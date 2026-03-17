Dilip Ghosh: খড়গপুরে রেকর্ড ভাঙব, পুরনো আসন ফিরে পেয়েই দিলীপের হুংকার

Dilip Ghosh: খড়গপুরে রেকর্ড ভাঙব, পুরনো আসন ফিরে পেয়েই দিলীপের হুংকার
West Bengal Assembly Election 2026: খড়গপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। নাম ঘোষণার পরই স্বমহিমায় বিজেপি নেতা। বললেন, 'বিজেপি স্মার্ট হচ্ছে। বিজেপি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ পড়বেই।'
অয়ন ঘোষাল: রবিবার আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপি। মোট ১৪৪টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম তালিকায় একাধিক হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করার পাশাপাশি খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছে দল। রাজনৈতিক মহলে এই দুই কেন্দ্রকে বিজেপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছে।
নাম ঘোষণার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন করা হয় খড়গপুর সদর পেলেন। আপনার প্রিয় কেন্দ্র-- উত্তরে তিনি বলেন, 'বিগত নির্বাচনে খড়গপুর আমাদের লিড দিয়েছে। কখনও বেশি। কখনও কম। আমাদের টার্গেট হল আমরা নিজেরাই ওখানে আমাদের গতবারের রেকর্ড ভেঙে দেব। ১ লাখ ভোট পাবো।'
২) হিরণের ভবিষ্যত? দিলীপ ঘোষ 'কাকে কোন কাজে লাগানো হবে সেটা পার্টি ঠিক করে। হিরণ আগে ঘাটালে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন। দল যদি ওকে ঘাটালে প্রার্থী করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ওঁর সম্পর্কে কিছু ভাববে। এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আমার একটাই বার্তা। পার্টির ওপর ভরসা রাখুন। এই তো রাহুল সিংহ। কোনও পদে ছিলেন না। উনিও ক্ষোভ দেখিয়েছেন। পার্টি তাঁকে সম্মান দিয়ে রাজ্যসভায় নিয়ে গিয়েছে। বহু লোকের জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। পার্টিতে আপ ডাউন চলতেই থাকে। আমার সঙ্গে ওর কোনও কথা হয়নি তালিকা প্রকাশের পর। আর তালিকা তো এখনও শেষ হয়নি।'
৩) বিজেপির নজির ভেঙে রাজ্যে প্রথমবার বিজেপির এক প্রার্থী দুই কেন্দ্রে? শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরে, 'এই রাজ্যে হয়নি। কিন্তু বিজেপিতে এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। মোদী নিজেই আছেন। রাহুল গান্ধী লড়েছেন। এটা পার্টির সিদ্ধান্ত। আমি নির্ণায়ক নই।'
৪) হিরণের কাজকর্ম নিয়ে আপনার কাছে কোনো অভিযোগ এসেছে? 'ওখানে তো সাংসদকে নিয়েও আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। সেতো তৃণমূলের। বিধায়ক সম্পর্কেও অভিযোগ থাকে। প্রতিটি কেন্দ্রেই থাকে। আমার সঙ্গে যেহেতু সম্পর্ক বেশি তাই লোকে আমার কাছে গল্প করে। আমি শুনি। কী বলে সেটা আপনাকে আমি বলব কেন? লোক তো ওগুলো আমাকে বিশ্বাস করে বলে। আমি কেন সেটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করব? '
৫) তালিকা প্রকাশের পর বিজেপি তে অসন্তোষ-- 'কোন পার্টিতে অসন্তোষ নেই? মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা বাড়ে। আজ তৃণমূল ঘোষণা হতে দিন। দেখুন। সিপিএমের কোনও গণ্ডগোল নেই। কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই গন্ডগোল নেই। যেখানে জেতার সম্ভাবনা যত বেশি সেখানে গণ্ডগোল তত বেশি।'
৬) রাজ্যে বরাবর শাসক দল প্রথম তালিকা ঘোষণা করে এসেছে। গতকাল বিজেপি চমক দিল-- 'বিজেপি স্মার্ট হচ্ছে। বিজেপি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ পড়বেই।'
৭) প্রশাসনে বেনজির রদবদলে ক্ষুব্ধ মমতা-- 'ওঁর হাতে প্রশাসন থাকাকালীন উনি জামাকাপড়ের মতো আমলা প্রশাসন বদলাতেন। অফিসারদের নিয়ে ফুটবল খেলতেন। উনি সবসময় কেন ভাবেন সবকিছু ওঁর মনোমত চলবে? কমিশন দেখেছে এই অফিসাররা SIR-এর সময় সহযোগিতা করেনি। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানেনি। এদের নিষ্ঠা সংবিধানের প্রতি নয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। এখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লেগে আছে। তাই সংবিধানের প্রতি নিষ্ঠা আছে এমন লোককে আনা হয়েছে।'
৮) কাল থেকে কেন্দ্রে দিলীপ-- 'আমি আগে মানুষের সঙ্গে কথা বলব। তাদের কথা শুনব। পুরোনো কর্মীদের অ্যাক্টিভ করব। আমার আপাতত কলকাতায় কোনও কাজ নেই। যদি অন্য প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ডাকে তাহলে আসব।'
৯) মুখ্যমন্ত্রী প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করছেন-- 'ওঁর বাড়িতেই ওঁকে কেউ ধাক্কা মারে। মাথা ফাটিয়ে দেয়। বাড়িতেই ওঁর রিক্স। এসব বলে সিম্প্যাথি আদায়ের চেষ্টা। দেখো আমি মহিলা। সেদিন শশী পাঁজা এবং তাঁর লোকজন আমাদের ইট মারল। যেই আমরা পাল্টা মার দিলাম তক্ষুনি মন্ত্রী থেকে উনি মহিলা হয়ে গেলেন। আগের দিন বাঘের বাচ্চা। পরের দিন মহিলা। এইসব নাটক করে লাভ নেই।'
