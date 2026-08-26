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'যাদবপুরে অ্যান্টিসোশ্যালরা নতুন ইনোসেন্ট ছাত্রছাত্রীদের ভড়কায়', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ! পুরভোট নিয়েও বড় মন্তব্য

Dilip Ghosh: ইকোপার্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিসি তদন্ত ও গ্রেফতারি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। পাশাপাশি ধর্মান্তরের অভিযোগ, পুলিশি তোলাবাজি, মালদহ জেলা পরিষদ, পুরসভা নির্বাচন, এক দেশ এক নির্বাচন এবং ফুটপাত দখল নিয়েও বক্তব্য রাখেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:03 AM IST
'যাদবপুরে অ্যান্টিসোশ্যালরা নতুন ইনোসেন্ট ছাত্রছাত্রীদের ভড়কায়', বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ! পুরভোট নিয়েও বড় মন্তব্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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