটা কেস সামনে এসেছে।এরকম অনেকেই হয়তো মুখ খোলেননি!
সবে তো সরকারের দুমাস হয়েছে। মানুষের একটু সাহস হয়েছে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তাতেই যা বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। পুরোটাই করাপশন। হিংসা দুর্নীতি। মানুষকে ভয় দেখানো,থ্রেট পলিটিক্স। টিএমসির নেতারাই বলছেন থ্রেট পলিটিক্স টিএমসির ভেতরেই ছিল। কথা বলতে দেওয়া হতো না। তারা আজকে ন্যায় চাইছে। সেই জন্য প্রশাসন আছে ,তারা দেখবেন।
কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ছে, ১৪৪ থেকে ২০০!
আপনি দেখুন একটা ওয়ার্ডে ৭৬টা বুথ আছে আর একটা ওয়ার্ডে ১২টা বুথ আছে, একজনই কাউন্সিলর! দুজন কাউন্সিলর সমান অধিকার কী করে সম্ভব! এটার বৈষম্য সর্বত্র আছে। মুর্শিদাবাদ একটা জেলা তিনটি লোকসভা, উত্তর ২৪ পরগনা একটা জেলা পাঁচটা লোকসভা। আবার কালিম্পংয়ে একটা বিধানসভা একটা জেলা! কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে করা হয়েছে। আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রী। ৩০টার বেশি সদস্য আছে এক একটা পঞ্চায়েতে। অন্য রাজ্যে তিন চারটের বেশি নয়, একটা পঞ্চায়েতে। তারা সুষ্ঠু প্রশাসন দিচ্ছে। আমরাও এর সুষ্ঠু বন্টন করছি। আমরাও চার হাজারের বেশি পঞ্চায়েত নতুন করে করে দিচ্ছি। নারায়ণগড় বিধানসভায় আড়াইশো বেশি বুথ আছে। কী করে বিডিও কাজ করবে? এদিকে কর্মী নেই! লোকসভা বাড়বে, বিধানসভা বাড়বে, ব্লক সব বাড়বে। সেইমতো নতুন নতুন জায়গা পুরসভা বা কর্পোরেশনের আওতায় আসবে যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা পেতে পারে।
১০০ কোটি টাকা কাউন্সিলাররা ভয়ে তোলেননি!
একে তো দুর্নীতি হয়েছে। সমস্ত স্তরে, পুরসভা বলুন, পঞ্চায়েতে বলুন। তার উপরে টাকা খরচা করতে পারেন না কারণ প্ল্যানিং নেই। এগুলো তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের হাজার হাজার টাকা পড়ে আছে। সেটা নিয়ে না মন্ত্রী না সেখানকার অফিসার কেউ চিন্তাভাবনা করেন। খরচা করা কাজ করার জন্য নয়, শুধু কাটমানি খাওয়ার জন্য কাজ হয়েছে। আর তার কোন হিসাবও দেওয়া হয়নি। দেখছি ১৫ বছর এরা তো কেউ পরিষেবা দেওয়ার জন্য কাজ করেনি। এরা তো কাউন্সিলর হয়েছে পয়সা কামানোর জন্য। পার্ক দখল করে, পুকুর দখল করে। বাড়ি তৈরি করাও আর পয়সা নাও। তো এরা কি করে খরচা করবে?
সুরুচি সংঘ থেকে এবার বিশ্বাস ব্রাদার্স আউট!
এ তো সবে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ক্লাব, স্পোর্টস অর্গানাইজেশন, অন্যান্য সামাজিক সংস্থা সব জবরদখল। এমনকি নার্সিংহোম, হসপিটাল পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হয়েছে লোকেদের কাছ থেকে। দোকানপাট পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হয়েছে। দখলের রাজনীতি এবার মুক্ত হচ্ছে।। মানুষ যারা ক্লাব চালাচ্ছেন, তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যারা দুর্গাপূজা করেন, তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যারা খেলাধুলা করেন, তাদের হাতে খেলাধুলার সংস্থাগুলো ছেড়ে দেওয়া উচিত, তবে না উন্নতি হবে। সব জায়গায় অযোগ্য আর চোরগুলো বসেছে বলে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।
দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি! এবার ফিরহাদ হাকিমের নাম উঠে এল
পুরসভা গুলোতে পরিষেবা নেই, গ্রিন পরিষ্কার হয় না, আবর্জনা পরিষ্কার হয় না। অথচ শত শত কর্মী ঢুকিয়েছেন নেতারা। আমাকে ঝাড়গ্রামের একজন বললেন ৪০০ বেশি কর্মী আছে। ১৭ জন মাত্র কাজে আসেন। এরা বেতন নিচ্ছে! নেতারা এদের কাছে টাকা নিয়ে ঢুকিয়েছে। এরা কাজে আসে না বাড়িতে বসে পয়সা পায়, ইনভেস্ট করে দিয়েছে!মানুষ বলতে গেলে চমকাবে ভয় দেখাবে। এর পরিবর্তন হবে। তবে একটু সময় লাগবে।
বিধাননগর সাইবার ক্রাইমের জালে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার
এর আগেও অনেক টাকা উদ্ধার হয়েছে। এখনও অবৈধভাবে অনেক জায়গাতেই কালেকশন চলছে। এবং বহু জায়গায় এসব টাকা জমা আছে। এখানেই আছে, আমার জানা আছে, গাড়ি করে পার করা হয় আস্তে আস্তে। শত শত কোটি টাকা। সময় হবে, সংস্থাগুলো আস্তে আস্তে বের করছে খুঁজে। কাউকে ছাড়া হবে না।
দেবরাজের লকারেও সোনা উদ্ধার!
