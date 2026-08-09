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তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করাও থ্রেট কালচারে ছিল, এখন খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে! কাকলির পোস্ট নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh: খড়্গপুরের চা চক্রে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তৎকালীন আরজি কর কাণ্ড, শালবনি জমি বিতর্ক, হাইওয়েতে টোটো চলাচল এবং দুর্নীতির মতো একাধিক ইস্যু নিয়ে তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। সল্টলেকে কাটমানি-পোস্টার ও বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে দলকে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়ে তিনি পুলিস-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:19 AM IST
তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করাও থ্রেট কালচারে ছিল, এখন খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে! কাকলির পোস্ট নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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