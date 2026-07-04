/সবাই ভাবছিল বিরাট শক্তিশালী দল, আর্জেন্টিনার অবস্থা এখন তৃণমূলের মতো: দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: তৃণমূল ভবনে তালা লাগানো নিয়ে চরম নাটক। একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' প্রকল্প, ২১ জুলাইয়ের অধিকার এবং আর্জেন্টিনার ফুটবল ম্যাচ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপির বহু কার্যালয়ে তৃণমূল তালা মেরেছিল। তৃণমূলের সেই 'প্র্যাকটিস' বা অভ্যাস এখন তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন সেই একই অভ্যাসের প্রয়োগ তারা নিজেদের পার্টি অফিসেই করছে।'
তৃণমূল ভবনের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও দখলদারি নিয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বেশ কিছু তথ্য দেন। তাঁর দাবি, ওই ভবনের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে ফিরহাদ (ববি) হাকিমের নামে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। ভবনের মালিকের দাবি, তাকে না জানিয়েই ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় তৃণমূল কার্যালয়ের তালা ভেঙেছেন। এই প্রসঙ্গে পাড়ার তৃণমূল কর্মীদের অতীত কর্মকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'এতদিন পাড়ার তৃণমূল কর্মীরা বোমা মারত। তার জেরে সাধারণ মানুষ মারা যেত। তাদের সেই অত্যাচারের অভ্যাস এখনও যায়নি। এখন বাড়ির আসল মালিক কোন গোষ্ঠীকে সেটি দেবেন, সেই ইচ্ছাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। সর্বত্র কেবল বাড়ি দখল আর গাজোয়ারি চলছে।'
পাশাপাশি, ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'এটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। দিলীপ ঘোষের মতে, এটাই হল আসলে 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'। তৃণমূলের যত অপকর্ম রয়েছে, তার সবকিছুর পেছনেই এই একটাই মডেল কাজ করছে।'
২১ জুলাইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি মন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ২১ জুলাই মূলত কংগ্রেসের কর্মসূচি ছিল। সেদিন যুব কংগ্রেস কর্মীরাই মারা গিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনে কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। দিলীপ ঘোষের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বলা উচিত যে তিনিই আন্দোলনটি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তৃণমূল গঠন করার পর তিনি ওই আন্দোলনকে 'হাইজ্যাক' করেছিলেন। তিনি কেন এমন করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ঘোষ।
অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামীর জামিন পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পুলিস আগের কেস হালকা করত। যেটুকু না করলে নয় সেরকম কেস দেওয়া হত। কেসের কোনো দম নেই। আমরা কিছু না করলেও আমাদের নামে কড়া কেস দেওয়া হত। সেই পরম্পরা এবার পাল্টাতে হবে।'
সবশেষে, ফুটবল ম্যাচে আর্জেন্টিনার কঠিন লড়াই ও জয় নিয়ে রাজনৈতিক রসিকতা করেন দিলীপ ঘোষ। আর্জেন্টিনার বর্তমান অবস্থাকে তিনি তৃণমূলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আর্জেন্টিনার অবস্থা এখন তৃণমূলের মতো। আমাদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। সবাই ভাবছিল বিরাট শক্তিশালী দল। অজ্ঞাত কুলশীল দেশ তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল।' তৃণমূল এবং আর্জেন্টিনা দুই শিবিরের রঙই 'নীল-সাদা'। এই কথায় দিলীপ ঘোষ সহমত পোষণ করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, বাবুল সুপ্রিয় একসময় গান গেয়েছিলেন 'নীল সাদা রঙ মুছে ফেল'। আর্জেন্টিনার এই খেলা দেখার পর তিনি এখন বাবুল সুপ্রিয়কেই খুঁজছেন বলে উপহাস করেন।
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