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চন্দ্রনাথ রথ খুনে জড়িত বিজেপিকর্মীই? এ নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ সটান বলে দিলেন, যদি...! কী বললেন?

Dilip Ghosh: বাংলায় শিল্প হবে? দিলীপ জানান, এতদিন যে সরকার ছিল, তাদের কাছে শিল্পের জমির হিসেব ছিল না। কোনো শিল্পনীতি ছিল না। কোনো পলিসি ছিল না। এখন সরকার জমি খুঁজে বের করার জন্য একটা টিম তৈরি করেছে। আমার কাছেও লোক আসে। বিনিয়োগ করতে চায়। এসব পুজোর মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:08 AM IST
চন্দ্রনাথ রথ খুনে জড়িত বিজেপিকর্মীই? এ নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ সটান বলে দিলেন, যদি...! কী বললেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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