/মমতা অন্য দলে গেলে ভাইপোও সঙ্গে যাবেন কি না সন্দেহ! দিলীপের চাঁচাছোলা আক্রমণ

নান্টু হাজরা: রাজ্যের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে স্পষ্ট ও চাঁচাছোলা ভাষায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রেজিনগরের রাজনৈতিক সমীকরণ থেকে শুরু করে তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান অস্থিরতা- প্রতিটি বিষয়েই বিরোধীদের একহাত নেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসে ফেরা কিংবা ক্ষুব্ধ কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া বার্তার যৌক্তিকতা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ শানিয়ে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল এখন নেতৃত্বহীন এক ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে।
নন্দীগ্রাম তো জেতা সিট! বদলের বাংলায় রেজিনগর কি হবে?
বদল হতে পারে; সেরকম সম্ভাবনা আছে। কারণ বাংলার লোক বুঝে গেছে সুশাসন কে দিতে পারবে। যারা এতদিন বঞ্চিত ছিল তারাও আজকে অধিকার ফিরে পাচ্ছে। আমার মনে হয় রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক ,এখন।
সুপ্রিম কোর্টে জ্ঞানেশ কুমার ইস্যু
বিরোধীরা রোজ উল্লাসিত হয় সকালবেলা, সন্ধ্যাবেলা হতাশ হয়ে গিয়ে বাড়িতে শুয়ে পড়ে। নন ইস্যুকে ইস্যু করে লড়াই করছেন। যাই হোক যখন সুপ্রিম কোর্টে গেছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দেন, সেটা সবাই মেনে নেবে।
প্রশাসক মোদীর ২৫ বছর পূর্তি
দেখুন প্রশাসক মোদীর ২৫ বছর; সারা দেশ নয়, দুনিয়াতেও লোকে জেনে গিয়েছে। যোগ্য প্রশাসক মাননীয় মোদীজি যার নেতৃত্বে ভারত এগোচ্ছে। অনেক সমস্যার সমাধান তিনি করেছেন। স্বপ্ন দেখিয়েছেন ২০৪৭-এ ভারতকে বিকশিত ভারত করার এবং আজ তার যোগ্যতা তার প্রতিষ্ঠা সম্মান দূরদর্শিতা বিশ্বে আজকে সম্মানিত হচ্ছে। বিশ্বের বড় বড় সমস্যায় মাননীয় মোদীজিকে ডাকা হচ্ছে সমাধানের জন্য। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় নেতারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন এবং বহু দেশ আজকে চাইছে নরেন্দ্র মোদীর মত নেতা যেন তার দেশে হয়। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই আমরা তার নেতৃত্বের যে লাভ সেটা পেয়েছি এবং আগামী দিনে তার নেতৃত্বে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।
রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ আছে পশ্চিমবঙ্গেই থাকবে! যারা নাম পাল্টে ইতিহাস পাল্টাতে গিয়েছিলেন, ভগবান আর মানুষ তাদেরকে পাল্টে দিয়েছে। এসব নিয়ে বেশি না করাই ভালো আর এ নিয়ে কোনও মানুষের সমস্যা নেই। নেতাদের সমস্যা ছিল, নেতাদের লোকে সরিয়ে দিয়েছে।
মমতাকে কংগ্রেসে ফেরার আহ্বান অধীর চৌধুরীর
কোথায় যাবেন! মমতা তো বুঝতে পারছেন না, কোথায় যাবেন! বাড়ি থেকে বেরোন, আবার বাড়িতে ঢুকে যান। এজন্য আসলে পার্টিটা না নিয়ে গেলে তো ওঁর কোনও গুরুত্ব নেই। একাকি মূল্য আছে আজকে? আজ এমন সমস্যা হয়ে গেছে উনি যদি পার্টিতে চলে যান অন্য পার্টিতে ওঁর ভাইপো সঙ্গে যাবেন কিনা সন্দেহ আছে! পার্টির লোকেদের তো ছেড়েই দিন।
১৫ দিনের মধ্যে দলে ফেরার বার্তা কর্মীদের: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
কোন দলে ফিরবে? দলটা আছে কোথায়! লোকে তো বুঝতে পারছে না আজ তাঁর এমপিরা, এমএলএরা অভিভাবকহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ পার্টি ছেড়ে চলে আসছেন। কালকে বিজেপিতে জয়েন করেছেন একজন সেলিব্রিটি। আজকে কে তাদের যারা এমপি আছে দিল্লিতে তারা আলাদা আলাদা ভার্সন দিচ্ছেন। এখানে দুটো গ্রুপ। তিন নম্বর পার্টিতে তারা গেছেন। বুঝুন এই একটা পার্টি তার নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার কি সম্মান আছে?
ককরোচ পার্টি এবার কলকাতায়!
সিজেপি একটা ব্যানার। সব জায়গায় কিছু উৎপাতি লোক লাফালাফি করছে।
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