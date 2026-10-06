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মমতা অন্য দলে গেলে ভাইপোও সঙ্গে যাবেন কি না সন্দেহ! দিলীপের চাঁচাছোলা আক্রমণ

Dilip Ghosh: নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসকে নেতৃত্বহীন ও তীব্র দলীয় কোন্দলে জর্জরিত বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। রাজ্যের নাম পরিবর্তনের দাবিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে খারিজ করেছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 06, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:33 AM IST
মমতা অন্য দলে গেলে ভাইপোও সঙ্গে যাবেন কি না সন্দেহ! দিলীপের চাঁচাছোলা আক্রমণ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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