Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল গ্রেফতারির বিগত সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এরই সঙ্গে নদীয়ায় হিংসা, কলকাতায় পুজো বন্ধের আশঙ্কা এবং ডেকার্স লেনে পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ার বিষয় নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন তিনি। প্রতিদিনের মতো আজও মর্নিং ওয়াকে গিয়ে চেনা মেজাজে ধরা দিলেন দিলীপ ঘোষ।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:35 AM IST
'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5