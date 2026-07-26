'ছাত্র আন্দোলন নয়, এটা উৎপাত'! সাংবাদিকদের উপর হেনস্থার ঘটনায় কড়া বার্তা দিলীপের

নান্টু হাজরা: ছাত্র আন্দোলনের নামে ধর্মতলায় তাণ্ডব ও হেনস্তার ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিল প্রশাসন। গ্রেফতার করা হল অন্তত ১১ জনকে। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট হুঙ্কার, 'আইন আইনের পথে চলবে, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।' এর পাশাপাশি তিনি একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন।
ছাত্র আন্দোলনের নামে হেনস্তার ঘটনায় গ্রেফতার ১১
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকালই বিধানসভায় বলেছেন যারা অন্যায় করেছে গুন্ডা দমন আইনে তাদের ব্যবস্থা হবে। সেদিন ছাত্র আন্দোলনের নামে যেভাবে তাণ্ডব হয়েছে সাধারণ মানুষের উপর সাংবাদিকের উপর অ্যাটাক হয়েছে তার শাস্তি পাবে। গ্রেফতার হচ্ছে আগামীতে আরও হবে। কাউকে ছাড়া হবে না যে যা করবে পশ্চিমবঙ্গে সেটা আর চলবে না।
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ
আন্দোলন হচ্ছে সরকার যেটা ঠিক মনে পড়বে সেটা হবে। নরেন্দ্র মোদি মনে করেছেন পদত্যাগ করার দরকার হয়েছে সেটা করেছেন। সরকার আলোচনায় বসার জন্য সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার মিটিং করেছেন। ছাত্রদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত তার সবটাই করেছে সরকার।
ছাত্র আন্দোলন এটা?
এটা আন্দোলন নয়, এটা উৎপাত দেশের মানুষ বুঝে গেছে, তাই সরকার কোনও কড়া স্টেপ নেয়নি। বারবার দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঘটনায় যারা মদত দেয় তারা এসব করছে দেশের মানুষ বুঝে গেছে।
গতকাল গ্রেফতার কুণাল ঘোষ
কুণাল ঘোষ নিজে হিরো হওয়ার চেষ্টা করছে। বিধানসভায় কাণ্ডকারখানা করেন খবর হওয়ার চেষ্টা করেন বাইরে এসো স্টেটমেন্ট দেন। এই রাজনীতি করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা যাবে না। পুলিস সবার সঙ্গে কথা বলে সবাইকে অনুমতি দিচ্ছে তার মধ্যে আপনি ঝামেলা করছেন। মানুষকে অসুবিধা করতে পারেন না।
প্রতিকুর রহমানের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট
উনি ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন না কেন। এত বড় নেতা যে পার্টিতে যাচ্ছে সেই পার্টি ডুবে যাচ্ছে এখন এই ছাত্র আন্দোলনকে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। আইন আইনের পথে চলবে পুলিস আইনের কাজ করবে।
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