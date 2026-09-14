/বাড়ির চাকর-বাকরকেও ক্যান্ডিডেট করে দিলে চলে! উপনির্বাচন নিয়ে বড় দাবি দিলীপ ঘোষের

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে আসন্ন ভোট। পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্য়ে। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। ৯ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজ্য়ে ফের ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এই উপনির্বাচনে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে সঞ্চিতা প্রধানকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে কালীঘাট তৃণমূল। ওদিকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা-কে প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা। যদিও গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে এখনও কারও নাম-ই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় বঙ্গ বিজেপি। অনুমোদন পেয়ে গেলেই নাম ঘোষণা করা হবে। সূত্রের খবর, নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। দুই কেন্দ্রেই নামে রয়েছে চমক। এখন এই আবহে নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচন
আদালত বা কমিশন যা বলবে সেটাই ঠিক। যাকে সুযোগ দেবে তিনি ব্যবহার করবেন। এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। যে পার্টিকে মানুষ ছেড়ে দিয়েছেন তার আবার আসল নকল কী? গত নির্বাচনে তো প্রতীক ছিল, হেরে গিয়েছেন। প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেকেই প্রার্থী দেবেন, যাদের হারার ভয় থাকে, তারা আগে প্রার্থী দিয়ে একটু পাবলিসিটির চেষ্টা করেন। বিজেপি সংগঠিত পার্টি, একটা বাই ইলেকশনের জন্যও পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিতে হয়। তৃণমূলের সেই চাপ নেই। বাড়ির চাকর-বাকরকেও ক্যান্ডিডেট করে দিলে চলে। আমাদের রীতিনীতি মেনে হবে। আমরা জিতবও। দুর্নীতিবাজ, চোর চ্ছ্যাচ্চর ছাড়া ওদের কেউ আছে। মানুষ একবার নির্ণয় নিয়েছেন, আরেকবার নেবেন। নির্বাচন আসুক।
বামফ্রন্ট ছাড়া আলাদা প্রার্থী আরএসপির
সবাই চায় পার্টির নাম সামনে আসুক, তাই করছে।
রাস্তার নাম পরিবর্তনের সাজেশন তথাগত রায়ের
এই ধরনের পরিবর্তন করতে বিভিন্ন সাজেশন আসে। বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষ সাজেশন দেন, প্রস্তাব দেন। টিম গঠন হয়, তারা সিদ্ধান্ত নেন। তারপর পরিবর্তন হয়। পৃথিবী?তে অনেক জায়গা পরিবর্তন হচ্ছে। কলকাতায় অনেক রাস্তা আছে, যেগুলো ব্রিটিশদের নামে। তাদের চামচা বেলচাদের নামে। এমনকি তাদের রক্ষিতাদের নামেও লেন আছে। সেগুলো আমাদের গর্বের নয়। বিদেশিদের অনেককে যাদের নিজেদের দেশেও তাদের নাম নেই। তাদের মূর্তি নাম আমরা এখানে কেন রাখব?
সালারে আক্রান্ত পুলিস
মুর্শিদাবাদ উপদ্রুত জেলা। বারবার রাষ্ট্রবিরোধী গতিবিধি, অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি ওখানে হয়। CAA বিরোধী আন্দোলনে ওখানে ট্রেন পোড়ানো হয়েছিল। এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমঝোতা হবে না।
কলকাতায় গণেশ পুজোর ব্যাপক বৃদ্ধি
আমিও এটা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাপকভাবে গণেশ অলিগলিতে ঢুকে পড়েছেন। এর অপেক্ষা ছিল। গণেশ আসলে শান্তি সমৃদ্ধি আসবে। যেখানে গণেশ পুজো হয়, সেই মহারাষ্ট্র গুজরাট কোথায় পৌঁছে গিয়েছে, দেখুন। আমরা আমিষ খাব না নিরামিষ খাব সেই নিয়ে ঝগড়া করতে করতে অন্ত্যজ শ্রেণিতে পৌঁছে গিয়েছি। গণেশ উদ্ধার করবেন।
জুনপুট
প্রযুক্তির বিস্তার হচ্ছে। ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্র হচ্ছে। একটি দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন এত টেস্টিং হচ্ছে, একাধিক রেঞ্জ দরকার। পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাব। জুনপুট হোক, দেউঁচা পাচামি হোক, কিংবা অশোকনগর হোক, আগের থেকে চেষ্টা চলছে। হয়নি কেন? লেনদেনে হয়নি, তাই করতে দেওয়া হয়নি। সরকার বাস্তব রূপ দিয়েছে এগুলোকে। ঝাড়গ্রামে ম্যাঙ্গানিজ পুরুলিয়ায় লিথিয়াম। ভগবানও আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
ভুয়ো ডাক্তার
ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো আইপিএস, ভুয়ো নেতা, বাংলাদেশ থেকে এসে পঞ্চায়েতে নেতা হয়ে গেছে। টিএমসির আমলে এসব কিছু হতো। এরম অনেক কিছু বেরবে।
বাস রাখলে দিতে হবে পার্কিং ফি
বাস কোথায় থাকবে সেই নিয়ে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। সবাই ব্যবসা করে খাচ্ছে। সবকিছুর উপর অঙ্কুশ টানার চেষ্টা হবে। কত কী ভাড়া হবে, তারা আলোচনা করে ঠিক করুন।
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