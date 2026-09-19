'সর্বহারা' তৃণমূলকে সিপিএমের স্নোগান ধার করার পরামর্শ দিলীপের! ক্যান্ডিডেট ধারেরও কটাক্ষ

অয়ন ঘোষাল: রাজ্য়ের বিরোধীদের নিয়ে বিস্ফোরক পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। নাম, প্রতীক হারাতেই প্রার্থী হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় 'ম্যাচ' খেলতে চাইলেও, খেলতে নারাজ তাঁর প্লেয়াররা! শুক্রবারই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে। এরপর আজ শনিবার রেজিনগর উপনির্বাচন থেকে প্রথমে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন মমতার প্রার্থী রবিউল আলন চৌধুরী। তারপর যদিও পাল্টি খান! কালীঘাট তৃণমূলের এই দৈন্যদশাকে চরম কটাক্ষে বিধেঁছেন রাজ্য়ের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
দিলীপ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল এখন সিপিএমের সেই স্লোগানটা কাজে লাগাতে পারে— "আসছে কারা সর্বহারা, যাচ্ছে কারা সর্বহারা।" সর্বহারা টিএমসি। কুণাল বাবু একসময় বলতেন, বিজেপির লোক নেই, বললে আমরা ক্যান্ডিডেট দিয়ে দেব।" আমরা এখন কুণাল বাবুকে বলতে চাই, আপনাদের যদি ক্যান্ডিডেট লাগে, আমাদের বলুন।" দাবি করেন, "নন্দীগ্রামে আমাদের রাস্তার চওড়াই আছে। আমরা যে টার্গেট রেখেছি সেভাবেই জিতব।" বঙ্গ রাজনীতির মানচিত্রে কংগ্রেসের সলতেও যে টিম টিম করে জ্বলছে, সেকথা বলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন,"কংগ্রেসটা আছে কোথায়? দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়! কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আছে— শুধু অধীর বাবুকে দেখলে মনে পড়ে। কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করার কোনো জায়গা নেই, তাদের কী আছে?"
প্রসঙ্গত, নাম-প্রতীক হারাতেই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়। তোপ দেগেছেন, 'মধ্যরাতে গণতন্ত্রের হত্যা' বলে। দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট জবাব, "গণতন্ত্র ছিল কোথায়? স্বাস্থ্যকর, অস্বাস্থ্যকর? এতদিন কেউ ভোট দিতে পেরেছে? আমরা সবাইকে ভোট দেওয়াব।" আরও তোপ দাগেন, তোপ দাগেন, "এই অভিষেক তো তারই মানসপুত্র। দুর্যোধন না ধৃতরাষ্ট্র দায়ী? ওদিকে গিয়ে আর লাভ নেই। যে পার্টিটা উঠে গেল, যে বিষবৃক্ষ উনি রোপণ করেছেন, তা উপড়ে ফেলা দরকার ছিল। সমাজের লোকেরাই করেছে। দাগী ছাড়া এইসব পার্টির কাছে প্রার্থী নেই। এটা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অনেক কলুষিত হয়েছে। দাগী লোকেরা ঢুকে পড়েছে। এইসব লোকেদের প্রার্থী করা মানে— সেই দলগুলোকেই মানুষের বহিষ্কার করা উচিত।"
মমতা সমর্থন করতেই নন্দীগ্রামে গ্রেফতার হন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। আর তা ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে। যদিও পুলিস স্পষ্ট জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে চারটি দীর্ঘদিনের নন-বেইলেবল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছিল। নন্দীগ্রাম ও খেজুরি থানার ২০০৭ সালের একাধিক মামলায় অভিযুক্ত মিলন প্রধান। মামলাগুলির মধ্যে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, প্রমাণ লোপাট, বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ এবং অস্ত্র-সহ দাঙ্গার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছেয। নির্বাচন ও উপনির্বাচনের সময় দীর্ঘদিনের নন-বেইলেবল ওয়ারেন্ট কার্যকর করা নির্বাচন কমিশনের স্থায়ী নির্দেশের অংশ। সেই অভিযানেরই অংশ হিসেবে গ্রেফতার মিলন প্রধান।
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