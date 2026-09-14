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বাড়ির চাকর-বাকরকেও ক্যান্ডিডেট করে দিলে চলে! উপনির্বাচন নিয়ে বড় দাবি দিলীপ ঘোষের

Dilip Ghosh on by-election candidates: দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, "অনেকেই প্রার্থী দেবেন, যাদের হারার ভয় থাকে, তারা আগে প্রার্থী দিয়ে একটু পাবলিসিটির চেষ্টা করেন। আর বিজেপি..."

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 14, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:15 AM IST
বাড়ির চাকর-বাকরকেও ক্যান্ডিডেট করে দিলে চলে! উপনির্বাচন নিয়ে বড় দাবি দিলীপ ঘোষের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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