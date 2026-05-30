Dilip Ghosh: 'আঙুল ফুলে বটগাছ! ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে,' বিস্ফোরক দিলীপের বেনজির আক্রমণ

Dilip Ghosh Attacks TMC: শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, " গত ১৫ বছরে যারা রাজমিস্ত্রি ছিল, কেউ মুরগির মাংস বিক্রি করত, কেউ ১০০ দিনের কাজ করত, তারাই আজ জনপ্রতিনিধি হয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক।"
ই. গোপী: “আঙুল ফুলে বটগাছ! দরজা বন্ধ হলে ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে।” তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, থ্রেট কালচার, দুর্নীতি, ভুয়ো ভোটার থেকে শুরু করে টলিউডে রাজনৈতিক প্রভাব একাধিক ইস্যুতে এদিন ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। প্রথমেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে তথাকথিত ‘থ্রেট কালচার’ নিয়ে মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন সিনিয়র রেসিডেন্ট বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের চাকরি যাওয়ার ঘটনাকে সামনে এনে তিনি বলেন, “থ্রেট কালচার আমাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা ছিল। বহু পুলিশ অফিসার, বিডিও, এসডিও পর্যন্ত ঠিকমতো কাজ করতে পারতেন না। তাঁদের চমকানো হতো। এখন এসব বন্ধ হয়েছে। যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তদন্ত হবে এবং শাস্তিও পেতে হবে।”
এরপরই গাইঘাটায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা অজিত সাহাকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ এবং বাদুড়িয়ায় পাটের ক্ষেতে টাকা উদ্ধারের পর অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় শাসকদলকে নিশানা করেন বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্য, “টাকা-পয়সা মানেই বেআইনি কাজ। অস্ত্রশস্ত্র তো থাকবেই। গত ১৫ বছরে যারা রাজমিস্ত্রি ছিল, কেউ মুরগির মাংস বিক্রি করত, কেউ ১০০ দিনের কাজ করত, তারাই আজ জনপ্রতিনিধি হয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক। আঙুল ফুলে কলাগাছ নয়, বটগাছ হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ হলে এদের ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে।”
ডায়মন্ড হারবারে মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় জীবিত দেখানোর অভিযোগ নিয়েও সরব হন দিলীপ ঘোষ। ফলতার এক বিএলও-র বিস্ফোরক অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। ৭-৮ লাখ ভোটে কীভাবে জেতা হত, এখন পরিষ্কার হচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন স্তরে চাপ সৃষ্টি করে ভোট করানো হতো। শুধু ডায়মন্ড হারবার নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেই এই চুরি-চামারি চলেছে।”
এদিন নির্বাচনে ভরাডুবির পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পথে নামা এবং মৃত কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, “২০২১ সালে বিজেপির হাজার হাজার কর্মী ঘরছাড়া ছিল। বহু মানুষের ঘর ভাঙা হয়েছে, মারধর, ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। তখন তো কেউ কথা বলেননি। এখন কেন এত কষ্ট হচ্ছে?” বাংলাদেশি নাগরিকদের হোল্ডিং সেন্টারে রাখার প্রসঙ্গেও কড়া সুরে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, “শত শত নয়, হাজার হাজার মানুষকে সীমান্ত পার করানো হয়েছে। এখনও সময় আছে ভালোয় ভালোয় চলে যাওয়ার। পরে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি অন্যরকম হবে।”
শুধু রাজনীতি নয়, টলিউড ও বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশকেও আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, “এরা পেট-পালা শিল্পী, পেট-পালা বুদ্ধিজীবী। শাসকদলের পতাকার তলায় না গেলে কাজ পাওয়া যেত না। বহু শিল্পী কাজ না পেয়ে অন্য পেশায় চলে গেছেন। আজ যারা গুণগান করছে, কাল অন্য কারও করবে। টলিউড, খেলাধুলা, ফিল্ম সব ক্ষেত্র কিছু লোক দখল করে রেখেছিল।” দিলীপ ঘোষের এই ধারাবাহিক আক্রমণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)