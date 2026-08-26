'যাদবপুরে অ্যান্টিসোশ্যালরা নতুন ইনোসেন্ট ছাত্রছাত্রীদের ভড়কায়', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ! পুরভোট নিয়েও বড় মন্তব্য

নান্টু হাজরা: ইকোপার্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ধর্মান্তরের অভিযোগ, পুলিসি দুর্নীতি, পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন—বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মত জানান তিনি। একাধিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যুতে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্য সরকারের নীতি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ।
‘যাদবপুরে কড়া পদক্ষেপ দরকার’
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনার প্রায় ছ’দিন পর পুলিস, ঢুকেছে, তদন্ত কমিটিও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও গ্রেফতার হয়নি—এই প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, যাদবপুরের ইতিহাস সবাই জানেন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে যাদবপুরে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, এই ধরনের ‘অ্যান্টি সোশ্যাল’দের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। তবে যেহেতু পুলিসকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই তদন্তের ফলের জন্য কিছুটা অপেক্ষা করা উচিত বলেও জানান তিনি।
কলেজে সংঘর্ষ নিয়েও তৃণমূল-সিপিএমকে নিশানা
যাদবপুরের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংগঠনগুলির সংঘর্ষের প্রসঙ্গ ওঠে। দিলীপ ঘোষের দাবি, সিপিএমের আমলে বিভিন্ন কলেজে মারামারি, তালা দেওয়া, চেয়ার ছোড়াছুড়ির মতো ঘটনা ঘটত। তাঁর অভিযোগ, সেই ‘সংস্কৃতি’ পরবর্তীতে তৃণমূলের মধ্যেও চলে এসেছে। যদিও পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এই হিংসার রাজনীতি শেষ হবে বলে দাবি করেন তিনি।
তৃণমূল নেত্রীর গয়না নিয়ে মন্তব্য
১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের অফিসে হামলা, ভাঙচুর এবং গয়না ছিনতাইয়ের অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন করা হয় দিলীপ ঘোষকে। জবাবে তিনি বলেন, কারও বিরুদ্ধে দুষ্কৃতীমূলক কাজের অভিযোগ থাকলে পুলিসের কাছে অভিযোগ করা উচিত। পুলিস তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। তবে ওই নেত্রীর দামি গয়না পরা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।
ধর্মান্তরের অভিযোগ নিয়েও সরব
সুন্দরবন কোস্টাল থানার এলাকায় জোর করে ধর্মান্তরের অভিযোগ নিয়ে আদালতের নির্দেশের প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় ধর্মান্তরের চেষ্টা চলছে এবং ‘লাভ জিহাদ’-এর মতো ঘটনাও ঘটছে। আগের সরকার এই ধরনের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখত না বলে দাবি করেন তিনি। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, এখন থেকে এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত হবে এবং বেআইনি কাজ বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
পুলিসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি নিয়ে কড়া বার্তা
ঝাড়গ্রামে ট্রাক থেকে বেআইনিভাবে টাকা তোলার অভিযোগে এক কনস্টেবল-সহ কয়েকজন গ্রেফতার হওয়ার প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, অতীতেও হাইওয়েতে ট্রাক আটকে পুলিস ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের টাকা তুলতে দেখা যেত। এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে পুলিস প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ানো প্রয়োজন বলে জানান তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যাঁরা বেআইনি কাজ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
মালদহে রাজনৈতিক সমীকরণ বদল নিয়ে মন্তব্য
মালদহ জেলা পরিষদের একাধিক সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন—এমন দাবি নিয়েও প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। দিলীপ ঘোষ বলেন, কোনও নির্বাচিত সদস্য যদি দল পরিবর্তন করতে চান, সেটা তাঁর রাজনৈতিক অধিকার। তবে শেষ পর্যন্ত কার দখলে জেলা পরিষদ থাকবে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করবে।
সংস্কৃত দিবস নিয়েও মন্তব্য
৩১ অগস্টের মধ্যে রাজ্যে সংস্কৃত দিবস পালনের নির্দেশ নিয়েও বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাড়লে শিক্ষা, সংস্কার এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ধারণা আরও শক্তিশালী হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নিয়ে কী বললেন?
২০২৯ সালে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হতে পারে কি না, সেই প্রশ্নেও মত জানান দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নিয়ে ইতিমধ্যেই কমিটি কাজ করেছে এবং রিপোর্টও দিয়েছে। সারা বছর একের পর এক নির্বাচন চললে প্রশাসনের কাজ ব্যাহত হয় বলেও দাবি করেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হবে, তা কেন্দ্র ও সাধারণ মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করবে বলে জানান তিনি।
পঞ্চায়েতের ক্ষমতার পরিবর্তন নিয়েও মন্তব্য
মথুরাপুরের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ও ISF-এর সহযোগিতায় বিজেপি বোর্ড গঠন করেছে—এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেন। তাই পঞ্চায়েতের ক্ষমতার সমীকরণ বদলাতেই পারে।
পুরসভা নির্বাচন নিয়ে বিজেপির প্রস্তুতি
কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচন নিয়েও দলের প্রস্তুতির কথা জানান দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি পুরসভায় নির্বাচন হয়নি। দ্রুত নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন, কারণ নির্বাচন না হলে নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়। পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জোরদার লড়াই করবে বলেও জানান তিনি।
ফুটপাত দখল নিয়েও সরব
কলকাতায় ফুটপাত দখল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, শহরে গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষের হাঁটার জায়গা আরও কমেছে। ফুটপাত দখল করে দোকান, ফলের ব্যবসা বা অন্য ব্যবসা চললে পথচারীদের সমস্যা হয়। তবে একই সঙ্গে তিনি জানান, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির সমাধান করা সম্ভব। তাঁর দাবি, অনেক ব্যবসায়ীও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।
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