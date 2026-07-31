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নিউ টাউনে একটা হোটেল আছে, সেটা দখল করে রেখেছেন, পুলিসকে দিয়ে অ্যাকশন নেওয়াব, কাউকে ছাড়ব না: কাকে হুঁশিয়ারি দিলীপের?

Dilip Ghosh on Madan Mitra: কেষ্ট খোলাখুলি করতেন। তাই তাঁর নাম উঠে এসেছিল। ছোটো-বড় কেষ্ট মণ্ডল জেলায় জেলায় তৈরি করা হয়েছে। এঁরা টাকা তুলে কালীঘাটে পাঠাতেন। পুলিস আগে থেকে সবই জানত। সরকার বদলের পর ধরপাকড় শুরু হয়েছে। সিবিআই সোর্স পায়নি বলে পৌঁছতে পারেনি। এখন পুলিস পৌঁছতে শুরু করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:57 AM IST
নিউ টাউনে একটা হোটেল আছে, সেটা দখল করে রেখেছেন, পুলিসকে দিয়ে অ্যাকশন নেওয়াব, কাউকে ছাড়ব না: কাকে হুঁশিয়ারি দিলীপের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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