দেখুন অনেক সোনার ছেলে-মেয়ে, অনেক সোনার নেতা পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ জানাচ্ছে, কমপ্লেইন হচ্ছে, এনকোয়ারি করা হচ্ছে। যারা অন্যায় করেছে শাস্তি তো হবেই। কিন্তু ৫০০০-৬০০০ কেস চালানোর মতো আমাদের পুলিসের অত সময় নেই, ক্ষমতাও নেই। পুলিসের ম্যানপাওয়ারও নেই। এখনও তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করলে অনেক জায়গায় পুলিস কমপ্লেইন নিচ্ছে না। বা কোনও কাজ করছে না। আমিও বলব পুলিসকে যে পরিবর্তন হয়েছে এটা মাথায় রাখুন। না হলে আপনার নিজের ভবিষ্যৎটাও ভাবুন।
মিড-ডে মিলে ডাবল ইঞ্জিনের সুফল, ভাতা বেড়েছে এবং এবং বরাদ্দও বেড়েছে
মিড-ডে মিল একটা বড় স্ক্যাম। যে আট হাজার স্কুল যেখানে ছাত্র নেই। সেখানে মিড-ডে মিল হতো! সেই টাকাটা কোথায় যেত? এইরকম লম্বা লম্বা লিস্ট রয়েছে সেই টাকাটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই খেত। সেই সব শুধরানো হবে। সরকার খরচা বাড়াচ্ছে গরিব বাচ্চারা গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবে, পড়াশোনা করবে।
আবাসিক স্কুলে এলপিজি সংযোগ
এসব ক্ষেত্রে যে রান্না হতো কোথা থেকে জ্বালানি আসতো কাঠ আসতো কেউ হিসাব রাখে না। রান্নাঘরের এমন অবস্থা এখানে টিকটিকি পড়তো। বাচ্চারা অসুস্থ হতো সেই খাবার খেয়ে। পরিচ্ছন্নতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ তাদের কথা মাথায় রেখেই সরকার এইসব উদ্যোগ নিয়েছে।
একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষের নাটক
তৃণমূলের মধ্যে কে এগোল, কে পিছলো সেই নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। পশ্চিমবঙ্গকে যারা পিছিয়ে দিয়েছে তারা নিজেদের মধ্যেই কম্পিটিশন করতে পারে। বাংলাদেশের সঙ্গে জোড়া হওয়ার পরিকল্পনা চলছিল, তার থেকে মুক্তি পেয়েছে। আপনারা এগিয়ে চলুন যারা পেছনে থাকছে থাকুক।
হাসপাতালে বরাদ্দ বাড়ল রোগীর খাবারের জন্য
বিভিন্ন জায়গায় কর্মী নিয়োগ হয়েছে, যারা বেতন ঠিকভাবে পায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে এসে তাদের জন্য কিভাবে সামাল দেওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। এত মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজন না বুঝে। কোনও প্রজেক্টের জন্য নেওয়া হয়েছে তারপর তারা ডিপার্টমেন্টে থেকে গেছে কোনও অর্থ বণ্টন হয়নি। কোনও সভায় কোনও প্রকল্প থেকে এদিক-ওদিক টাকা দেওয়া হয়, তারপর তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই রোগীরা বাড়ির খাবার এনে খেতে বাধ্য হয়! মাত্র ৫৪ টাকায় রোগী কী খাবে আর ঠিকাদারের কী থাকবে? রাঁধুনিকে কী পয়সা দেবে আর কী সুরুচিকর খাবার খাওয়াবে? কেউ তা ভাবেনি আবার তার মধ্যে থেকেও চুরি হত!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)