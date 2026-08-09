/তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করাও থ্রেট কালচারে ছিল, এখন খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে! কাকলির পোস্ট নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

ই গোপী: খড়্গপুরে চা চক্রে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন দিলীপ ঘোষ।
আরজি করের চিকিত্সক ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দুই বছর। নির্যাতিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে রাজ্য সরকার। সুবিচারের অপেক্ষায় বাংলা।
আর জি করের কেস রি ওপেন হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে। সারা পশ্চিমবাংলা কেন গোটা দেশ দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। লোককে জাগ্রত হতে হবে। সমাজকে ভাবতে হবে যাতে এ ধরণের ঘটনা আর না ঘটে।
শালবনিতে জমি মামলায় ভাইপোর PA সুমিতকে ম্যারাথন প্রশ্ন। তৃণমূলের গাড়িতে করেই হাজিরা। আজ ফের তলব। দুর্নীতির কথা জেনেও সুমিতকে আস্কারা কেন মমতা-অভিষেকের?
সিআইডি দেখছে, তদন্ত চলছে। দেখা যাক কী হয়। ও তো টিএমসি করতো, টিএমসি এরই লোক। যত অপকর্ম হয়েছে সব জায়গায় তার নাম শোনা যাচ্ছে। তদন্তে যা হবে সেটা মেনে নেবে সবাই।
ভবানী ভবন থেকে বেরিয়েই সুমিত দৌড়লেন ভাইপোর বাড়ি। কার নির্দেশে এতদিন অন্তরালে ছিলেন সুমিত? ভাইপোকে কী গোপন কথা বলতে গেলেন তাঁর PA?
ওর PA ওর বাড়িতেই তো যাবে। কেন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে? কোথায় কোথায় যেত সেসব বেরাবে এখন।
সল্টলেকে এক বিজেপি কর্মী পোস্টার দিয়েছেন, তার দাবি দলে তৃণমূলীকরন হচ্ছে বলে তোলাবাজি বাড়ছে?
কে পোস্টার লাগাচ্ছে, আর কে ফেসবুক টুইটার করছে, যে কেউ করতে পারে। যদি সত্যিই হয়ে থাকে পার্টির ভাবা উচিত বিষয়টি নিয়ে।
দেশের ঐক্য বজায় রাখতে জীবন বাজি। RSS ‘সেনানী’দের সম্মান রাজ্য সরকারের। রবিবার নবান্নে বিশেষ অনুষ্ঠান। RSS-এর ৩৩০ জনের হাতে 'লোকতন্ত্র সেনানী' সম্মান তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।
ইমার্জেন্সিতে যে সৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল RSS এর স্বয়ংসেবকরা, জেলে গিয়েছিলেন প্রায় ষাট হাজার স্বয়ং সেবক সদস্যরা। জনতার সরকার আসার পর তারা মুক্তি পান। তো তাদেরকে যোগ্য সম্মান দেয়া হয়নি এখনও। যেখানে রাজ্যে আমাদের সরকার এসেছে সেখানেই এই দেশের জন্য যারা লড়াই করেছে তাদেরকে সম্মান জানানো হচ্ছে পাশাপাশি 10000 টাকা করে মাসিক ভাতাও দেয়া হবে।
সরকারি বাসে মহিলাদের তুলছে না, এই অভিযোগ উঠছে। হাত দেখালেও দাঁড়াচ্ছে না বাস
জায়গা না থাকলে তাকে তুলবে কীভাবে। সবাই দীঘা ঘুরতে যাচ্ছে, দার্জিলিং ঘুরতে যাচ্ছে। জায়গা না থাকলে তাকে তুলবে কীভাবে। এটা ঠিক রাজ্য সরকারি বাস কম, সরকার বাস কিনবে যাতে সমস্ত মহিলারা সুযোগ পায়।
হাইওয়েতে টোটোর NO ENTRY। জাতীয়-রাজ্য সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো-ই রিকশ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা। পুলিসকে নির্দেশ পরিবহণ দফতরের। যানযট-দুর্ঘটনা এড়াতেই কড়াকড়ি।
আমিও বলেছি, আমাদের জেলার ডি এম এসপিদের যাতে টোটো হাইওয়েতে না যায়। টোটোর জন্য বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে। বহু জায়গায় রাস্তা খারাপ বলে টোটো নিজেই উল্টে যাচ্ছে। সেভ নয় গাড়ি। সেজন্য হাইওয়েতে যদি টোটো চলে তাহলে যেকোনোও সময় এক্সিডেন্ট হতে পারে। বহু জায়গায় এটা হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত নয় এটা বেআইনি। টোটো সাইকেল যদি হাইওয়েতে চলতে থাকে তাহলে গাড়ি চলবে কোথায়।
তৃণমূল জমানার আরও এক চুরি ফাঁস। কয়লা, বালি, গরু, চাকরির পর এবার জল? পকেট ভারী করতে আর কী চুরি?
