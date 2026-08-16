'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

নান্টু হাজরা: অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল গ্রেফতারির বিগত সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এরই সঙ্গে নদীয়ায় হিংসা, কলকাতায় পুজো বন্ধের আশঙ্কা এবং ডেকার্স লেনে পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ার বিষয় নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন তিনি। প্রতিদিনের মতো আজও মর্নিং ওয়াকে গিয়ে চেনা মেজাজে ধরা দিলেন দিলীপ ঘোষ।
গ্রেফতার সায়গল
যে ক্ষমতায় ছিল, তার বেশ কিছু হ্যান্ডলার ছিল, সমস্ত চ্যানেল তারা তৈরি করে দিত। সবাইকে তারা ভাগ দিত। তাই আসল অপরাধীদের ধরতে তাদের অবধি পৌঁছানো প্রয়োজন। তাদের অবধি পৌঁছাচ্ছে, আরও ধরা পড়বে।
কংগ্রেস খুন নদীয়া
এধরনের হিংসা বরদাস্ত নয়, পুলিস প্রশাসন নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। পুরনো ঝগড়া যেগুলো রয়েছে, এতবছরের হিংসার রাজত্বে যেগুলো দেখে এসেছে, সেগুলো রয়ে গেছে। অনেক দাগী লোক নেতা হয়ে গেছে, MLA MP হয়ে গেছে। তাদের পুরনো রেকর্ড থেকেই এসমস্ত ডিস্টার্ব হচ্ছে। ঠিক সময়ে এর সমাধান হবে।
কলকাতায় আরও এক পুজো বন্ধ
যারা পুজো করবেন তারা পুলিস পারমিশন নিচ্ছেন, পুজোর পারমিশন দিচ্ছে পুলিস। পুলিস প্রোটেকশনও দেবে। এই ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য নেওয়া উচিত। যারা এতবছর পুজো করে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কেউ পুজো বন্ধ করতে পারবেন না। স্থানীয় সমস্যা থাকতে পারে, আলোচনা করে মেটানো উচিত ।
দিল্লিতে আন্দোলনকারীর বাবাকে খুন
অভিযোগ আসতেই পারে, সরকারের উচিত এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত করা। যারা দোষী তাদের সাজা দেওয়া। এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই হবে।
আজ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনা শুরু
অলরেডি ১ তারিখ থেকে সেলফ এনুমারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। যারা সেটা করেছেন তারা ৩১ টা প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে দিয়েছেন। এবার বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু হবে। যারা করে রেখেছেন তাদের কাজ এগিয়ে গেছে।
ডেকার্স লেনে ভাঙল বাড়ি
কলকাতার পুরনো বাড়ি একটা সমস্যা। তারা সেখানে থাকছেন। তাদের সরতে বললেও তারা সরছেন না। বর্ষা এলেই এরকম বাড়ি ভাঙে। কর্পোরেশন এর আরও সতর্ক হওয়া উচিত । এধরনের পুরনো অবৈধ বাড়ি যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে এসব মদ জুয়া এসব চলে। সতর্ক না হলে তারাও মরে যাবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)