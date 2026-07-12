'সব খারিজি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর' বলেছিলেন বুদ্ধদেব? মনে করিয়ে দিলীপ বলছেন, এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স!

ই গোপী: দিলীপ ঘোষ খড়্গপুরে। খড়্গপুরের সেনচক এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিস উদ্বোধন শেষে চা-চক্রে যোগ দেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। সেখানে একে একে যেমন উঠে আসে অনুব্রত-নির্মলের প্রসঙ্গ, উঠে আসে মাদ্রাসা-স্কুলের প্রসঙ্গও; একদিকে দিলীপ ঘোষ যেমন হাসিনা নিয়ে মন্তব্য করেন, তেমনই কথা বলেন বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে সরতে-চলা মসজিদ নিয়েও। আর কী কী বললেন দিলীপ?
'জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর'
'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বলেছিলেন, সব খারিজি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর-- এর পরেই আলিমুদ্দিনের চাপে সেই বক্তব্য থেকে সরে আসেন, বলেন, তাঁর মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটা কি বুদ্ধবাবু ঠিক বলেছিলেন? একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন কথাবার্তা বলেন চিন্তা-ভাবনা করে খোঁজখবর নিয়ে বলেন। কিন্তু তার দল তাঁকে সত্য বলতে দেয়নি। জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা হয়েছিল কিন্তু তার দল তাঁকে করতে দেয়নি। এটা সিপিএমের অন্তর্বিরোধের কারণ। পশ্চিমবাংলায় সুরক্ষা, শান্তির ব্যাপারে যেটা হওয়া উচিত,... উগ্রপন্থা-- সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। আমাদের সরকার এই ব্যাপারে জিরো টলারেন্স। কোনও রকম অ্যাক্টিভিটি হতে দেবে না।' দিলীপ বলেছেন, 'জেলায় জেলায় সরকারি অনুদানহীন মাদ্রাসায় যাবে বিশেষ দল। তারা খতিয়ে দেখবে, কী পড়ানো হয়! মাদ্রাসা নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে। মাদ্রাসা নিয়ে অনেক কমপ্লেইন ছিল। অনেক মাদ্রাসায় ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটি হত। সেগুলি ঠিক করে তার পরে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।'
কালীঘাটে নেই 'বীরভূমের বাঘ'
ঋত শিবিরে গিয়েই জেলা সভাপতির চেয়ারে অনুব্রত। এক শিবিরে কেষ্ট-কাজল! তবে কি ঝগড়া আউট, অনুব্রতের পাশে শতাব্দী থাকলেও চড়া সুর কল্যাণ-কুণালের? তৃণমূলে কে কার সঙ্গে যাচ্ছে, আজ এক দিকে কাল একদিকে। কোনটা ঠিকঠাক এটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয় বিধানসভায় মাননীয় স্পিকার দেখছেন কোর্টে গেছে আদালত দেখবেন। তহবিল কে নেবে, কার্যালয় কে নেবে এমপি, এমএলএ কোন গোষ্ঠীতে যাবে, এটা ওনাদের ভেতরের ব্যাপার। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। বিধানসভায় লড়ে যে প্রমাণিত করবেন মেজরিটি সেই হবে। তারা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করবেন এটা আমরা চাই।
ঋতব্রত তৃণমূলে নির্মল-নাটক
আলোচনা নিয়ে দুই সুর। কে সত্যি বলছেন? বাড়ছে জল্পনা। আরেকদিকে ফাঁকা হচ্ছে কালীঘাট। ভিড় বাড়ছে ঋতব্রত শিবিরে। এবার ঋতব্রতের সঙ্গে শান্তনু সেন? কালীঘাট আগেই ফাঁকা হয়ে গেছে। তাতে মমতা ব্যানার্জি এত হতাশ নিরাশ হয়ে গেছেন। সেদিন বারুইপুরে গিয়েছিলেন নিজের দলের লোককে চড় মারছেন। এটা চরম হতাশার নিদর্শন। ক্ষমতা চলে গেলে মানুষ কি হয় এটা ওনাকে দেখলে বোঝা যায়।
বিমানবন্দরের রানওয়ের মসজিদ সরছে
বিমানবন্দরের রানওয়ের মসজিদ সরছে। কলকাতা বিমানবন্দরের মসজিদ সরানোর সম্ভাবনা। ভাঙায় সম্মতি দিতে মসজিদ কমিটিতে সময়। কেন্দ্র-রাজ্য কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবে না? বিমানবন্দরের মধ্যে মসজিদ বা মন্দির অবৈধ, এটা হওয়া উচিত নয়। রিস্কি ব্যাপর, বহুদিন ধরে অভিযোগ আসছিল সরানোর জন্য। মসজিদ কর্তৃপক্ষ যারা ব্যবহার করতেন তারা যদি ছেড়ে দেয় ওটা সবার জন্য ভালো হবে। কলকাতা বিমানবন্দরের এক্সটেনশন দরকার আছে। প্রচন্ড চাপ দুটো রান ওয়ে চালু না হলে বিমানের দিলে হয়।
হাসিনা
মাথার উপর ফাঁসির সাজা, তবু ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে হাসিনা! স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান। তাহলে কি ফাঁসির সাজা মেনে নিলেন হাসিনা? বাংলাদেশ কি ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে? বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে কোনটাই ঠিক নয়। এতদিনের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার দেশে আসার অধিকার আছে। মাঝখানে দু-তিন বছর যা ঘটেছিল বাংলাদেশে সেটা বাংলাদেশের পক্ষে জনগণের পক্ষে ওখানকার সংবিধানের পক্ষে মোটেই ঠিক নয়। অবৈধ একটা সরকার এখনো ওখানে আছে। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে সরকার চলুক আমরা চাই। যতটা তাড়াতাড়ি হয় ভালো। তাদের দেশের ব্যাপার এটা তারা সামলে নেবে।
স্কুল
তৃণমূল আমলের শেষ রিপোর্টে বাংলার স্কুলের বেহাল দশা স্পষ্ট। ১ বছরে প্রায় ১০০০ স্কুল গায়েব! ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬-এর মধ্যে সরকারি স্কুল উবে গিয়েছে ৯০০টি! ১৯ হাজার স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক! সেই জন্য তো ৮০০০ স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আগে ৫০,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে তারপর স্কুলগুলি আস্তে আস্তে খুলবে। কেননা শিক্ষক ছিলেন না বলেই ছাত্ররা পালিয়ে গিয়েছে। একটু সময় লাগবে । সরকার সব ঠিকঠাক করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।
পঞ্চায়েত
পঞ্চায়েতে আসছেন না প্রধানরা। সাধারণ মানুষ বলছেন, মিসিং ডায়েরি করবেন! এরকম ২০০০ প্রধানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না-- কে পালিয়ে গেছে, কে বাড়িতে চুপ করে শুয়ে আছে। মানুষ ডায়েরি করবে, আর পুলিস কোমরে দড়ি বাঁধবে। আর টানতে টানতে নিয়ে আসবে। মানুষের ভোট আপনারা জোর করে নিয়েছেন আর মানুষকে পরিষেবা দেবেন না? এটা বরদাস্ত করা হবে না। ডিম এখন অতীত, পরে তো ইট পড়বে। যদি তা না খেতে চান, তাহলে ডিম খেয়েই শান্ত থাকুন।
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