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'সব খারিজি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর' বলেছিলেন বুদ্ধদেব? মনে করিয়ে দিলীপ বলছেন, এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স!

Dilip Ghosh in Kharagpur: মাথার উপর ফাঁসির সাজা, তবু ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে হাসিনা! স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান। তাহলে কি ফাঁসির সাজা মেনে নিলেন হাসিনা? বাংলাদেশ কি ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে? বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে কোনটাই ঠিক নয়। এতদিনের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর দেশে আসার অধিকার আছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:54 PM IST
'সব খারিজি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর' বলেছিলেন বুদ্ধদেব? মনে করিয়ে দিলীপ বলছেন, এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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