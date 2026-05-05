CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Dilip Ghosh Rinku Majumdar: ৩০,৫০৬ মার্জিনে জিতে মন্ত্রী হচ্ছেন? দিলীপ ঘোষের বড় জবাব- রিঙ্কু বলছেন, 'বিয়ের সবচেয়ে বড় রিটার্ন গিফট'

Kharagpur Sadar Election Result 2026: বড় জয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে দিলীপ ঘোষ বলেন, “এই ফল শুধু একটি নির্বাচনী জয় নয়, পরিবর্তনের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল।”  তাঁর কথায়, “১৫ বছর সুযোগ পেয়েও কিছু করতে পারেননি, শুধু অভিযোগই করেছেন। মানুষ এবার তার জবাব দিয়েছে।”   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 5, 2026, 04:30 PM IST
“আমি গিফট দেব তাদের, যারা আমাকে জিতিয়েছে”, বলেন দিলীপ ঘোষ

ই. গোপী: সক্রিয় রাজনীতিতে কামব্যাকের পরই ফিরে পেয়েছেন পুরনো আসন। খড়গপুর সদরে সাড়ে ৩০ হাজারের বিপুল মার্জিনে জয়ী দিলীপ ঘোষ। কিন্তু এই বিপুল জয়ের পরেও মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে নীরব, সংযত দিলীপ ঘোষ। বরং কড়া আক্রমণ করলেন বিরোধীদের। ওদিকে দিলীপ ঘোষের এই জয়কে বিয়ের   সবথেকে বড় রিটার্ন গিফট বলছেন দিলীপপত্নী রিঙ্কু। 

বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরদিন সকালেই খড়্গপুরে চা-চক্রে দেখা যায় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে। সেখানেই তাঁর মন্ত্রিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংযত মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। বলেন, “আগে মন্ত্রিসভা গঠন হোক, তারপর দেখা যাবে। দল আমাকে বিধায়ক হওয়ার জন্য টিকিট দিয়েছিল, আমি জিতে সেটাই দলকে ফিরিয়ে দিয়েছি।” তাঁর এই সংযত মন্তব্যেই স্পষ্ট যে আপাতত কোনও নির্দিষ্ট দফতর নিয়ে প্রকাশ্যে প্রত্যাশা দেখাতে নারাজ তিনি। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা বাড়লেও, সেই প্রসঙ্গেও দলীয় অবস্থানেই অটল থাকেন তিনি। বলেন, “পার্টি যাকে ঠিক করবে, তিনিই হবেন মুখ্যমন্ত্রী।” 

বড় জয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি শুধু বলেন, “এই ফল শুধু একটি নির্বাচনী জয় নয়, পরিবর্তনের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল।” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একইসঙ্গে কড়া আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়-সহ তৃণমূলকে। তাঁর কথায়, “১৫ বছর সুযোগ পেয়েও কিছু করতে পারেননি, শুধু অভিযোগই করেছেন। মানুষ এবার তার জবাব দিয়েছে।” বলেন, “বাংলার মানুষ যেমন সুযোগ দেয়, আবার সময় হলে বিদায়ও দেয়।” তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ভোট লুঠের অভিযোগ প্রসঙ্গেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন দিলীপ। তোপ দাগেন, তৃণমূল অযথা আপত্তি জানিয়ে গণনা প্রক্রিয়া বিলম্বিত করেছে। যার জেরে সার্টিফিকেট পাওয়ায় দেরি হয়। রাত সাড়ে ১১টা বেজে যায়।  

ওদিকে মানুষের রায়ে বিপুল ভোটে জয়ের পরদিন সকাল থেকেই দিলীপ ঘোষের বাংলোতে দলীয় কর্মীর সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করান রিঙ্কু মজুমদার। বলেন, "খড়গপুরবাসীর মতো আমিও ওনাকে অভিনন্দন জানাব। ভালো হয়েছে। এই ডিফারেন্সটা দরকার ছিল। আরও বেশি লিড পেলে আরও ভালো হত।" বিয়ের পরে কি এটাই সব থেকে বড় রিটার্ন গিফট? কী মনে করছেন? প্রশ্নে সহাস্যে রিঙ্কুর জবাব, "একদমই তাই। আমি আশা করেছিলাম। পজেটিভ মানুষেরা সব সময় পজেটিভ-ই ভাবে।"

তবে দিলীপ ঘোষ মন্ত্রী হবেন কি হবেন না? কোন দফতর পাবেন? সেইসবটাই সময় ও 'উপরওয়ালার' হাতে ছাড়েন দিলীপপত্নী রিঙ্কু। বলেন,"আমাদের মিশনটাই প্রায়োরিটি থাকে। যারা মিশন ওরিয়েন্টেড হন, তাঁদের কাছে পাওনা, অ্যাচিভমেন্ট এগুলো অ্যাড অন রেসপনসিবিলিটি। পার্ট অফ লাইফ। দল কী দায়িত্ব দেবে না দেবে, সেটা দলের ব্যাপার। মানুষ ওনাকে পছন্দ করে, মানে ,সম্মান করে। বাকি তো উপরওয়ালা জানেন।" জানান আজ তাঁর ছেলে বেঁচে থাকলেও, দিলীপ ঘোষের এই জয়ে খুব খুশি হতেন। 

পাশাপাশি, টিকিটের জন্য তাঁর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে অযথা বিতর্কেও বিরক্তি প্রকাশ করেন রিঙ্কু। বলেন,"আমাকে নিয়ে অযথা মিস কমিউনিকেশন করা হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে পার্টি করেছি। বিয়ে না করলেও, আমি ভেবেছিলাম একটু হলেও চেষ্টা করব। তাই ফর্ম দিয়েছি। এতে কী এমন অন্যায় করেছি? বুঝতে পারছি না! সারা দুনিয়ার লোক এটাকে নিয়ে কেন ইস্যু বানাচ্ছে? আমি বুঝতে পারছি না! আমি প্রত্যাশা করেছি। এটা আমার পার্ট অফ রাইট ছিল। সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। আমি পলিটিক্যাল গ্লোরি ওনার  সঙ্গে থেকেই অনুভব করছি।"

ওদিকে দিলীপ ঘোষ স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের 'রিটান গিফট' প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত প্রশ্নেও হালকা মেজাজ বজায় রাখেন। স্ত্রীকে ‘গিফট’ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি গিফট দেব তাদের, যারা আমাকে জিতিয়েছে।” আর স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান কি না? এই প্রশ্নে দিলীপ ঘোষের রসিক জবাব, “ওইটা উনিই ঠিক করবেন।” 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

