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'রাজনীতিতে রোজ পরিবর্তন, কাল কী হবে জানিনা'! কেন এই কথা বললেন দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়েস স্যাম্পেল দেওয়া নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, আগে সিবিআই তদন্তের মুখোমুখি হলে এখন ভয়েস স্যাম্পল দিতে ভয় কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:44 AM IST
'রাজনীতিতে রোজ পরিবর্তন, কাল কী হবে জানিনা'! কেন এই কথা বললেন দিলীপ ঘোষ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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