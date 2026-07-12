/মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কমপ্লেইন ছিল, মাদ্রাসা নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে: রবি চা-চক্রে বিস্ফোরক দিলীপ, স্কুলে নিয়োগ?

ই গোপী: দিলীপ ঘোষ খড়্গপুরে। খড়্গপুর শহরের সেনচক এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিস উদ্বোধন শেষে চা-চক্রে যোগ দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। আর তার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। কী কী বিষয়ে প্রশ্ন করা হল তাঁকে? কী কী বললেন তিনি?
মাদ্রাসা
জেলায় জেলায় সরকারি অনুদানহীন মাদ্রাসায় যাবে বিশেষ দল। তারা খতিয়ে দেখবে, কী পড়ানো হয়! মাদ্রাসা নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে। মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কমপ্লেইন ছিল। অনেক মাদ্রাসায় ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটি হত। সেগুলি ঠিক করে তার পরে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।
স্কুল
তৃণমূল আমলের শেষ রিপোর্টে বাংলার স্কুলের বেহাল দশা স্পষ্ট। ১ বছরে প্রায় ১০০০ স্কুল গায়েব! ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬-এর মধ্যে সরকারি স্কুল উবে গিয়েছে ৯০০টি! ১৯ হাজার স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক! সেই জন্য তো ৮০০০ স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আগে ৫০,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে তারপর স্কুলগুলি আস্তে আস্তে খুলবে। কেননা শিক্ষক ছিলেন না বলেই ছাত্ররা পালিয়ে গিয়েছে। একটু সময় লাগবে । সরকার সব ঠিকঠাক করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে ।
রাজ্যে টাটা আসছে?
রাজ্যে টাটা-বিড়লা অনেকেই আসছে। অনেকেই লাইনে আছেন! আমরা তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছি, যাতে শিল্পপতিরা এসে ব্যবসা করতে পারেন।
নির্মল ঘোষ
বেপাত্তা নির্মল ঘোষ হঠাৎ ঋতব্রত শিবিরে। যে মিটিংয়েই যাক, যেখানেই যাক, যদি তার বিরুদ্ধে কোনও কমপ্লেন থাকে, তাহলে পুলিস তার বিচার করবে। কারো সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই।
পঞ্চায়েত
পঞ্চায়েতে আসছেন না প্রধানরা। সাধারণ মানুষ বলছেন, মিসিং ডায়েরি করবেন! এরকম ২০০০ প্রধানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না-- কে পালিয়ে গেছে, কে বাড়িতে চুপ করে শুয়ে আছে। মানুষ ডায়েরি করবে, আর পুলিস কোমরে দড়ি বাঁধবে। আর টানতে টানতে নিয়ে আসবে। মানুষের ভোট আপনারা জোর করে নিয়েছেন আর মানুষকে পরিষেবা দেবেন না? এটা বরদাস্ত করা হবে না। ডিম এখন অতীত, পরে তো ইট পড়বে। যদি তা না খেতে চান, তাহলে ডিম খেয়েই শান্ত থাকুন।
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