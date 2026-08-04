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'জিতলে ঠিক, হারলেই ইভিএম খারাপ?' প্রশান্ত কিশোরের জয় নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: যাঁদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই, তাঁদের নিয়ে ভেবে লাভ নেই। রাজীব কুমার বা বাবুল সুপ্রিয়র মতো নেতারা এখন কোথায় হারিয়ে গেলেন, সেই প্রশ্নও তোলেন দিলীপ।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:10 AM IST
'জিতলে ঠিক, হারলেই ইভিএম খারাপ?' প্রশান্ত কিশোরের জয় নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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