Dilip Ghosh: সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিলীপের, মমতা সম্বন্ধে কী বললেন তিনি?

Dilip Ghosh before Oath-taking Ceremony: পুরনো সরকারের পুরনো কালচার চলছে। এখনও পুলিসের ঘুম পুরোপুরি ভাঙেনি। শপথের পরে এগুলির পরিবর্তন হবে। যাঁরা এগুলি করছেন তাঁদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হবে। কে বললেন, কাদের লক্ষ্য করে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 8, 2026, 12:10 PM IST
অয়ন ঘোষাল: 'বাংলায় সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই প্রতিটি দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা কর্মী। আমাদের ভোটে (wb assembly election 2026) লড়তে বলা হয়েছিল। আমরা লড়েছি। জিতেছি। সামনে একটা বড় মিশন। আমাদের সবাইকে সেই মিশন সাকসেসফুল করতে হবে।' কার বক্তব্য? দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)-র। বেশ কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। উত্তর দেন তিনি। কী কী প্রশ্ন? কী উত্তর দিলেন? 

বাংলায় সার্বিক উন্নয়ন

দিলীপকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার নিজের কোন দফতর পছন্দ? তখনই দিলীপ বলেন, 'বাংলায় সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই প্রতিটি দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা কর্মী। আমাদের ভোটে লড়তে বলা হয়েছিল। আমরা লড়েছি। জিতেছি। সামনে একটা বড় মিশন। আমাদের সবাইকে সেই মিশন সাকসেসফুল করতে হবে।' 

সংখ্যালঘু উন্নয়ন

এর পর দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হয়, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর আদৌ থাকবে? থাকলে মন্ত্রী কে হবেন? কারণ, বিজেপির কোনো সংখ্যালঘু বিধায়ক নেই। দিলীপ চাঁছাছোলা ভাবে বলেন, 'সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আবার কী উন্নয়ন হবে? আমাদের লক্ষ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ। বিগত বছরগুলিতে শুধু সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন হয়েছে। অথচ তারা গরিব। তারা অশিক্ষিত। তারা ক্রিমিনাল। বিজেপির কোনো দায় নেই সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করার। ওরা আমাদের ভোটও দেয় না।' 

আদিবাসী উপজাতি

তাহলে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরটা কি তুলে দেওয়া হবে? প্রশ্ন করা হয় দিলীপকে। দিলীপের মন্তব্য, 'জানি না। দল সিদ্ধান্ত নেবে। অনেক নতুন কিছু চালু হবে। পুরনো অনেক কিছু বন্ধ হবে। আদিবাসী উপজাতিদের কথা এতদিন কেউ ভাবেননি। ওঁরা পিছিয়ে আছেন। বাকিদের কথা আমরা ভাবব।' 

 কী হবে ৯ তারিখের পরে?

দিকে দিকে বিজেপি খুন, বিজেপি আক্রান্ত। ৯ তারিখের পর ঠিক কী হতে চলেছে? দিলীপ জানান, 'পুরনো সরকারের পুরনো কালচার চলছে। এখনও পুলিসের ঘুম পুরোপুরি ভাঙেনি। হাতের চুড়ি পুলিস এখনও পুরোপুরি খুলে উঠতে পারেনি। সেগুলি খুলতে হবে। শপথের পরে এগুলির পরিবর্তন হবে। যাঁরা এগুলি করছেন তাঁদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হবে।'

কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া

গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে কাল পূর্বতন ক্যাবিনেট খারিজ করলেন রাজ্যপাল। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য চাইলে তীব্র সমালোচনার সুরে তিনি জানান, 'উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) হওয়ায় ভেসে ভাবছিলেন, আঁকড়ে থাকবেন। উনি বিধানসভায় বসার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন। কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া ওঁর আপাতত কোনো কাজ নেই।' 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

