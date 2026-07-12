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মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কমপ্লেইন ছিল, মাদ্রাসা নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে: রবি চা-চক্রে বিস্ফোরক দিলীপ, স্কুলে নিয়োগ?

Dilip Ghosh in Kharagpur: রাজ্যে টাটা-বিড়লা অনেকেই আসছে, অনেকেই লাইনে আছেন, আমরা তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছি, যাতে শিল্পপতিরা এসে ব্যবসা করতে পারেন। রবিবাসরীয় চা-চক্রে যোগ দিয়ে কী বললেন দিলীপ ঘোষ?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:59 AM IST
মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কমপ্লেইন ছিল, মাদ্রাসা নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে: রবি চা-চক্রে বিস্ফোরক দিলীপ, স্কুলে নিয়োগ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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