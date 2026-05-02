English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Dilip Ghosh: 'বাংলায় আছে একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প, বোমা মেরে উড়িয়েও দিতে পারে গণনাকেন্দ্র'- গণনার আগে বিস্ফোরক দিলীপ

West Bengal Assembly Election 2026 Result 4 May: ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গিয়েও পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন। ক্যাপিটল হিলে এরফলে অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনেই দিলীপ ঘোষ বাংলার শাসকদলকে আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, "দরকারে বোম মেরে উড়িয়ে দিতে পারে... কাউন্টিং বন্ধ করে দিতে পারে TMC।" 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 2, 2026, 02:14 PM IST
মমতাকে 'ডোনাল্ড ট্রাম্প' কাটক্ষ দিলীপ ঘোষের

কিরণ মান্না: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের 'ডোনাল্ড ট্রাম্প' মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। কোলাঘাটে দলীয় এক বৈঠকে যোগ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে (TMC) আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’-এর উপমা ব্যবহার করেন। তাঁর এই মন্তব্যই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

দিলীপ ঘোষ বলেন, "এখানেও একজন ট্রাম্প আছেন, হার মানবেন না।" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শোরগোল। প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসা আর গণনায় কারচুপির আশঙ্কায় সরগরম এখন বঙ্গ রাজনীতি। এই আবহে ফের নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে তিন জেলার প্রার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এক সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি তৃণমূল নেতৃত্বকে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল এখন হিংসা ও অরাজকতার পথ বেছে নিতে পারে।

ট্রাম্প উপমা
কোলাঘাটের বৈঠকে মেদিনীপুর, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম—এই তিন জেলার প্রার্থীদের নিয়ে ভোট গণনা দিনের প্রস্তুতি ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা চলছিল। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, “এখানেও একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প আছেন। তিনি পরাজয় মানবেন না। যারা খুব স্বৈরাচারী হয়, তারা হার মেনে নিতে পারেন না।”

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গিয়েও পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন। ক্যাপিটল হিলে এরফলে অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনেই দিলীপ ঘোষ বাংলার শাসকদলকে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে, তৃণমূল বুঝতে পেরেছে যে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই তারা এখন গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে।

"বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার" আশঙ্কা
দিলীপ ঘোষের গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বলেন, তৃণমূল জেতার জন্য যে কোনও স্তরে নামতে পারে। তাঁর কথায়, "দরকারে বোম মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। গণ্ডগোল করতে পারে। কাউন্টিং বন্ধ করে দিতে পারে। সেটাও করতে পারে টিএমসি।” দিলীপ ঘোষের এই বিস্ফোরক দাবি ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, গণনা চলাকালীন যদি দেখা যায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, তবে তৃণমূল কর্মীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বা গণনাকেন্দ্রে অশান্তি পাকিয়ে গণনা প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করে দিতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন দিলীপ ঘোষ।

কোলাঘাটের বৈঠকের তাৎপর্য
এদিন কোলাঘাটের একটি বেসরকারি লজে  মেদিনীপুর, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম—এই তিন জেলার বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত গণনার দিন এজেন্টদের ভূমিকা কী হবে, কীভাবে কারচুপি আটকানো যাবে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা নিয়েই আলোচনা হয়। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, গত পঞ্চায়েত বা বিধানসভা নির্বাচনে যে ধরনের কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল, এবার তা হতে দেবে না বিজেপি। দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন, কোনও অবস্থাতেই যেন গণনাকেন্দ্র ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে না আসেন।

পালটা সুর তৃণমূল শিবিরে
দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। শাসকদলের নেতাদের দাবি, দিলীপ ঘোষ আগেভাগেই হারের অজুহাত তৈরি করে রাখছেন। তাঁদের মতে, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই তারা এখন বোম-গুলির ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তৃণমূলের বক্তব্য, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেই ভোট দিয়েছেন, তাই ট্রাম্পের উপমা দেওয়া সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও কুরুচিকর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত
রাজনৈতিক মহলের মতে, দিলীপ ঘোষের এই ‘ট্রাম্প’ তত্ত্ব আদতে ভোটারদের ও দলীয় কর্মীদের সতর্ক করার একটি কৌশল। একদিকে যেমন তিনি তৃণমূলকে ‘স্বৈরাচারী’ তকমা দিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে ‘বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার’ মতো মন্তব্য করে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছেন। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য আগামী দিনগুলোতে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সংঘাতকে যে আরও উসকে দেবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রে জয়-পরাজয় থাকবেই, কিন্তু দিলীপ ঘোষের তোলা এই অভিযোগগুলি যদি সত্যি হয়, তবে তা বাংলার গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর জন্য নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের বিষয় হতে চলেছে। এখন দেখার গণনার দিন কমিশন এবং প্রশাসন কী ভূমিকা পালন করে। ব্যালট বক্সের ফলাফল কী বলে! দিলীপ ঘোষের আশঙ্কার পাল্টা জবাব তৃণমূল ব্যালট বক্সে দিতে পারে কি না।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
dilip ghoshMamata BanerjeeDonald TrumpTMC may bombing counting centersBJPWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট
.

পরবর্তী খবর

Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরে...