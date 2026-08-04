'জিতলে ঠিক, হারলেই ইভিএম খারাপ?' প্রশান্ত কিশোরের জয় নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের নিরাপত্তা, দুর্নীতি এবং তৃণমূলের ভবিষ্যৎ- সবকিছু নিয়েই একযোগে সুর চড়ালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। খাগড়াগড় থেকে শুরু করে রক্ত কেলেঙ্কারি কিংবা টুলু মণ্ডলের ২০০ কোটি টাকার ডায়েরি, তৃণমূলকে নিশানা করে একের পর এক বোমা ফাটালেন তিনি।
জঙ্গিদের টার্গেট বিজেপি
মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে জঙ্গি দমন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে জঙ্গি ঘাঁটি নিকেশ শুরু হয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এখন আশ্রয় সরে গেছে বলে শেষ কামড় দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমি নিউটাউনে থাকি। এখানে শাপুরজি আবাসনে বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়ে ছিল। শুধু নেতা নয়। সাধারণ মানুষের জীবন মূল্যবান। তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। রাজনৈতিক ছাতা সরে যাওয়ায় ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।
টার্গেট উমেশ। গ্রেফতার আদিত্য।
খাগড়াগড় থেকে পিংলা। মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ। ১০ থেকে ১২ বছর ধরে রেপিস্ট আর টেরোরিস্ট দের সেফ হোম বানিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেই কারণেই NIA কে সক্রিয় করা হয়েছে। এখন সব এজেন্সি মিলেমিশে কাজ করছে। আগে পুলিসের কাছে খবর থাকত না। অন্য রাজ্যের পুলিস এখানে এসে এনকাউন্টার করে চলে যেত। এখানকার পুলিস জানতেই পারত না।
ক্ষুদিরাম টুডুৃ-সহ একাধিক নেতামন্ত্রী সাইবার অ্যাটাকের শিকার।
হাইটেক ব্যবস্থা কাজে লাগানো হচ্ছে। টুইন টাওয়ার বা মুম্বই তাজ অ্যাটাক। আধুনিক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। তাই সতর্ক থাকতে হবে। আগেও সাধারণ মানুষ বলত। কেউ শুনত না। পুলিসের কাজ করার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। সোর্স নষ্ট হয়ে গেছে।
এবার তৃণমূলের রক্ত কেলেঙ্কারি।
কয়লা বালি এবার রক্ত। অর্গান নিয়েও ব্যবসা করেছে তৃণমূল।
প্রশান্ত কিশোরের জয়
রিগিং হলে উপনির্বাচনে শাসক দল জেতে। অবাধ নির্বাচন হলে মানুষ যাকে ভোট দেয় সে জেতে। হেরে গেলে ইভিএম কারচুপি। জিতে গেলে মানুষের রায় অস্বীকার করেন কেন সবাই?
একা টুলু মণ্ডলের ২০০ কোটি। মিলল ডায়েরি।
এরকম আরও মিলবে। এখনও ওঁর ওপরে অনেকে আছে। আগের রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। ডায়রি আছে মানে সব তথ্য পাওয়া যাবে।
দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী।
ওদের ভূত নেই। ভবিষ্যত ভেবে কি লাভ? রাজীব কুমার কোথায়? বাবুল সুপ্রিয় কোথায়?
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