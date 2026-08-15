/বাংলায় ৫০ বছরের স্বৈরাচার শেষ! পালাবদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উল্লাস, সুর চড়ালেন দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জনগণের উচ্ছ্বাসকে পরাধীনতা থেকে মুক্তির সঙ্গে তুলনা করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মহুয়া মৈত্রের সাম্প্রতিক বিতর্ক থেকে পুজো দখলের রাজনীতি—সব ইস্যুতে প্রাক্তন সরকারকেই তোপ দাগেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি অফিসারদের কোনও চাপ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করার বার্তা দেন। আগামী ১৬ তারিখ নতুন সরকারের ১০০ দিনের পর্যালোচনা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আগের জমানার বকেয়া মিটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কিছুটা সময় লাগবে।
১) দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যেই রাজ্যে পালাবদল। তারপর আজ প্রথম স্বাধীনতা দিবস
রাজ্যের মানুষ ৫০ বছর ধরে ক্রমাগত নেতিবাচক জিনিস দেখতে দেখতে আশাহত হয়ে পড়েছিল। এবারের স্বাধীনতা দিবসে যে উচ্ছ্বাস আনন্দ সেটা রাজ্যে অতীতে কখনও দেখিনি। পাড়ায় গলিতে মানুষ এতো উচ্ছ্বসিত যেন তারা প্রথম স্বাধীনতার সাক্ষী থাকছেন। স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে বাংলা পরাধীন হয়ে ছিল।
২) কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউজ থেকে তাঁকে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ মহুয়া মৈত্রের।
এতদিন জয় বাংলা শুনে এসেছি। আপনার গলায় জোর থাকলে আপনি জয় বাংলা বলুন জয় শ্রী রামের পাল্টা। আপনার গলার জোর কোথায় গেল? বাংলাদেশের স্লোগান দিতে দিতে আপনাদের ক্ষমতা চলে গেছে। দম থাকলে জয় শ্রী রাম বলুন। আপনি জয় শ্রী রাম বলার অপরাধে আমাদের পুলিস কেস দিতেন। আপনার পার্টির লোকেরা ওখানে আপনাকে তাড়া করেছে আগে। তার জন্য আমরা দায়ী? এইসব ছাড়া ওদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় নেই। আমরা মানুষের রায় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছি। আমাদের কাজ করতে দিন।
৩) শহরের একাধিক পুজো দখলের জন্য রাজনৈতিক খেওখেয়ির অভিযোগ।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা একাধিক পুজোয় একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। সরকারি আধিকারিকরা এতদিন একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। ওপর থেকে ফোন আসার অপেক্ষা করতেন। আমি আইএএস, আইপিএস দের বলেছি আমাকে রোজ রোজ ফোন করার দরকার নেই। আপনারা স্বাধীন ভাবে কাজ করুন। আগের কালচার পাল্টান। আগের সরকারে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট ছিল।
৪) ১৬ তারিখ আমরা সরকারের ১০০ দিন। সেদিন আমরা আমাদের কাজের রিভিউ করব। যা যা বাধা ছিল কতটা সরানো গেল সেটা নিয়ে আলোচনা করব। মানুষের কাছে পৌঁছে মানুষের বক্তব্য শুনব। রেজাল্ট পেতে কিছুদিন সময় লাগবে। ১ বছর তো ফাঁকফোকর পূরণ করতে লেগে যাবে। শুধু আমার দফতরে ৭ হাজার কোটি টাকা ডিউ আছে। এখনও পর্যন্ত পেয়েছি ৫০০ কোটি।
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