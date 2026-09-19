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'সর্বহারা' তৃণমূলকে সিপিএমের স্নোগান ধার করার পরামর্শ দিলীপের! ক্যান্ডিডেট ধারেরও কটাক্ষ

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষ বলেন, "কুণাল বাবু একসময় বলতেন, বিজেপির লোক নেই, বললে আমরা ক্যান্ডিডেট দিয়ে দেব।" আমরা এখন কুণাল বাবুকে বলতে চাই, আপনাদের যদি ক্যান্ডিডেট লাগে, আমাদের বলুন।"

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 19, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:47 PM IST
'সর্বহারা' তৃণমূলকে সিপিএমের স্নোগান ধার করার পরামর্শ দিলীপের! ক্যান্ডিডেট ধারেরও কটাক্ষ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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