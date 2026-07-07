'একটা কুকুরও ওদের দেখতে আসে না,' তীব্র কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের! পঞ্চায়েত ভোট নিয়েও বলে দিলেন বড় কথা

অয়ন ঘোষাল: বারুইপুরকাণ্ডে রাজ্য়জুড়ে নিন্দার ঝড়। ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তদের 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্টে'র কথা বলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওদিকে বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার মোমবাতি হাতে রাস্তায় নামেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যা নিয়ে তুমুল কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি রাজ্য়ে পঞ্চায়েত ভোট নিয়েও বড় কথা বলে দিলেন রাজ্য়ের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
মমতা সবুজ মোমবাতি নিয়ে পথে নামলেন
বাংলায় গত ১৫ বছরে খুন, ধর্ষণের রেকর্ড ব্রেক হয়েছে। কোনও তৃণমূল নেতাকে কোনও নির্যাতিতার বাড়ি যেতে দেখিনি। উল্টে পুলিস তখন চেষ্টা করেছে যাতে কোনও বিরোধী দল তাদের বাড়িতে না যায়। তমান্নার বাড়িতে কে গেছে? কে তাকে ন্যায় বিচার দিয়েছে? তার মাকে কে সান্ত্বনা দিয়েছে? আমাদের সরকার কাউকে বারুইপুর যেতে বাধা দেয়নি। ওরা ভূতের মতো গতকাল গেছিল। তোমাদের আটকাবে কে? রাস্তায় একটা কুকুরও ওদের দেখতে আসে না। মানুষ বারুইপুরে কাল ডিম মারেনি ওদের ভাগ্য ভালো। সাবধানে যান। আমরা হাত নষ্ট করব কেন তোমাদের আটকে? তোমাদের মানুষ আটকে দেবে। অতএব ফালতু ডায়লগবাজি বন্ধ করুন। আপনারা বাংলাকে খুন ধর্ষণের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলেন। সারা বিশ্বে বাংলার বদনাম করেছিলেন আপনারা। মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন কী করা উচিৎ। যারা দোষী তাদের মাটি খুঁড়ে বের করব। নিঃসন্দেহে বারুইপুরের ঘটনা অত্যন্ত জঘন্য এবং নিন্দনীয়। কীভাবে বদমায়েশি বন্ধ করতে হয় আমরা জানি। যে সমস্ত নেতারা বারুইপুরে ছবি তুলতে গেছেন, তারা শুনে রাখুন ড্রামা করে কোনও লাভ হবে না।
নির্যাতিতার মায়ের ছবি প্রকাশ্যে এনে ফেললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
এরা কোনওদিন কোনও নিয়মকানুন মানেনি। অভিষেক ব্যানার্জির ডায়মন্ড হারবারে একের পর এক দুর্নীতি এবং নির্যাতনের ছবি সামনে আসছে। উনি কোনওদিন কারোর কথা শুনেছেন ওখানে? একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন? একবারও নিন্দা করেছেন? আজ সময় খারাপ যাচ্ছে তাই ভালো হওয়ার চেষ্টা করছেন। লাভ হবে না।
রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানরা অনেকেই অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন
২০০০ পঞ্চায়েত প্রধান অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ১১৪ জন পঞ্চায়েত প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। ৮৯ জন উপপ্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। আমি ভিডিয়ো কনফারেন্স করেছি ২৬ জন পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে। তাদের কাছে আপিল করেছি আপনারা কাজ করুন। সাধারণ মানুষ সাফার করছেন। একটা সার্টিফিকেটের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরছে। তারা আপনাদের জিতিয়েছিলেন। