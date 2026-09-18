'লুটের প্রতীক ঘাসফুল উপড়ে ফেলেছে কমিশন, আলাদা প্রতীক নিয়ে এবার লড়ে দেখাক কত দম'

ই. গোপী: জোড়াফুল প্রতীক 'ফ্রিজ' ও কমিশনে নতুন নাম-প্রতীক জমা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলীপ ঘোষের। দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, "তৃণমূল এখন নির্মূল, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে"। তিনি বলেন, "আমরা আগে থেকেই বলছিলাম এই প্রতীক বন্ধ করা উচিত, এই প্রতীক লুটের প্রতীক। প্রতীকের টানাটানিতে নির্বাচন কমিশন ঘাসফুল উপড়ে ফেলেছে। দম থাকলে ইলেকশনে আলাদা আলাদা প্রতীক নিয়ে লড়ুক। দেখা যাক কার কত দম আছে।"
দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস নাম ব্যবহার করা যাবে না নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা মেনে নিতে হবে । ওনাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে। না থাকবে জোড়াফুল, না থাকবে তৃণমূল। নতুন বাংলায় কোনও নির্বাচনে তৃণমূল নেই। তৃণমূল এখন নির্মূল। মানুষও তাই চেয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে তাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামী দিনে তৃণমূলও যাবে, আর ঘাসফুলও যাবে।" প্রসঙ্গত, কমিশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যে তিন নাম জমা দিয়েছেন, তা হল- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ও তৃণমূল মমতা কংগ্রেস। নতুন প্রতীক হিসেবে ব্যাট ও ফুটবল প্লেয়াররা ফুটবল খেলছেন জমা দিয়েছেন।
একইসঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি মেনে রাজনৈতিক শালীনতা বজায় রাখার কথাও বলেন তিনি। বারাসত থানায় কুণাল ঘোষের হাজিরা ও সাম্প্রতিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি প্রসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের বাচনভঙ্গিতে সংযম রাখার পরামর্শ দেন তিনি। এই ধরনের কথাবার্তা ও আচরণ সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং তা নেতাদের নিজেদের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলে তিনি মনে করেন। একইসঙ্গে তোপ দাগেন, 'তৃণমূল' রাজ্যের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও ভদ্রলোকের সংস্কৃতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। একটি অশালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে কলুষিত করেছে।
দিলীপ ঘোষ বলেন, "নেতা জনপ্রতিনিধির কথাবার্তা ব্যবহারের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা রাখা উচিত। এভাবে যদি কথা চালাচালি হয় সেটা সমাজের মধ্যে ঠিক নয়। ওনারা নিজেদের ইমেজ খারাপ করছেন। এটা আমাদের পরম্পরা, সংস্কৃতি বিরোধী। সমস্ত পরম্পরাকে টিএমসি ভেঙ্গে ফেলেছে। এমন একটা কালচার নিয়ে এসেছে, যে কালচার ভদ্রলোকের নয়। পশ্চিমবঙ্গকে অনেক কলুষিত করেছে।"
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