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'একটা কুকুরও ওদের দেখতে আসে না,' তীব্র কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের! পঞ্চায়েত ভোট নিয়েও বলে দিলেন বড় কথা

Dilip Ghosh: "রাস্তায় একটা কুকুরও ওদের দেখতে আসে না। মানুষ বারুইপুরে কাল ডিম মারেনি ওদের ভাগ্য ভালো... আঙুল কীভাবে বাঁকা করতে হয় আমরা ভালো জানি... নতুন করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করাব। "

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:54 AM IST
'একটা কুকুরও ওদের দেখতে আসে না,' তীব্র কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের! পঞ্চায়েত ভোট নিয়েও বলে দিলেন বড় কথা
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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