Dilip Ghosh: SIR চূড়ান্ত লিস্ট থেকে 'বাদ যাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ নাম'? বিশাল বড় মন্তব্যে চমকে দিলেন দিলীপ ঘোষ...

Dilip Ghosh Morning Walk Talk: 'ভোটের প্রচার শুরুর আগেই হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভোট কেমন হবে। দেয়াল লিখতে যাওয়া বিজেপি কর্মীর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের ভোটে জেতার জন্য যা খুশি করবেন।' কে বললেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 27, 2026, 11:20 AM IST
ফাইল ছবি

অয়ন ঘোষাল: আজ, শুক্রবার দিলীপ ঘোষ তাঁর মর্নিং ওয়াকে বহু বিষয় নিয়ে কথা বললেন। কী হবে SIR-য়ে? ভোটবঙ্গে কী হবে? কী কী নিয়ে মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ? চূড়ান্ত ভোটার তালিকা (SIR final list) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata Banerjee) রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী (central force in WB)-র এসে পড়া এবং এখানকার স্কুলশিক্ষা (schol education) নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।

কত নাম কাল বাদ যেতে চলেছে?

১ কোটির বেশি আমরা আন্দাজ করেছিলাম। পরিস্থিতি সেই দিকেই যাচ্ছে। আগে ৫৮ লক্ষ। তারপর শুনানিতে ডাক পেয়ে আসেননি অনেকে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি ধরলে আরও ৩৫ লক্ষ। 

মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন, ১ কোটি ২০ লক্ষ। আপনার টোটাল ক্যালকুলেশন কত?

মানে, আমাদের পরিসংখ্যান উনি মেনে নিলেন। আমরা অনুমান করছি, দেড় কোটি নাম বাদ যেতে পারে। এই নাম বাঁচানোর জন্য তৃণমূল শুরু থেকে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। বিষয়টাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কমিশন বিরক্ত হয়ে যাতে SIR বন্ধ করে দেয়, সেই চেষ্টাও হয়েছে। ওদের সেই আশা পূরণ হয়নি। কোর্টে দৌড়েছিলেন, সেখানেও সুবিধা হয়নি। শুদ্ধিকরণের দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে আছি। পশ্চিমবঙ্গ একটা থ্রেট। এত অবৈধ লোক নাগরিক সুরক্ষার পক্ষে থ্রেট। জঙ্গি থেকে গ্যাং স্টার সবাই ঢুকে আছে। 

১ থেকে দেড় কোটি বাদ গেলে বেনিফিট কাদের? তৃণমূল না বিজেপি?

বিরোধী পক্ষই পাবে। তৃণমূলের বড় বড় নেতাদের এলাকায় ৭০ হাজার করে নাম বাদ গিয়েছে। মানে, প্রায় ২০ শতাংশ। মানে, ২০ থেকে ২৫ শতাংশ নাম যদি বাদ যায়, আপনি বুঝে দেখুন, যাঁরা এতদিন জিতে এসেছেন, তাঁরা কাদের ভোটে জিতেছেন। ফলে, সমস্যা বাড়বে ওদের। তাই SIR শুরু হতেই ওরা বন্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 

কমিশন সূত্রে খবর প্রায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম থাকবে। এর মধ্যে শুনানিতে ডাক পেয়েছেন, এমন ভোটারের কিছু নাম থাকছে। অর্থাৎ, প্রথম তালিকায় নাম থেকে যাবে, কিন্তু পরে সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তা বাদ যেতে পারে। এতে বিভ্রান্তি বাড়বে না?

৫৮ লক্ষ অলরেডি বাদ। তারপর আবার দেড় কোটি লোককে শুনানির নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ৫০ লক্ষ লোক অনুপস্থিত। মানে, ১ কোটির বেশি নাম তো বাদ যাবেই। আবার, তার পর প্রায় ৩৫ লক্ষ নাম লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আছে। তার মধ্যেও বেশ কিছু নাম বাদ যেতে পারে। 

তার মানে তো, SIR শুরুর আগে শুভেন্দু অধিকারী যা বলেছিলেন, পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫ সালে সংসদে স্পিকারের মুখে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী ভরে গিয়েছে। উনি সেই কবে বলেছেন, আমরা তো এখন বললাম। উনি তখন যাদের কথা বলেছিলেন, তার মানে, তারাই এখন ওঁর ভোটার হয়ে গিয়েছে। অন্য দেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম এখানে এলে সমস্যা নেই। অন্য দেশ থেকে হিন্দু শরণার্থী এখানে এলেই ওঁর সমস্যা।

প্রথমে কেউ দেখলেন তালিকায় নাম আছে। পাশে ব্র্যাকেটে লেখা আছে-- হিয়ারিং। পরে সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে দেখলেন, তাঁর নাম নেই। তখন মানুষ কোথায় যাবে?

কমিশনে যাবে। যোগাযোগ করবে। মেইল করবে। ডকুমেন্ট দেখাবে। কাউকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উপযুক্ত কারণে বাদ যাওয়া কাউকে কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে, সমস্যা সেখানেই। 

রাজ্যে মার্চের শুরুতেই বাহিনী

ভোটের প্রচার শুরুর আগেই হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভোট কেমন হবে। সাধারণ মানুষ ভয়ে আছে। দেয়াল লিখতে যাওয়া বিজেপি কর্মীর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের ভোটে জেতার জন্য যা খুশি করবেন। গুলি বন্দুক বোম মার-কাট সব করবেন। পুলিসের উপর কারোর ভরসা নেই। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই।

ব্রাত্য বসু বলেছেন, এখনই বাহিনী এসে স্কুলে থাকতে শুরু করলে লেখাপড়া লাটে উঠবে।

বেশিরভাগ স্কুল তো এমনিই বন্ধ। শিক্ষক নেই। সেখানে বাহিনী থাকুক। সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় তৈরি স্কুলে শিক্ষক দিতে পারে না। ৬০০০ স্কুলে কোনো পড়ুয়া নেই। সেই স্কুলগুলি বাহিনীর কাজে লাগুক। 

হাওড়ার হারুণ অধরা। রবীন্দ্র সরোবরে সোনা পাপ্পু অধরা কেন?

শাসকের ঝান্ডা ধরলেই আপনার গায়ে কেউ হাত দেবে না। যে রাজ্যে বিধায়ক খুনিকে বাইকে বসিয়ে এলাকায় ঘোরে, সেখানে কী আশা করবেন? তাই ভোট কোন পরিবেশে হবে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। 

SIR-য়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে চাকরি দিল রাজ্য

এত চাকরি রাজ্যে আছে? নাকি শুকনো প্রতিশ্রুতি? উনিও জানেন, উনি আর বেশিদিন থাকবেন না। তাই এইসব বলে যাচ্ছেন। এদিকে শিক্ষিত চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছেন।

