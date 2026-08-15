Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বাংলায় ৫০ বছরের স্বৈরাচার শেষ! পালাবদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উল্লাস, সুর চড়ালেন দিলীপ

বাংলায় ৫০ বছরের স্বৈরাচার শেষ! পালাবদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উল্লাস, সুর চড়ালেন দিলীপ

Dilip Ghosh: রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে বিগত সরকারকে তোপ দেগে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অফিসারদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। নতুন সরকারের ১০০ দিনের পর্যালোচনার উল্লেখ করে তিনি জানান, বকেয়া মেটাতে কিছুটা সময় লাগবে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 15, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:34 AM IST
বাংলায় ৫০ বছরের স্বৈরাচার শেষ! পালাবদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উল্লাস, সুর চড়ালেন দিলীপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং! স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় জেন জি-দের জন্য বিরাট ঘোষণা নমো
2
3
4
5