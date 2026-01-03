English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: কে পারবে, না পারবে... শুভেন্দুতে সুর নরম! ব্যাকফুটে ডিফেন্স খেললেন দাবাং দিলীপ! বললেন, পার্টি...

West Bengal Assembly Election 2026: 'কে পারবে, না পারবে...' শুভেন্দুতে সুর নরম! ব্যাকফুটে ডিফেন্স খেললেন 'দাবাং' দিলীপ! বললেন, 'পার্টি...'

Dilip Ghosh on Suvendu Adhikari for West Bengal Assembly Election 2026: 'মানুষকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। আর... অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে।' ছাব্বিশের ভোটের আগে দলে ফের দায়িত্বে ফিরেই কী কারণে কেন একথা বললেন দিলীপ ঘোষ?      

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 3, 2026, 02:10 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: 'কে পারবে, না পারবে...' শুভেন্দুতে সুর নরম! ব্যাকফুটে ডিফেন্স খেললেন 'দাবাং' দিলীপ! বললেন, 'পার্টি...'
ফাইল ফোটো

অয়ন ঘোষাল: দিলীপে অস্বস্তি বহাল বিজেপির! ছাব্বিশের ভোটের আগে দিলীপ ঘোষ বঙ্গ বিজেপির ফ্রন্টফুটে ফিরতেই, ফের নয়া বিতর্ক। শাহের বঙ্গ সফরেই দিলীপ ঘোষের ফেরার পথ প্রশস্ত হয়। ফ্রন্টফুটে ফিরতেই মেলে স্বীকৃতি! ঘর পান দিলীপ ঘোষ। সল্টলেকে বিজেপির দফতরে প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেন বর্তমান সভাপতি শমীক ভটাচার্য। কিন্তু ফ্রন্টফুটে ফিরতেই 'দাবাং' দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে বিড়ম্বনায় পড়ে দল। পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলে মনে করছে গেরুয়া নেতৃত্ব। আর তারপরই দিলীপ 'বচনে রাশ' টানার নির্দেশ! আর পার্টির নির্দেশের পর যেন সুর নরম ডাকাবুকো দিলীপ ঘোষেরও। কালকের মন্তব্য নিয়ে খানিক ব্যাকফুটেই খেললেন আজ। 

'আপনাকে বেশি কথা বলতে বারণ করা হল!'

পার্টি যা বলবে সেটাই সর্বোপরি। যারা নীতি নির্ধারক তারাই পরামর্শ দেবেন। আমি পার্টির বাইরে নই। আমি যবে থেকে রাজনীতি করছি প্রেস মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলি। আমি আমার বক্তব্য বলি। পার্টির কিছু বক্তব্য থাকে। সেই বিষয়ে পার্টির মুখপাত্র বলেন। স্থানীয় ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমি মিডিয়ায় আলোচনা করি। দলের স্ট্র্যাটেজি বা পরিকল্পনা নিয়ে দলের কে মুখ খুলবে সেটা দলে আগে থেকেই ঠিক করা আছে। 

'কাল আপনি শুভেন্দু অধিকারী এবং হুমায়ুন কবীর নিয়ে দুটো এমন মন্তব্য করেছেন, যেটা পার্টি লাইনের বাইরে গিয়েছে বলে মনে করছে দল' 

আমি কারুর নাম করে কিছু বলিনি। কোনওদিন বলব না। কে পারবে, না পারবে, আমি বলব না। পার্টি যেটা ঠিক করবে সেটাই হবে। 

'আপনার বক্তব্যের পাল্টা হুমায়ুন কবীর আপনাকে বাচাল বলেছেন'

(অল্প হেসে) ঠিক আছে। অনেকের দিলীপ ঘোষকে অনেকরকম মনে হতে পারে। 

'সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মিটিং'

আমরা বারবার দাবি করেছি যাতে বুথের ভিতর বাহিনী থাকে। কিন্তু ওরা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। আর ভোট লুঠপাট হয় বুথের ভিতরে। আমাদের সামনেই এই ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এবার যদি সত্যিই অন্যরকম কিছু হয় তাহলে মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবে। আর তাহলে তৃণমূলের টেকা মুশকিল। 

'বাহিনী বাড়লেই আপনাদের ভোট বাড়বে, এই যুক্তি কি ঠিক?'

বাহিনী যথেষ্ট সংখ্যক আসে। পঞ্চায়েত ভোটেও পর্যাপ্ত বাহিনী এসেছিল। ভোট হচ্ছে বুথে। আর বাহিনী বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার হাজার দুয়ারি দেখতে গেছিল। আমাদের বক্তব্য, নতুন ভোটার আই-কার্ড ছাড়া কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বুথে কী হচ্ছে সেটাও বাহিনী দেখবে। তাহলেই নিরপেক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্ভব। 

'মুরলিধর পার্টি অফিসে আপনার থেকে ঘর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সল্টলেক অফিসে আপনি নতুন ঘর পেলেন। এই অনুভূতি কেমন?'

অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। নতুন করে ভাবুন। মানুষকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। ওটা তো একটা ঘর। কী এসে যায়? কত লোক পার্টি ছেড়ে দেয়। এগুলো চলতে থাকে। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে পার্টি চলে না। পার্টি নিজের নিয়মে চলে। 

'বারুইপুরের র‍্যাম্পে অভিষেকের ৩ ভূত এবং ভ্যানিশ কুমার'

উনি গোড়া থেকেই কমিশনকে আক্রমণ করেছেন। বলছেন, মাটির তলা থেকে তুলে নিয়ে আসব। আজ সুর পাল্টেছে। সবসময় সামনে একটা ভূত চাই যার বিরুদ্ধে উনি লড়বেন। এবারের নতুন ভূত নির্বাচন কমিশন। তবে এবার এইসব চিৎকার চেঁচামেচি দিয়ে কাজ হবে না। 

'আজ থেকে আবার ৩ দিন আপনি খড়গপুর যাচ্ছেন, আপনি বলেছেন এটিই আপনার পছন্দের আসন' 

আমি বিধায়ক হওয়ার পর থেকে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খড়গপুর থাকি। মাঝে আমাকে বর্ধমান জেলার একটি কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছিল। সেটুকু বাদ দিয়ে আমি বরাবর-ই খড়গপুর অঞ্চলের মানুষের পাশে থেকেছি। 

'রাসবিহারী কেন্দ্রে ৯৫ বছরের ভোটারকে শুনানিতে তলব'

নোটিস তো র‍্যান্ডম যায়। যার ভুল তাকে ডাকা হয়। নির্বাচন কমিশন অতীতে বয়স্ক মানুষের ভোট বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। এই ধরনের কেসে নির্বাচন কমিশনের উচিৎ বাড়িতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

dilip ghoshBengal BJPSuvendu AdhikariWest Bengal Assembly Election 2026
