Dilip Ghosh: হাঁটুর বয়সী মেয়ের সঙ্গে 'সহবাস-বিয়ে' বিতর্ক: সেই হিরণকে সরিয়ে বিজেপির খড়গপুরের সম্ভাব্য প্রার্থী দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh Kharagpur BJP Candidate: দিল্লির বৈঠকের পর খড়গপুর সদর কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা আরও তীব্র হয়েছে। এখন নজর বিজেপির আনুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিকে।
ই গোপি: ফের দিলীপ ঘোষই হতে চলেছেন খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী? দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকের পর এমনই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।
সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে রাজ্যের একাধিক আসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার পরেই খড়গপুর সদর কেন্দ্রকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ সামনে এসেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে বর্তমান বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে এবার প্রার্থী না করার সম্ভাবনাই বেশি।
পরিবর্তে ওই কেন্দ্রে আবারও দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করার বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে জোর আলোচনা চলছে বলে খবর। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।
এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খড়গপুরের খরিদা এলাকায় বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’ উপলক্ষে একটি জনসভায় যোগ দেন দিলীপ ঘোষ। সভা মঞ্চ থেকে তিনি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিজেপিকে জেতানোর আহ্বান জানান। সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে প্রার্থী হওয়ার জল্পনা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পার্টি যাকে প্রার্থী করবে, তাকে আমরা জিতিয়ে আনব। এখনও ঘোষণা হয়নি কে প্রার্থী হবে। সেই সিদ্ধান্ত দলই নেবে।'
প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রায় ১৪০টি আসনের নাম মোটামুটি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
পুরনো মুখেই আস্থা
এবারের প্রার্থী তালিকায় বড় ধরনের রদবদল বা চমকের চেয়ে অভিজ্ঞতার ওপরই বেশি জোর দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। দলের অভ্যন্তরীন সূত্র অনুযায়ী, প্রাথমিক তালিকায় নতুন মুখের সংখ্যা খুব সীমিত। পরিবর্তে দলের পুরনো এবং লড়াকু নেতাদের ওপরই পুনরায় ভরসা রাখতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব।
দিলীপ-অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে জল্পনা
সবচেয়ে বড় চমক হতে পারে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নির্বাচনী ময়দানে প্রত্যাবর্তন। জল্পনা ছড়িয়েছে যে, খড়গপুর সদর আসনে অভিনেতা হিরণের পরিবর্তে দিলীপ ঘোষকেই প্রার্থী করা হতে পারে। অন্যদিকে, আসানসোল দক্ষিণ আসনে বর্তমান বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের ওপর দল পুনরায় আস্থা রাখতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।
বিধায়কদের ভাগ্য
দলের অধিকাংশ বর্তমান বিধায়ক পুনরায় টিকিট পেলেও, পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কয়েকজনের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মূলত ‘উইনেবিলিটি’ বা জয়ের সম্ভাবনাকেই এবার প্রার্থী বাছাইয়ের প্রধান মাপকাঠি করেছে বিজেপি।
এখন দেখার, এই ১৪০ জনের তালিকায় আর কোন কোন হেভিওয়েট নেতার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বিজেপি নেতৃত্ব।
