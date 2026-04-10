Dilip Ghosh: খড়গপুরে খারাখারি: SIR-এ বাদ পড়া ভোটারদের 'দেশদ্রোহী' দাগিয়ে তোপ দিলীপের

West Bengal Assembly Election 2026: ফের বেফাঁস মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভার আগেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসআইআরে বাদ পড়া (ডিলিটেড) ভোটারদের 'দেশদ্রোহী' বলে দাগিয়ে দিলেন দিলীপ।   

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 10, 2026, 11:03 AM IST
ই গোপী: অমিত শাহের হাই-ভোল্টেজ রোড-শোর ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে তোলপাড় খড়্গপুর। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভোটার তালিকা (SIR) থেকে বাদ পড়া কয়েক লক্ষ মানুষকে ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘দেশবিরোধী’ বলে দাগিয়ে দিয়ে এক চরম বিতর্কের জন্ম দিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। 

বৃহস্পতিবার রাতে খড়্গপুর শহরের তালিবাগিচা এলাকায় প্রচারে গিয়ে ফের বেফাঁস মন্তব্য দিলীপের। ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা যাওয়ার জন্য তৈরি, তাদের অন্তিম বিদায় ঘণ্টা বাজছে। পিসি ভাইপোর ভোল পাল্টে যাচ্ছে। দিন কে দিন টাইট হচ্ছে। যত জল ছিল সব নিংড়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ৯০ লাখ গেছে আরও ১০-১২-১৫ লাখ যাবে। এই ভুয়ো ভোটারদের জন্যই তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

তিনি আরও বলেন, '৩৪ বছর সিপিএম ছিল। এই যে দেশদ্রোহী, দেশবিরোধীদের বিদায় হয়েছে। এর জন্য ভারতবর্ষে, সারাদেশে পরিবর্তনের ঢেউ। উন্নয়নের ঢেউ। সেটা এবার পশ্চিমবাংলায় লাগবে।'  স্বাভাবিকভাবেই দিলীপের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল। খড়্গপুর সদরের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার বলেন, 'দিলীপবাবুর এই বক্তব্য থেকে বিজেপির চরিত্র বোঝা যাচ্ছে। যখন এসআইআর শুরু হয়, ওদের নেতা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহই বলেছিলেন, কোন হিন্দুর নাম বাদ যাবেনা। বাইরের মুসলমান আর রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যাবে। আর এখন দেখা যাচ্ছে, বাদ যাওয়া ৯০ লক্ষ ভোটারদের মধ্যে ৫৭ লক্ষই হিন্দু। দিলীপ ঘোষ তাহলে এই ৫৭ লক্ষ হিন্দুদের দেশদ্রোহী, দেশবিরোধী, রোহিঙ্গা বললেন। এর জবাব এবারের ভোটে হিন্দুরা দেবে।' তিনি এও বলেন, 'দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকেও অবমাননা করেছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে যতদূর যেতে হয় যাব।' 

শুক্রবার বিকেলেই দিলীপ ঘোষের সমর্থনে খড়্গপুর শহরে রোড-শো করবেন অমিত শাহ। আর তার কয়েকঘণ্টা আগেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাদ যাওয়া ভোটারদের দিলীপ ঘোষ দেশবিরোধী বলায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

উল্লেখ্য, আজ একই জেলায় প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে মেদিনীপুরে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা, বিজেপির লাগানো ফ্ল্যাগ খুলে ফেলা এবং বিজেপির লাগানো বোর্ডের উপর তৃণমূলের বোর্ড লাগানোর প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রার্থী-সহ বিজেপি কর্মীদের।অ ভিযোগ জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনেও। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরের গোলকুয়ার চকে। বিজেপির অভিযোগ তাদের প্রার্থীর সমর্থনে বিভিন্ন হোর্ডিং, ফ্লেক্স, পতাকা আগে থেকেই লাগানো ছিল। হঠাৎ করেই রাতের অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে বিজেপির পতাকা গুলোকে খুলে ছিড়ে ফেলে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। ছেঁড়া হয়েছে তাদের ফ্লেক্স। তাদের লাগানো বোর্ডের উপরে তৃণমূল লাগিয়ে দিয়েছে তাদের বোর্ড। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বোর্ড সরানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ চলবে বলে জানিয়েছেন মেদিনীপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ড:শঙ্কর কুমার গুছাইত।

 খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিস। পুলিস অবরোধ তুলে নিতে বললে পুলিসের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বিজেপি প্রার্থীর দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত তৃণমূলের বোর্ড খোলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গা থেকে তারা সরবে না। এই নিয়েই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে গোলকুয়ার চক চত্বরে। উল্লেখ্য, আজ বিকেলেই মেদিনীপুরে আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মেদিনীপুর কলেজ মাঠ থেকে প্রার্থীর সমর্থনে তার পদযাত্রা করার কথা রয়েছে। সেই পদযাত্রা যাবে এই গোলকুয়ার চকের উপর দিয়েই।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

