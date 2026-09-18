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'লুটের প্রতীক ঘাসফুল উপড়ে ফেলেছে কমিশন, আলাদা প্রতীক নিয়ে এবার লড়ে দেখাক কত দম'

Dilip Ghosh challenges Mamata Banerjee: দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, "তৃণমূল এখন নির্মূল, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে... না থাকবে জোড়াফুল, না থাকবে তৃণমূল। নতুন বাংলায় কোনও নির্বাচনে তৃণমূল নেই।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 18, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:24 PM IST
'লুটের প্রতীক ঘাসফুল উপড়ে ফেলেছে কমিশন, আলাদা প্রতীক নিয়ে এবার লড়ে দেখাক কত দম'

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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