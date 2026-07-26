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'ছাত্র আন্দোলন নয়, এটা উৎপাত'! সাংবাদিকদের উপর হেনস্থার ঘটনায় কড়া বার্তা দিলীপের

Dilip Ghosh: ছাত্র আন্দোলনের নামে তাণ্ডব ও সাংবাদিক হেনস্থার ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ এই আন্দোলনকে 'উৎপাত' আখ্যা দিয়ে জানান যে, আইন মেনে অপরাধীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:56 AM IST
'ছাত্র আন্দোলন নয়, এটা উৎপাত'! সাংবাদিকদের উপর হেনস্থার ঘটনায় কড়া বার্তা দিলীপের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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