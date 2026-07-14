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রাজ্যে নতুন ৪০০০ পঞ্চায়েত, বাড়ছে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডও: বাংলার ভোট-মানচিত্রে বড় বদল? বিরাট ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

Dilip Ghosh: বড় কথা বলে দিলেন দিলীপ ঘোষ। সেইসঙ্গে সেবাশ্রয়ে দুর্নীতি নিয়েও বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, "সবে তো সরকারের দুমাস হয়েছে... এটা হচ্ছে হিমশৈলের চূড়া মাত্র।" তোপ দাগলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের হাজার হাজার টাকা পড়ে আছে।"  নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিঁধলেন ফিরহাদ হাকিমকেও,"৪০০ বেশি কর্মী আছে। ১৭ জন মাত্র কাজে আসেন!"

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:42 AM IST
রাজ্যে নতুন ৪০০০ পঞ্চায়েত, বাড়ছে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডও: বাংলার ভোট-মানচিত্রে বড় বদল? বিরাট ঘোষণা দিলীপ ঘোষের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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