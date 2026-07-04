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সবাই ভাবছিল বিরাট শক্তিশালী দল, আর্জেন্টিনার অবস্থা এখন তৃণমূলের মতো: দিলীপ

Dilip Ghosh: তৃণমূল এবং আর্জেন্টিনা দুজনেই তো নীল সাদা। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হ্যাঁ। বাবুল সুপ্রিয় গান গেয়েছিল নীল সাদা রঙ মুছে ফেল। আমি তো আজকের খেলা দেখার পর বাবুল সুপ্রিয়কে খুঁজছি।'

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:39 AM IST
সবাই ভাবছিল বিরাট শক্তিশালী দল, আর্জেন্টিনার অবস্থা এখন তৃণমূলের মতো: দিলীপ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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