যা চুরি করার হয়ে গেছে, সবকিছুর তদন্ত হচ্ছে যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সবকিছুর তদন্ত হবে, কিন্তু এত পরিমানে পুলিস প্রশাসন লোক আমাদের কাছে নেই যে সব কিছুর তদন্ত একসঙ্গে হবে। আরও অনেক বিশাল আছে যেটা আমরা জানি না কমপ্লেন করুক মানুষ পুলিস সেটা ভেবে দেখবে।
'তোলাবাজি করলে ডিম ভাজি ফ্রি' এমনি পোস্টার পড়ল সল্টলেকে।
এটা নিয়ে হাসি মজা করছে কিন্তু দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যে কোন মানুষ টিএমসি নেতাদের এই দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচেনি। সমস্ত মানুষকে থ্রেট কালচারে রাখা হয়েছিল তারা এখন মুক্তি পেয়েছেন। টিএমসি নেতারা যা অত্যাচার করেছে তাতে তো এখনও কেউ কাউকে বাড়িও মারেনি, ইট মারেনি আর বাড়িও ভাঙচুর করেনি, যেটা হওয়া উচিত ছিল। কিছু কিছু মানুষ সেটা নিয়ে এখন হাসি মজা করছে।
কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমাজ মাধ্যমের পোস্ট :
টিএমসির এমএলএ এমপিরাও থ্রেট কালচারের মধ্যে ছিলেন। আজকে তারা খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছেন, এই থ্রেট কালচার বন্ধ হওয়া উচিত। রাজনীতি থেকে এসব দূর হওয়া দরকার আছে।
খড়গপুরে চুরি ছিনতাই বেড়েছে
এসপিরও মাথা ঘামানো দরকার আছে। পুলিস চুরি ছিন্তায় হওয়ার জন্য পরিবর্তন করেনি পুলিসকে ঠিক করতে হবে। কী করবে তারা।
জাতীয় সড়ক-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সড়ক নষ্ট হয়ে রয়েছে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ
টানা বৃষ্টি হচ্ছে ফলে সমস্যা বাড়ছে এখন তাপ্পি দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বৃষ্টি হওয়ার জন্য জল বেড়াচ্ছে না আর তার সঙ্গে রাস্তা খারাপ খুব ভয়ংকর ব্যাপার, এমার্জেন্সি হিসাবে পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের রাস্তা সারানোর দরকার আছে। আবহাওয়া যখন ঠিক হবে তখন স্থায়ী ভাবে ঠিক হবে।
অন্নপূর্ণা যোজনা মহিলারা টাকা পাচ্ছেন না
সবাই পাবে ও না ২ কোটি কুড়ি লক্ষ মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেত, তৃণমূলের লোকজন দিয়ে দিয়েছে নাম দেখা হয়নি সে পাওয়ার যোগ্য কিনা। ১৭ তারিখের পর থেকে দেওয়া হবে কন্টিনিউ, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তবে সবাই যেন মনে না করেন যে সকলে পাবেন এটা, এটা সকলের জন্য নয়।
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