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মমতার বিরুদ্ধে FIR! বিস্ফোরক অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে বললেন দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে দায়ের FIR। তারপরই আজ দিলীপ ঘোষের বিস্ফোরক অভিযোগ, তীব্র কটাক্ষ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:18 PM IST
মমতার বিরুদ্ধে FIR! বিস্ফোরক অভিযোগ, আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে বললেন দিলীপ ঘোষ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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