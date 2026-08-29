/মমতার বিরুদ্ধে FIR! বিস্ফোরক অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে বললেন দিলীপ ঘোষ

রণজয় সিংহ: আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের! তীব্র কটাক্ষ রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। তাঁর সাফ মন্তব্য, "আদালতকে কখনওই মানেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।" দিলীপ ঘোষ বলেন, তৃণমূল আমলে শিক্ষা থেকে চাকরি, সর্বত্র দুর্নীতি। একাধিক দুর্নীতি। কিন্তু আদালতের নির্দেশকে কখনও মানেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। প্রসঙ্গত, TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধেই দায়ের FIR। যে প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।
পাশাপাশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের ঘোষণা, ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ফের ক্ষমতায় ফেরার চ্যালেঞ্জ, তাকেও কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। সমালোচনা করেন ক্যাথ্রিডাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় বিশৃঙ্খলারও। উল্লেখ্য, TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশ না মেনে সভা করার অভিযোগে খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যার বিরুদ্ধে FIR করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপরই কাল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে FIR দায়ের হয়েছে হেস্টিংস থানায়। হাইকোর্টের অর্ডারের বিরুদ্ধে রাস্তার দুটো ফ্ল্যাঙ্ক বন্ধ করার অভিযোগে FIR দায়ের হয়েছে।
গতকাল যাদবপুরে '১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম' অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে হাইকোর্টের অর্ডারকে ভাঙলেন? রাস্তার একটা ফেজ ছেড়ে করতে বলেছিল। গাছের নীচ থেকে কটা লোককে ডেকে রাস্তা আটকে কী করলেন! আমি পুলিসকে বলেছি FIR করতে আর হাইকোর্টে মুভ করতে।" প্রসঙ্গত, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন কর্মসূচির জল গড়ায় হাইকোর্টে। 'কে আসল, কে নকল', তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস কোথায় পালন হবে, তাই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় দুই শিবির-ই।
হাইকোর্টের রায়ে বিগত ২৭ বছরের পরম্পরার বদল ঘটে। কোনও পক্ষ-ই গান্ধী মূর্তিতে সমাবেশের অনুমতি পায়নি। কালীঘাট তৃণমূলকে ক্যাথিড্রাল রোডে আর ঋতব্রত শিবিরকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ সভার করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সমাবেশের সময় ও জনসংখ্যাও বেঁধে দেয় আদালত। সেই মতো শুক্রবার দুই শিবিরের দু'জায়গায় সভা হয়। কিন্তু ক্যাথিড্রাল রোডে কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের সমাবেশে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। যার জেরে একসময় রাস্তা বন্ধ করে দিতে হয় পুলিসকে। গাড়ি ঘুরিয়ে দিতে হয়।
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