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য জিতিয়েছিলেন। আপনারা ডিমের ভয়ে আসছেন না। এটা করবেন না। মানুষকে পরিষেবা দিন। আমরা আপনাদের প্রোটেকশন দেব। ডিম তো কিছুই নয়। এরপর বাড়ি ঘেরাও করে পাবলিক ইট মারবে। হয় আপনারা ইস্তফা দিন। অথবা অফিসে আসুন। আমরা নিরাপত্তা দেব। আমি বিডিওদের বলেছি, কারা কারা আসছেন না আপনারা দেখুন। নাহলে কিন্তু আমাদের লোকেরা বাড়ি ঘিরে ইট মারবে। আপনারা সমাজবিরোধীদের মতো আচরণ করছেন। সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই। ওরা আসলে দেখাতে চাইছে বিজেপি জেতার পর মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। ৮০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকা পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে আছে। তৃণমূল প্রধানরা যদি মনে করেন পরিষেবা না দিয়ে বিজেপির বদনাম করবে, তাহলে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে এসে পাবলিক পিটবে। এরইমধ্যে VB-G-RAM-G কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানদের সই ছাড়া টাকা ঢুকবে না। সহযোগিতা করুন। নাহলে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে রিজাইন করাব। নতুন করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করাব।
কলকাতা পুরসভায় অচলাবস্থা কাটাতে পুরভোটের আগে পর্যন্ত পুর প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে স্মিতা পান্ডেকে। আপনি পঞ্চায়েত মন্ত্রী হিসেবে এরকম কিছু করতে পারছেন না?
সব রাস্তা খোলা। সব কথা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। দিল্লি গিয়ে গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। সমস্যাগুলো জানিয়েছি। উনি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে আমরা এখনই সরাতে চাই না। তারা মানুষের ভোট, মানুষের টাকা লুঠ করেছেন। আমরা চাই এবার অন্তত মানুষকে পরিষেবা দিন। যদি না করেন একেকজনের নামে FIR করব এবং বাড়ি থেকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসব। ভালোয় ভালোয় কাজ শুরু করুন। নাহলে আঙুল কীভাবে বাঁকা করতে হয় আমরা ভালো জানি। যদি একটা রাজ্য সরকারকে আমরা সরাতে পারি তাহলে একটা পঞ্চায়েত প্রধানকে পারব না?
আজ বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী
সিপিএম-এর সময় ৪৫ হাজার খুন হয়েছে বাংলায়। আমি মেদিনীপুরের ছেলে। জমি খুঁড়লে হাড়গোড় বেরবে। তৃণমূল খুন ধর্ষণে সিপিএমের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে। আমরা সবার ইতিহাস জানি। আমরা জেতার পর ইচ্ছা হলে হাজার হাজার লোককে ঘরছাড়া করতে পারতাম। কিন্তু একটা লোকের গায়ে হাত দিতে দিইনি। তারা এখন বারুইপুর গিয়ে যে ড্রামা করছেন সেটা এখনই বন্ধ করুন। সংখ্যালঘু বলে আপনাদের গা গরম করছেন? মমতা ব্যানার্জি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কটা নিপীড়িতের বাড়ি গিয়েছিলেন? বগটুইতে যাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তারা সবাই মুসলমান ছিল। তখন রাস্তায় নামেনি কেন? তৃণমূল তোমার বাপ আর বিজেপি তোমার সৎবাপ? বেশি বাড়াবাড়ি করো না। পুলিসের রূপ দেখেছ তো? পুলিস পাল্টে গেছে কিন্তু। বিজেপিকে কাজ করতে দিন। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা রাখুন। শান্তিতে থাকার জন্য মানুষ বিজেপিকে এনেছে। যারা অশান্তি করবে, তাদের দাওয়াই আমাদের জানা আছে।
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চক্রান্ত হয়েছে?
এটা পরিষ্কার। রাস্তায় যেভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সবাই দেখেছে। আর জি করের সময় সেম হয়েছিল। সরকারের দু' মাস বয়স হয়নি। সরকারের সদিচ্ছা লক্ষ্য রাখুন। কজন দোষী সাজা পেত? একরাতের মধ্যে কটা অ্যারেস্ট অতীতে হয়েছে? ড্রামা বন্ধ করুন। আমাদের কাজ করতে দিন।
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