/Dilip Ghosh: রবিবাসরীয় চা-চক্রে বুলডোজার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে বিস্ফোরক কী বললেন দিলীপ ঘোষ?

ই গোপী: খড়গপুর শহরে (Kharagpur) বুকদা এলাকায় রবিবার সকালে চা-চক্রে (Cha-Chakra in Kharagpur) এসে মন্ত্রী তথা খড়গপুর সদরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh cabinet minister in Suvendu Adhikari ministry) সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নানা বিষয়ে কথা বললেন। তিনি মন্তব্য করলেন, চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ (Chingrighata section of Kolkata Metro), হাওড়া স্টেশনে বুলডোজার-পর্ব (Bulldozer in Howrah Stn), তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Mamata Banerjee) প্রসঙ্গে। কী বললেন দিলীপ?
চিংড়িঘাটায় মেট্রো
পালাবদল সরকারে, আর চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজও অবশেষে শুরু। ৬০ ঘণ্টা ধরে চলা এই কাজের প্রথম পর্যায় শেষ হবে সোমবার সকাল আটটায়। আর এই সময়টায় চিংড়িঘাটায় দক্ষিণ শহরতলি থেকে উল্টোডাঙা এবং সল্টলেকমুখী রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। চলতি বছরেই কি মেট্রো নেটওয়ার্কে জুড়বে নিউ গড়িয়া টু সেক্টর ফাইভ? আশায় কলকাতাবাসী।
এ বিষয়ে দিলীপ বলেন, '১৫ তারিখ কাজ শুরু হয়ে গেল। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে সরকার, সেটার লাভ জনতা পাচ্ছিল না। রাস্তাও হবে না, সরকারি বাসও চলবে না, মেট্রোও চলবে না-- সাধারণ মানুষ যাতায়াত করবেন কী ভাবে? তাই প্রথমদিন অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে মেট্রোর কাজের জন্য। তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে গেলে নিউ টাউন এবং চিংড়িঘাটায় যে জ্যাম, সেটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে।'
হাওড়ায় বুলডোজার
শিয়ালদহের পর হাওড়া স্টেশন। ভেতরের পাশাপশি বাইরেও চলল বুলডোজার। বুলডোজার নিয়ে হাওড়া স্টেশনের বাইরে উচ্ছেদ করল রেল পুলিস। এ বিষয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য-- 'রেলের জায়গা সরকারি জায়গা, সব জায়গায় জোর করে বসে রয়েছে। টিএমসির নেতা দালালি করে, গুন্ডারা সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে লাভ নিচ্ছে। সেগুলো আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার করে দেওয়া হবে।'
এবং মমতা
কালীঘাটে দলের লিগাল সেলের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে মমতা নির্দেশ দেন-- দলটাকে নেশার মতো করুন, পেশার মতো নয়। ভোট-পরবর্তী অশান্তির শিকার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের আইনি সাহায্য করতে হবে। আর্থিকভাবে যাঁরা সমস্যায়, তাঁদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামে অনেক মানুষই জানেন না, কীভাবে আইনি সহায়তা পাবেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপকে প্রশ্ন করা হলে চাঁছাছোলা ভাবে তিনি জানান-- 'উনি এখন লিগ্যাল সেলেরই লিডার হয়ে যান, ওটাই ভালো। কারণ উনি বিধানসভায় আসতে পারবেন না, অপোজিশন লিডার হতে পারেননি। কোথাও তো থাকতে হবে! উনি যে কালো কোটটা পরে গিয়েছেন, সেটারও (ওঁর) পরার অধিকার আছে কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে। ভোট-পরবর্তী যে হিংসা হয়েছে, তাতে প্রায় সাড়ে বারো হাজার কেস রয়েছে। এ সমস্ত কেসও এবার ওপেন হবে।'
