/চন্দ্রনাথ রথ খুনে জড়িত বিজেপিকর্মীই? এ নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ সটান বলে দিলেন, যদি...! কী বললেন?

অয়ন ঘোষাল: সাতসকালে নানা বিষয়ে মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ আর ভালো খারাপ নয়, সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলে দিল বিজেপি! এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কেউ যদি তৃণমূলের কাউকে জয়েন করায়, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। এখনও পর্যন্ত কেউ কাউকে জয়েন করায়নি। সোনার বাংলা নিয়ে দিলীপ জানান, সাধারণ মানুষকে বলেছি, সবাই আইনের সাহায্য নিন। কমপ্লেন করুন। থানায় যান। বাড়ি গিয়ে কেউ ন্যায় দিয়ে যাবে না। তৃণমূলের এত নেতা গ্রেফতার হয়েছে। কেউ না কেউ তো কমপ্লেন করেছে। কমপ্লেন না করে কেউ যদি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ভুল করছে। আর কোন কোন বিষয়ে কী বললেন দিলীপ?
দল ব্যবস্থা নেবে
আর ভালো খারাপ নয়। সব তৃণমূলের জন্যই দরজা খুলে দিল বিজেপি! এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কেউ যদি তৃণমূলের কাউকে জয়েন করায়, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। এখনও পর্যন্ত কেউ কাউকে জয়েন করায়নি। করানোর চেষ্টা করায় আড়াইশো বিজেপি কর্মীকে দলের তরফ থেকে শো কজ করা হয়েছে। ৩০ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কারুর জন্য কোনো দরজা খোলা হয়নি। দলের কোনো কর্মী এই ব্যাপারটা মানবে না। তারা এতদিন যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যাদের জন্য তাদের বাড়িঘর চলে গেছে, হাত পা চলে গেছে, মাথা ফেটেছে, যে আড়াইশো কর্মী শহীদ হয়েছে, তাদেরকে মেনে নেব না।
নিচু তলার কর্মীর ক্ষোভ বাড়ছে
ঘেঁষাঘেঁসি হতেই পারে। আমার পাশের বাড়ির কোনো তৃণমূলের লোকের সঙ্গে আমি কথা বলব না? এই ধরনের রাজনীতি আমি অন্তত করি না। তৃণমূলের প্রচুর বিধায়ক সংসদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক। এখন দলের কেউ কেউ ওদের ডাকাডাকি করছে। সর্বভারতীয় পার্টি আমাদের। তারা যদি ওখানে বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেন, সেটা আমরা মানব ঠিকই, তবে তারাও তো এখানকার পরিস্থিতি জানেন। পার্টি বা বিজেপি ডুবে যাবে, এমনটা তো নয়। সারা দেশে এইভাবেই বিজেপি চলে, সরকার চলে, সুশাসন দেয়।
অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ সক্রিয় রাজ্যে
সব জায়গায় একটা সিস্টেম চলে এসেছে। আমি আমার দফতরে ৩ বছরের বেশি একই জায়গায় যারা ছিল তাদের ট্রান্সফার করেছি। সাড়ে ১১০০ লোককে ট্রান্সফার করেছি। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ট্রান্সফার করেছি। বহু বছর ধরে গণ্ডগোল চলছিল। পঞ্চায়েতি বিল নিয়ে এসেছি। দুর্নীতিগ্রস্থ পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি। সরকারি ভাবে যতটুকু করা সম্ভব করছি। সাধারণ মানুষকে বলেছি, সবাই আইনের সাহায্য নিন। কমপ্লেন করুন। থানায় যান। বাড়ি গিয়ে কেউ ন্যায় দিয়ে যাবে না। তৃণমূলের এত নেতা গ্রেফতার হয়েছে। কেউ না কেউ তো কমপ্লেন করেছে। কমপ্লেন না করে কেউ যদি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ভুল করছে।
অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে অভিযোগ
নবান্নে অন্য কারণে খোলা হেল্পলাইন নম্বরে অন্নপূর্ণা ভান্ডার না পাওয়া নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। এ নিয়ে দিলীপ বলেন, নিজেরা কি পাব, সেটা নিয়েই সবার চিন্তা। দুর্নীতি কীভাবে বন্ধ হবে, সেটা নিয়ে চিন্তা নেই। দুর্নীতির সঙ্গে প্রচুর লোক যুক্ত। বাড়ির প্ল্যান পাস করানো থেকে খাল বিল রাস্তা সর্বত্র টাকা নেওয়া হয়েছে। যে দিয়েছে আর যে নিয়েছে দুইপক্ষ সমান দোষী। সরকার নিজের কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাতারাতি কেউ যদি ভাবে, সোনার বাংলা হয়ে যাবে, তাদের ভুল হচ্ছে। এত বছরের কাদা দূর করতে সময় লাগবে।
শিল্পের অমৃতকাল
একেবারেই তাই। বাংলা একসময় স্বনির্ভর ছিল। তার থেকেও ভালো জায়গায় যাবে। এতদিন যে সরকার ছিল, তাদের কাছে শিল্পের জমির হিসেব ছিল না। কোনো শিল্পনীতি ছিল না। কোনো পলিসি ছিল না। সরকার জমি খুঁজে বের করার জন্য একটা টিম তৈরি করেছে। আমার কাছেও লোক আসে। বিনিয়োগ করতে চায়। এটা পুজোর মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বহু জমি অপারেশন বর্গায় আটকে আছে। যারা শিল্প করবে তারা বড় প্লট চায়। সরকার জমি হস্তান্তর নিয়ে সঠিক পলিসি আনবে। এটা করতে সময় লাগবে।
জেন জি'র পাশে মোহন ভাগবত
আরএসএস স্বার্থহীন ভাবে দেশের জন্য কাজ করছে। তাদের সঙ্গে বড় যুব সমাজ ফোর্স আছে। কিন্তু বিদেশি ভাবধারায় আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ দেশের বিরুদ্ধে উৎপাত করছে। প্রধানমন্ত্রী এবং আদালত তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে। একেকটি জেনারেশনের একেক রকম মানসিকতা হয়। তাদের মানসিকতা বুঝে আমাদের সেটা আলোচনায় বসে বোঝা দরকার। মোহন ভাগবত আমাদের অভিভাবক।
এনসিপিআই কেন প্রধামন্ত্রীর দরবারে?
ঋতব্রত তৃণমূল আজ মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে। এনসিপিআই আজ প্রধামন্ত্রীর দরবারে। নতুন পার্টি করেছেন। তাই দিশা এবং গাইডলাইন পেতে অভিভাবক হিসেবে তারা সাক্ষাৎ করছেন। সমস্যা মতামত বিনিময় করতেই পারেন।
দুর্গাপুরে রক্ত লুঠ
প্রশাসন পঙ্গু হয়ে গেলে এরকম হয়। বছরের পর বছর অব্যবস্থা চলেছে। সর্বত্র ঘুন ধরে গিয়েছে। রাজ্যের সার্বিক পতন হয়েছে। উত্থানে সময় লাগবে।
চন্দ্রনাথ রথ খুনে বিজেপি কর্মীর নাম?
বিজেপিতে সব লোক গঙ্গাজলে ধোয়া-- এরকম আমি বলব না। সব থেকে খারাপ লোকেরা রাজনীতিতে আগে আসে। কেউ দোষী হলে সে কোন পার্টি করে সেটা সেকেন্ডারি। পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গ, আর্থিক দুর্নীতি অনৈতিক কাজ। যদি বিজেপির কারুর বিরুদ্ধে কমপ্লেন আসে পার্টি ব্যবস্থা নেবে।
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